Jan-Jaap Jager je novým generálním ředitelem společnosti Acronis

Jan-Jaap Jager je novým generálním ředitelem společnosti Acronis

Zuzana Peroutková Bičíková
Dnes
Jan-Jaap Jager, CEO společnosti Acronis
Jager do nejvyššího vedení Acronisu přináší bohaté zkušenosti z podnikání, managementu a investování na technologickém trhu.

Společnost Acronis oznámila, že na pozici generálního ředitele jmenovala Jana-Jaapa Jagera. Ten dříve působil jako prezident a provozní ředitel společnosti Virtuozzo či nebo jako CEO poskytovatele blockchainové infrastruktury Chainstack. V roli CEO střídá Ezequiela Steinera, jenž bude i nadále podporovat společnost Acronis v roli poradce.

Jan-Jaap Jager v Acronisu jako viceprezident pro rozvíjející se trhy a jako ředitel pro globální cloudová řešení zahájil éru cloudového podnikání. V roli finančního ředitele rozšířil globální působnost společnosti a v poslední době působil jako poradce představenstva.

„Mým cílem je akcelerovat inovace založené na umělé inteligenci a pomoci našim partnerům rychleji rozvíjet jejich byznys. A zároveň umožnit poskytovatelům řízených služeb (MSP) dosáhnout vyšší efektivity a poskytovat svým zákazníkům ještě vyšší úroveň ochrany,“ uvedl k jmenování Jan-Jaap Jager.

HR26

Pod vedením nového CEO bude Acronis zvyšovat svůj důraz na inovace a zaměří se zejména na potenciál umělé inteligence. Bude i nadále dodávat nativně integrovaná řešení kybernetické ochrany, která poskytují MSP poskytovatelům a IT profesionálům autonomní kybernetickou ochranu.

Zaostřeno na software: Odpovídá Štepán Bínek ze Zebra systems

