HPE a NVIDIA jdou o krok dál, přináší agentní AI do produkčního prostředí

- Výrobce: Hewlett Packard Enterprise
- Více informací: http://www.hpe.com
Společnost HPE představila inovace, které pomohou zákazníkům transformovat své podniky s využitím agentní AI a zavádět AI do produkčního prostředí bezpečněji a s lepšími možnostmi řízení a kontroly. Nové nabídky transformují infrastrukturní platformu HPE AI Factory with NVIDIA pro éru umělé inteligence, která se přizpůsobuje, vyvíjí, spolupracuje a řídí.
„AI funguje stále samostatněji. Podniky proto potřebují novou architekturu, kde ji budou moci bezpečně provozovat, odpovědně řídit a ekonomicky rozšiřovat,“ říká Antonio Neri, prezident a generální ředitel HPE. „HPE poskytuje ucelená AI řešení s technologiemi NVIDIA zahrnující sítě, servery, úložiště a software. Tato řešení představují základy podniku řízeného agentní umělou inteligencí a pomáhají zákazníkům kontrolovaně a s jistotou přejít od experimentů k provoznímu nasazení.“
„Každá vrstva výpočetních systémů se mění s ohledem na využití AI agentů,“ říká Jensen Huang, zakladatel a generální ředitel společnosti NVIDIA. „Společně s HPE budujeme AI továrny pro novou éru IT — s procesory NVIDIA Vera, akcelerovanou infrastrukturou a bezpečným AI softwarem — abychom podnikům pomáhali využívat data k inteligentnímu provozu.“
Plně provozuschopná agentní AI v HPE AI Factory s technologiemi NVIDIA
Podniky ve všech odvětvích řeší otázku, jak efektivně využít AI agenty v produkčních prostředích k automatizaci podnikových procesů a zkvalitnění rozhodování. Těm, které směřují k provoznímu využití agentní AI a usilují o optimalizaci využití tokenů, nabízí HPE technologii, která jim cestu usnadňuje a zároveň zajišťuje vetší bezpečnost a výkon. HPE Private Cloud AI, řešení AI továrny na klíč vyvinuté ve spolupráci se společností NVIDIA, přináší nové schopnosti, které zákazníkům pomáhají zavádět důvěryhodnou agentní AI podnikové třídy s větší mírou kontroly, dohledu a efektivity.
Bezpečná a řízená agentní AI dává podnikům kontrolu potřebnou k tomu, aby mohly s důvěrou přenášet agenty z vývoje do produkce. Software NVIDIA Agent Toolkit, včetně otevřených modelů NVIDIA Nemotron, NVIDIA NemoClaw a bezpečného běhového prostředí NVIDIA OpenShell, poskytuje operační systém pro agenty, který dosahuje efektivních výsledků a umožňuje zákazníkům monitorovat chování agentů, uplatňovat pravidla a snižovat rizika spojená s provozním nasazením HPE Private Cloud AI přidává server HPE ProLiant Compute DL394 Gen12 s procesory NVIDIA Vera jako výpočetně optimalizovaný základ pro agentní AI a náročné zpracování dat, včetně funkcí pro zabezpečení a správu. Nové schopnosti softwaru HPE Zerto pomáhají zákazníkům odhalit nežádoucí chování agentů a zajišťují průběžnou ochranu dat, která umožňuje návrat k nezávadnému stavu. HPE Private Cloud AI rovněž podporuje bezpečnou registraci lokálních agentů, která zákazníkům umožňuje schvalovat AI modely, schopnosti a nástroje při uplatňování centralizovaných politik a bezpečnostních pravidel.
Data jsou základem využití AI, ale mohou také představovat největší brzdu. HPE Private Cloud AI pomáhá podnikům transformovat nestrukturovaná data na soubory připravené pro AI v řádu minut a zvýšit tak efektivitu inferencování. Díky integrované inteligenci úložiště HPE Alletra Storage MP X10000 mohou zákazníci při přípravě dat pro AI aplikace automaticky aplikovat metadata a omezující pravidla a zkrátit odezvu generování tokenů až dvacetinásobně. HPE Private Cloud AI pomáhá zákazníkům optimalizovat zvýšením efektivity zpracování promptů a zrychlením zpracování tokenů až o 20 %. Software HPE Data Fabric zvyšuje dostupnost dat pro agentní procesy rozšířením podpory protokolu MCP na platformu Apache Airflow a zavádí podnikový inventář AI, který obohacuje distribuovaná data o metadata. Samostatné zařízení HPE Data Fabric, k dispozici na serverech HPE ProLiant Compute, zjednodušuje a urychluje implementaci.
HPE Private Cloud AI optimalizuje investice do AI tím, že pomáhá zákazníkům udržet pod kontrolou náklady na tokeny, maximalizuje využití GPU a umožňuje dlouhodobou škálovatelnost. Mezi nové schopnosti patří jednotná brána pro řízený přístup k nejpokročilejším modelům, aktivní stanovování priorit pracovních zátěží a multinodální inferencování až pro 256 GPU. Ladění předpřipravených AI modelů, včetně otevřených modelů NVIDIA Nemotron, s bezpečným přístupem ke stávajícím podnikovým datům pro agentní AI je podporováno prostřednictvím knihoven NVIDIA NeMo.
Vyšší bezpečnost pro AI továrnu HPE velkého rozsahu
HPE vylepšuje svá řešení HPE AI Factory a HPE Sovereign AI Factory těmito novými schopnostmi:
- NVIDIA Confidential Computing pro rozsáhlé a suverénní architektury: HPE integruje technologii NVIDIA Confidential Computing pro chráněné zpracování dat do HPE AI Factory prostřednictvím Služeb HPE. NVIDIA Confidential Computing chrání modely a privátní data při jejich zpracování v lokálním nebo suverénním prostředí. Zavádí řetězec důvěry s využitím kryptografické atestace a šifrování v každé fázi k ověření hardwaru, softwaru a souborů dat. Tím je u HPE AI Factory zajištěn soulad s místními zákony nebo oborovými standardy. Platforma NVIDIA BlueField a softwarový rámec NVIDIA DOCA v rámci HPE AI Factory umožňují uplatňování politiky nulové důvěry, detekci hrozeb v běhovém prostředí a šifrování síťového provozu. To podnikům pomáhá chránit pracovní zátěže AI, agenty a data v rámci celé AI továrny při zachování výkonu a provozní efektivity.
- Vylepšená integrace technologií NVIDIA: HPE AI Factory a HPE Sovereign AI Factory budou k dispozici s grafickými jednotkami NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition, platformou NVIDIA Spectrum-X Ethernet, datovými procesory NVIDIA BlueField-3 a síťovými kartami NVIDIA ConnectX-3 SuperNIC. Kompletní AI továrna HPE je založená na referenčních architekturách NVIDIA a slouží širokému spektru potřeb – od vývoje AI po rozsáhlá produkční nasazení. Zahrnuje software NVIDIA AI Enterprise a softwarová řešení partnerů zapojených do programu HPE Unleash AI.
Společnost HPE také nedávno oznámila, že rozšiřuje svoji nabídku řešení AI továren o skříňový systém NVIDIA Vera Rubin NVL72 by HPE, server HPE Compute XD700 založený na NVIDIA HGX Rubin NVL8, blade server HPE Cray Supercomputing GX240 Compute s procesory NVIDIA Vera a podporu síťové technologie NVIDIA Quantum-X800 InfiniBand u serveru HPE Cray Supercomputing GX5000.
Dostupnost
- Nové funkce HPE Private Cloud AI budou k dispozici v červenci 2026.
- Software HPE Data Fabric bude k dispozici od října 2026.
- Další produkty a funkce HPE Private Cloud AI včetně přehledu o agentech, datové inteligence, HPE Alletra Storage MP X10000, podpory nástrojů NVIDIA Agent Toolkit a NVIDIA NemoClaw budou k dispozici ve čtvrtém čtvrtletí 2026.
- Podpora monitorování aktivity agentů a průběžná ochrana dat v softwaru HPE Zerto bude k dispozici ve čtvrtém čtvrtletí 2026.
- HPE Private Cloud AI se servery HPE ProLiant Compute DL394 12. generace bude k dispozici v roce 2027.
- Důvěrné výpočty NVIDIA budou k dispozici pro HPE AI Factory s NVIDIA ve čtvrtém čtvrtletí 2026.
- HPE AI Factory s grafickými jednotkami NVIDIA RTX PRO Blackwell Server Edition, Spectrum-X Ethernet, datovými procesory BlueField-3 a síťovými kartami ConnectX-8 SuperNIC je již k dispozici.
Zdroj: HPE