Huawei FreeClip 2 S jsou nejstylovější sluchátka. Kombinují design a brutální výdrž

- Výrobce: Huawei
- Cena: 5 999 Kč
- Více informací: https://consumer.huawei.com/cz/
Huawei rozšiřuje nabídku bezdrátových sluchátek o model FreeClip 2 S. Nová generace navazuje na původní řadu FreeClip a zachovává otevřenou konstrukci Airy C-bridge, která umožňuje poslouchat hudbu a zároveň vnímat okolní prostředí. Sluchátka jsou dostupná ve dvou barevných variantách – Deepsea Blue a Space Silver.
Huawei FreeClip 2 S vypadají jako náušnice
Konstrukce byla navržena s důrazem na pohodlí při celodenním nošení. Každé sluchátko váží 5,1 gramu a využívá tvarovaný prvek Comfort Bean, který pomáhá zajistit stabilní usazení v uchu i při chůzi nebo sportu. Výrobce zároveň přepracoval nabíjecí pouzdro, které je o 20 % prostornější než u předchozí generace a usnadňuje manipulaci se sluchátky.
O reprodukci zvuku se stará duální měnič doplněný o AI procesor NPU, který podle výrobce automaticky upravuje zvukový projev podle okolního prostředí. FreeClip 2 S mají nabídnout vyváženější reprodukci doma, v kanceláři i v dopravních prostředcích. Pro hlasové hovory slouží trojice mikrofonů s funkcí potlačení okolního hluku.
38 hodin na nabití a solidní kompatibilita
Sluchátka jsou kompatibilní se zařízeními se systémy Android, iOS, macOS i Windows. Nastavení probíhá prostřednictvím aplikace Huawei Audio Connect, která umožňuje přizpůsobit zvuk i ovládání. Součástí výbavy je také automatická detekce levého a pravého sluchátka, takže není nutné řešit jejich orientaci při nasazení.
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Výdrž baterie dosahuje až 9 hodin přehrávání na jedno nabití a až 38 hodin při použití nabíjecího pouzdra. Funkce rychlého nabíjení poskytne po deseti minutách nabíjení energii přibližně na tři hodiny poslechu. Novinka podporuje bezdrátové nabíjení i nabíjení prostřednictvím nabíječky pro chytré hodinky Huawei.
Huawei vybavil model FreeClip 2 S také certifikací IP57, která zajišťuje odolnost proti prachu a vodě. Sluchátka jsou tak určena nejen pro každodenní používání, ale také pro sportovní aktivity nebo cestování.
Cena a dostupnost
Huawei FreeClip 2 S jsou dostupná od 14. července na oficiálním e-shopu Huawei a u prodejců Alza a Datart. Doporučená cena začíná na 5 999 Kč, přičemž do 23. srpna mohou zákazníci využít zaváděcí 10% slevu.
Zdroj: Huawei