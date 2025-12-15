Channeltrends  »  Novinky  »  Klid na duši díky chytré venkovní kameře Mercusys MC510

Klid na duši díky chytré venkovní kameře Mercusys MC510

redakce
Dnes
Doba čtení: 2 minuty

Mercusys MC510
Autor: Mercusys
Spolehlivá kamera může ušetřit spoustu nervů. Venkovní kamera Mercusys MC510 patří mezi zařízení, která kombinují solidní hardware s chytrými funkcemi, a přitom zůstávají přístupná běžným uživatelům.

Předností této kamery je schopnost pokrýt jediným zařízením prakticky celý venkovní prostor. Díky otočné hlavici, která se dokáže otáčet až o 360° horizontálně a 90° vertikálně, vám nic neunikne. Záznam v rozlišení 2K QHD (3 MP) přenáší ostrý obraz v reálném čase, takže máte přehled o každém pohybu. MC510 rozpozná, co má skutečně hlídat. Pomocí inteligentní detekce osob a pohybu dokáže rozlišit člověka od zvířete nebo listí poletující ve větru.

Většina pokusů o vniknutí nebo poškození majetku se děje v noci, a tehdy se projeví důležitost barevného nočního vidění. Mercusys MC510 je vybavena barevným nočním viděním, které díky integrovaným LED reflektorům a infračervenému senzoru zajistí ostrý obraz i za úplné tmy. Noční vidění dosahuje až 30 m a kamera přepíná mezi IR režimem a plnobarevným režimem podle světelných podmínek.

Ovládání kamery přes mobilní aplikaci v češtině je snadné. Díky obousměrnému zvuku můžete přes kameru naslouchat, ale i mluvit, takže se domluvíte, kde má kurýr zanechat balík, nebo uklidníte psa. Rozhraní je přehledné a intuitivní, ať už používáte telefon či tablet. Stačí pár klepnutí a máte přístup k živému obrazu, nastavení nebo historii záznamů.

Důležité záběry můžete ukládat na microSD kartu s kapacitou až 512 GB nebo bezpečně do šifrovaného Mercusys Cloud úložiště. V aplikaci najdete vše přehledně rozdělené, od krátkých upozornění po delší záznamy, které můžete přehrávat nebo sdílet jediným kliknutím.

Kamera je připravena na venkovní provoz po celý rok. Díky krytí IP65 zvládne mráz, letní vedra i bouřku a prudký déšť, a to v rozsahu teplot od –20 °C do +50 °C. Montáž je jednoduchá: kameru lze připevnit na zeď, sloup nebo strop.

MC510 zapadne i do širšího systému chytré domácnosti. Pomocí aplikace Mercusys můžete spravovat další zařízení, nastavovat rodičovskou kontrolu, hostovskou Wi-Fi nebo připojit kameru k Google Assistant a Amazon Alexa.

Mercusys MC510 dokazuje, že moderní zabezpečení už nemusí být složitou záležitostí pro experty. Nabízí klid, jistotu a jednoduchost, kterou oceníte každý den, ať jste doma, nebo stovky kilometrů daleko.

 Zdroj: Mercusys

Autor článku

redakce

Témata:

