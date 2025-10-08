Channeltrends  »  Názory & Analýzy  »  IDC: Cla necla, výdaje na evropský veřejný cloud jsou pořád vysoké

IDC: Cla necla, výdaje na evropský veřejný cloud jsou pořád vysoké

Zuzana Peroutková Bičíková
Dnes
Doba čtení: 3 minuty

cloud cloudové služby infrastruktura
Autor: Depositphotos
Mezi nejaktivnější odvětví patří finance a zdravotnictví, jejich investice dokážou vyrovnat opatrnost automotive a dalších výrobních odvětví.

Společnost IDC přinesla i uprostřed turbulentních geopolitických zvratů pozitivní pohled na evropský trh veřejného cloudu. Analytici odhadují, že výdaje na služby veřejného cloudu se v Evropě v letošním roce vyšplhají na 229 miliard dolarů a do roku 2029 by měly dál posilovat v průměru o 19 % ročně až na 452 miliard.

Trh udržuje v pohybu zejména zájem o zavádění řešení umělé inteligence a testování a nasazování případů použití GenAI spolu s investicemi do platformy jako služby (PaaS). I proto IDC očekává, že investice do PaaS do roku 2026 zaznamenají meziroční růst o 32 %.

„Navzdory potenciálním dopadům na evropské výdaje na veřejné cloudy v druhé polovině roku 2025, včetně nejistoty způsobené americkými cly, se tyto obavy nepotvrdily,“ říká Andrea Minonneová z IDC s tím, že většina evropských odvětví v současné době zachovává přístup „business as usual“.

Zatímco odvětví jako automobilový průmysl, spotřební zboží, chemický průmysl a další výrobní odvětví podle analytičky utrácejí opatrně, celkový výhled pro průmysl vypadá optimisticky.

Byznys je dobrý, ale není bez rizik

„Cloud má i nadále zásadní význam pro výrobu. Umožňuje totiž řešení, která zlepšují přehlednost dodavatelského řetězce, usnadňují agilní správu zásob a poskytují předpovědi poptávky v reálném čase pro řízení výkyvů na trhu,“ zdůrazňuje Minonneová.

Nad Evropou se ovšem tyčí hned několik makroekonomických a geopolitických rizik, která by mohla v druhé polovině letošního roku mít vliv na plánované výdaje. Patří mezi ně válka na Ukrajině, která vyvolala diskusi o zvýšení výdajů na obranu v zemích NATO či konflikty na Blízkém východě, které by mohly způsobit narušení dodavatelského řetězce pro evropské podniky dovážející zboží z Asie.

Trh v neposlední řadě znepokojuje i volatilita způsobená pokračujícími rozhovory o clech USA. Ty mohly mít dopad na vertikální trhy, jako je automobilový průmysl, spotřební zboží a další výrobní odvětví.

Banky, pojišťovny, zdravotnictví

Navzdory nepříznivým vlivům zůstane veřejný cloud silným hybatelem v oblasti strategických priorit. Mezi ty patří i kybernetická bezpečnost, která by měla výrazně zvýšit výdaje na bezpečnostní software v evropských federálních a centrálních vládách.

Investice do cloudu podpoří také požadavky na compliance v silně regulovaných odvětvích, jako jsou finance (bankovnictví, pojišťovnictví a kapitálové trhy) a zdravotnictví (poskytovatelé zdravotní péče, plátci zdravotní péče a biologické vědy).

Projekty v oblasti automatizace a generativní umělé inteligence zase urychlí tempo růstu výdajů na cloudové služby mezi softwarovými a informačními společnostmi – ty momentálně procházejí významnou organizační restrukturalizací, kterou AI ještě více prohlubuje.

Inovace léčiv se transformují

Nejrychlejší růst investic do cloudu v roce 2026 podle odhadů analytické společnosti IDC zaznamenají poskytovatelé zdravotní péče, pojišťovny a biotechnologie. V Evropě dojde k podstatnému nárůstu investic do cloudu ze strany poskytovatelů zdravotní péče a pojišťoven, protože právě tato odvětví se snaží uspokojit rostoucí poptávku zákazníků škálovatelným, efektivním a bezpečným způsobem.

Pro plátce zdravotní péče, jejichž výdaje na cloudové služby v příštím roce vzrostou o 25 %, to platí zejména v zemích jako Velká Británie, kde nedostatky deficity NHS vedou k nárůstu počtu občanů, kteří se rozhodují pro soukromé zdravotní pojištění.

WT100_25

Investice do cloudu v oblasti biotechnologie budou pohánět masivní investice do výzkumu a vývoje v oblasti pokročilých terapií, významnými iniciativami EU v oblasti financování a zrychlenou digitální transformací v oblasti vývoje a inovací léčiv.

Zdroj: IDC

Autor článku

Zuzana Bičíková

Zuzana Peroutková Bičíková

Témata:

