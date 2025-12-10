HPE rozšiřuje portfolio o model QFX5250, první OEM přepínač, který využívá čip Broadcom Tomahawk 6

- Výrobce: Hewlett Packard Enterprise
- Více informací: https://www.hpe.com/cz/en/networking/juniper-qfx5250-switch-series.html
Vysoce výkonné sítě jsou klíčové pro provozování aplikací umělé inteligence, přičemž výpočetní prostředky pro inferencování se přesouvají na periferii sítě. Tento posun reaguje na požadavky na nízkou latenci, ochranu soukromí a ekonomické aspekty a vyvolává potřebu vysoce výkonných přepínačů a routerů.
HPE proto pro tento rostoucí segment výkonnostně náročných, akcelerovaných výpočetních systémů představilo přepínač HPE Juniper Networking QFX5250, který propojuje grafické karty v datových centrech jako nejvýkonnější přepínač na světě s podporou protokolu Ultra Ethernet Transport.
Zařízení QFX5250, založené na čipu Broadcom Tomahawk 6 s šířkou pásma 102,4 Tb/s, využívá inovace systému Junos od HPE Juniper Networking, špičkové technologie kapalinového chlazení HPE a inteligenci AIOps. Díky tomu poskytuje výkon, energetickou účinnost a zjednodušený provoz pro infrastrukturu umělé inteligence nové generace.
Dostupnost a cena
Přepínač HPE Juniper Networking QFX5250 bude k dispozici v 1. čtvrtletí roku 2026
Zdroj: HPE