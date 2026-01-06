IDC: Chytré telefony v roce 2025 rostly, tahounem je rekordní Apple

Podle IDC se celosvětové dodávky chytrých telefonů v roce 2025 zvýšily o 1,5 %, což je zlepšení oproti dříve očekávanému jednoprocentnímu růstu. Hlavním důvodem je především silný výkon Applu v závěru roku, rychlý růst na klíčových rozvíjejících se trzích a stabilizace situace v Číně.
Apple podle odhadů v roce 2025 zvýšil své dodávky meziročně o 6,1 %, což představuje výrazné zrychlení oproti předchozímu růstu 3,9 %. Celkově by firma měla dodat více než 247 milionů iPhonů, což by znamenalo její historicky nejúspěšnější rok z hlediska objemu.
Zásadní roli v růstu sehrála Čína, největší trh Applu. Podle dat IDC zaznamenala nejnovější řada iPhone 17 mimořádně silnou poptávku, díky níž se Apple v říjnu a listopadu dostal na první místo s více než 20% podílem na trhu, výrazně před konkurencí.
iPhone 17 změnil situaci v Číně
IDC proto přehodnotilo svůj odhad pro čtvrté čtvrtletí v Číně z původních 9 % na 17% meziroční růst. Tento vývoj změnil celkový výhled pro čínský trh za celý rok z očekávaného jednoprocentního poklesu na růst o 3 %. Silný výkon Applu se přitom neomezuje jen na Čínu, ale opakuje se i v USA a západní Evropě, kde trh v minulosti zpomaloval.
Rok 2025 by měl být pro Apple rekordní nejen z hlediska objemu dodávek, ale také z pohledu hodnoty. IDC očekává, že tržby Applu z prodeje iPhonů překročí 261 miliard dolarů, což by znamenalo meziroční růst o 7,2 %.
Celkový trh chytrých telefonů tak v roce 2025 těžil nejen z vyšší poptávky, ale i ze silného postavení prémiových modelů, které mají zásadní vliv na hodnotu celého odvětví.
Rok 2026 ve znamení poklesu objemů
Zatímco krátkodobý výhled se zlepšil, prognóza pro rok 2026 je podle IDC méně optimistická. Očekávaný růst byl revidován z původních 1,2 % na pokles o 0,9 %. Důvodem jsou především nedostatky paměťových komponent a změny v produktových cyklech.
Apple plánuje přesun uvedení základního modelu iPhonu z podzimu 2026 na začátek roku 2027, což by mělo v roce 2026 snížit dodávky zařízení s iOS o 4,2 %. Současně globální nedostatek pamětí omezuje nabídku a tlačí na růst cen.
Nedostatek paměťových komponent se podle IDC nejvíce dotkne zařízení se systémem Android v nižším a středním cenovém segmentu, které jsou citlivější na růst cen. Výsledkem bude mírný pokles počtu dodaných telefonů, ale zároveň výrazný růst průměrné prodejní ceny (ASP).
Ta by měla v roce 2026 vzrůst na 465 dolarů, což posune celkovou hodnotu trhu na rekordních 578,9 miliardy dolarů. Výrobci budou podle IDC nuceni volit různé strategie – od zdražování až po posun portfolia směrem k dražším modelům s vyšší marží. Navzdory náročnému roku tak může trh dosáhnout historicky nejvyšších průměrných cen.
Zdroj: IDC