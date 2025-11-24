Konecta spojuje síly s CrewAI, do provozních modelů přinesou agentní AI

Společnost Konecta uzavřela strategické partnerství se společností CrewAI, vývojářem platformy pro orchestraci více AI agentů. Spojení si klade za cíl změnit způsob, jakým spolupracují lidé a umělá inteligence, a to prostřednictvím integrace lidské odbornosti, špičkové zákaznické péče a pokročilých AI technologií.
V rámci spolupráce se Konecta stává hlavním konzultačním a implementačním partnerem CrewAI pro evropský a latinskoamerický trh. Obě společnosti tak nabídnou firmám nové možnosti, jak efektivněji řídit své operace a zvyšovat hodnotu zákaznické zkušenosti.
Partnerství zároveň tvoří základ pro nový přístup společnosti Konecta k agentní AI: jednotné a strukturované prostředí pro návrh, orchestraci a škálování autonomních agentů v rámci zákaznických i interních firemních operací. Díky využití platformy Agent Management Platform (AMP) od CrewAI získá Konecta a její klienti možnost rychle, bezpečně a ve velkém měřítku nasazovat agentní řešení v praxi.
Příkladem praktického využití je automatizace procesu onboardingu nových zaměstnanců. Jakmile nový pracovník podepíše pracovní smlouvu, skupina AI agentů automaticky zpracuje potřebné informace, přidělí přístupová oprávnění a identifikační odznaky, zajistí IT vybavení a vytvoří personalizovaný plán začlenění.
Zdroj: Konecta Czech
