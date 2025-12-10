Channeltrends  »  Novinky  »  HPE rozšiřuje portfolio o model QFX5250, první OEM přepínač, který využívá čip Broadcom Tomahawk 6

HPE rozšiřuje portfolio o model QFX5250, první OEM přepínač, který využívá čip Broadcom Tomahawk 6

redakce
10. 12. 2025
Doba čtení: 1 minuta

Sdílet

HPE QFX5250
Autor: HPE
Podle HPE jde o nejvýkonnější přepínač na světě s podporou protokolu Ultra Ethernet Transport.

Vysoce výkonné sítě jsou klíčové pro provozování aplikací umělé inteligence, přičemž výpočetní prostředky pro inferencování se přesouvají na periferii sítě. Tento posun reaguje na požadavky na nízkou latenci, ochranu soukromí a ekonomické aspekty a vyvolává potřebu vysoce výkonných přepínačů a routerů. 

HPE proto pro tento rostoucí segment výkonnostně náročných, akcelerovaných výpočetních systémů představilo přepínač HPE Juniper Networking QFX5250, který propojuje grafické karty v datových centrech jako nejvýkonnější přepínač na světě s podporou protokolu Ultra Ethernet Transport. 

Zařízení QFX5250, založené na čipu Broadcom Tomahawk 6 s šířkou pásma 102,4 Tb/s, využívá inovace systému Junos od HPE Juniper Networking, špičkové technologie kapalinového chlazení HPE a inteligenci AIOps. Díky tomu poskytuje výkon, energetickou účinnost a zjednodušený provoz pro infrastrukturu umělé inteligence nové generace.

Dostupnost a cena 

HR26

Přepínač HPE Juniper Networking QFX5250 bude k dispozici v 1. čtvrtletí roku 2026

Zdroj: HPE

  • Našli jste v článku chybu?

Autor článku

redakce

Témata:

Channeltrends Newsletter

Objednejte si zdarma náš pravidelný informační newsletter se souhrnem nejzajímavějších zpráv a článků.

Objednat

Mohlo by vás zajímat

Podcast

Speciální projekty

Promoakce

Partnerská setkání a semináře

Press room

Z našich webů

Dále u nás najdete

Od roku 2026 rostou všechny důchody pomaleji

Nenabízíte preferovaný způsob doručení? Zákazníci opustí košík

Jak se liší příjmy v Rakousku?

Mzdové účetnictví v roce 2025 aneb krátké ohlédnutí

Rok 2025 ve startupech: Češi si věří jako globální hráči

Česká e-commerce v roce 2025: Rok výdejních boxů a marketplace

Změny, které přináší rok 2026 do oblasti zaměstnávání

Vláda potvrdila konec televizních poplatků, náhradu nezná

Daňový kalendář: Kdy podat přiznání a přehledy OSVČ?

Vánoční žně skončily. Právě teď je čas na pořádný věrnostní program

Pro hraní v 5K rozlišení vám stačí stomegová linka

Cestovní náhrady a náhrada nákladů při práci z domova

Šest užitečných funkcí Chromu, které snadno přehlédnete

Vstup Czechoslovak Group na burzu nabývá konkrétnější podoby

Startupy loni inkasovaly 13,5 miliard, většinu tři největší

Bitcoinoví těžaři uzavřeli nejúspěšnější rok v historii

InfinityBook Max 16 je nadupaná pracovní mašina v tenkém těle

Daně 2026: Výhody pro startupy, družstevníky či majitele akcií

Pro stavbu optiky v malých obcích není příznivá situace

Výhled datových center pro rok 2026: pět klíčových trendů