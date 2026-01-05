Channeltrends  »  Názory & Analýzy  »  Každá pátá firma vloni čelila útokům na průmyslové technologie

Každá pátá firma vloni čelila útokům na průmyslové technologie

Zuzana Peroutková Bičíková
Včera
Rozmanitá skupina odborníků na kybernetickou bezpečnost sleduje aktivní operaci pomocí technologie satelitního sledování. Černošský specialista předkládá návrh na sledování cílového vozidla v městském terénu.
Autor: Shutterstock
Bezpečnost provozních technologií podle expertů v ComSource vyžaduje integrovaný přístup, jenž uzavírá mezery, které útočníci stále zneužívají.

Společnost ComSource na základě globální analýzy SANS Institute a OPSWAT zjistila, že celých 21,5 % organizací zažilo v uplynulém roce kybernetický incident týkající se jejich průmyslových řídicích systémů (ICS) nebo provozních technologií (OT). 37,9 % těchto incidentů vzniklo v důsledku ransomware útoků a 40,3 % případů vedlo k provozní odstávce.

Průzkum založený na odpovědích více než 330 profesionálů ze strategických sektorů podle analytiků ComSource ukazuje pokrok, ale i přetrvávající slabá místa v oblastech jako je viditelnost aktiv, bezpečný vzdálený přístup a připravenost na incident.

České školy jsou prošpikované kritickými zranitelnostmi, nejsou připravené na útoky Přečtěte si také:

České školy jsou prošpikované kritickými zranitelnostmi, nejsou připravené na útoky

Data ukázala, že přibližně polovina ICS/OT incidentů začala neautorizovaným externím přístupem, často přes vzdálenou údržbu třetích stran. Pokročilé kontroly vzdáleného přístupu má přitom méně než 15 % organizací a plně připraveno na nové hrozby se cítí pouze 14 % respondentů.

„Většina organizací věnuje do zabezpečení průmyslových technologií méně než čtvrtinu svého rozpočtu na kybernetickou bezpečnost. Vidíme v tom sice pokrok, ale samotné zvýšení částky nestačí,“ zdůrazňuje Jaroslav Cihelka, expert na kybernetickou bezpečnost v ComSource.

HR26

Důležitější je podle něj chytře investovat do klíčových bezpečnostních opatření, která zajišťují bezpečnost a provozní spolehlivost: segmentace, bezpečný vzdálený přístup a skenování příchozích souborů a zařízení ještě před vstupem do provozního prostředí.

Zdroj: ComSource

Zuzana Bičíková

