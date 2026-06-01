Krize století? AI boom zdražuje hardware a přetváří celý trh

Je fascinující, jak rychle se může změnit rovnováha celého odvětví. Ještě nedávno se mluvilo o tom, že paměťové čipy jsou komodita, která se vyrábí v obrovských objemech a jejíž ceny se drží relativně stabilně. Jenže pak přišla exploze umělé inteligence a s ní i hlad po výkonných serverech, akcelerátorech a hlavně po pamětech HBM, které jsou pro AI systémy tím, čím je benzín pro spalovací motor.
Analýza DC Byte stav pojmenovala otevřeně: nejde o žádnou logistickou krizi, ale o cílený přesun výrobních kapacit. Samsung, SK hynix i Micron přesměrovávají wafery tam, kde jsou vyšší marže, což rozhodně není trh notebooků za dvacet tisíc. Výsledkem je kanibalizace produkce běžných DRAM a GDDR, a to žene ceny nahoru tempem, které jsme v tomto segmentu dlouho neviděli.
Podle odhadů odborníků z DC Byte se ceny pamětí v prvním čtvrtletí 2026 zvýší o 50 až 55 procent. A co je horší, normalizace se očekává nejdříve v roce 2028.
Tento text původně vyšel v tištěném vydání magazínu Channeltrends z března 2026.
Další články si můžete přečíst na webu zde.
Magazín si můžete objednat i v elektronické podobě.
Není kam uhnout
HP bylo jedním z prvních velkých výrobců, kteří otevřeně přiznali, jak moc je současná situace bolí. Finanční ředitelka Karen Parkhillová během konferenčního hovoru o výsledcích HP za první čtvrtletí fiskálního roku 2026 uvedla, že podíl RAM na nákladech na materiál vyskočil z 15–18 procent zhruba na 35 procent. To je číslo, které by ještě před dvěma lety působilo absurdně.
Není divu, že HP muselo sáhnout k nepopulárním krokům. Podle analytiků zdražilo počítače o 15 až 20 procent, u levnějších modelů snížilo kapacitu RAM a začalo agresivněji optimalizovat logistiku i certifikaci komponent. Zajímavé je, že i přes tyto tlaky divize Personal Systems vykázala meziroční růst tržeb o jedenáct procent. To ale neznamená, že je trh v pohodě – samotné HP očekává, že jelikož vyšší ceny tlumí poptávku zákazníků, trh pro tuto divizi poklesne dvouciferně.
Matematika je zkrátka neúprosná: když jedna jediná komponenta zdraží o sto procent, není možné to nepromítnout do ceny výsledného produktu. A zákazníci to začínají pociťovat.
Hardwarová smrskflace
Nedostatek pamětí tak postupně vede k trendu, který se začíná objevovat napříč celým trhem. Výrobci snižují specifikace, nebo naopak zvyšují ceny, aby kompenzovali rostoucí náklady. Tento jev je patrný u širokého spektra zařízení.
Například Raspberry Pi 5 v únoru zdražilo ve verzi se 16 GB RAM ze 120 na 145 dolarů, zatímco na trh přišla varianta s pouhým 1 GB RAM. Podobný vývoj lze sledovat u grafických karet, kde Nvidia i AMD avizují zdražení nových modelů kvůli dražším GDDR pamětem.
V mobilním segmentu se rýsuje návrat ke 4GB RAM u levnějších chytrých telefonů, což je kapacita, která dnes představuje minimum pro plynulý provoz. Notebooky v nižší a střední třídě stagnují na 8GB RAM a 256GB SSD, přestože by se za běžných okolností očekával posun na vyšší kapacity.
Analýza DC Byte navíc upozorňuje, že výrobci jako Micron dokážou pokrýt pouze 50 až 66 procent poptávky v consumer segmentu. Většina jejich kapacit je totiž aktuálně vyhrazena pro AI akcelerátory, kteří jsou z pohledu výrobců mnohem zajímavější zákazníci.
Situace u nás
Dostupnost, či spíše nedostupnost klíčových komponent dopadá i na české distributory a resellery. „Jsme v situaci, kdy nedošlo k ničemu mimořádnému (jako jsou živelní pohromy), jen zkrátka nestačí výrobní kapacity vzhledem k obrovským objednávkám,“ komentuje Martin Wanke, marketingový ředitel AT Computers. „U pamětí očekáváme zlepšení dostupnosti pravděpodobně po dostavění nových továren, což bude podle informací v roce 2027. Dříve jen v případě, kdy dojde k zásadnímu zvratu v budování AI infrastruktury a rušení objednávek velkými firmami.“
Paměti jsou podle Jaroslava Petráše, business unit managera IT Distribution v Asbis CZ, produkty s aktuálně nejhorší dostupností a nejvyšším nárůstem cen. „U některých modelových řad poptávka přesahuje nabídku až patnáctkrát. Nicméně tato extrémní nedostupnost a nárůst cen se týkají hlavně nejmodernějších technologií, které by mohly najít uplatnění pro AI. U technologicky starších produktů není situace natolik kritická,“ mírní paniku.
„Standardní DRAM a MCU jsou dnes relativně dostupné, byť s výrazně vyšší průměrnou prodejní cenou, zatímco HBM a některé specializované akcelerátory a vyšší kapacity pamětí zůstávají velmi omezené kvůli masivní poptávce z AI segmentu,“ konstatuje Honza Novák, ředitel nákupu eD system.
Levnější musí ustoupit
Paměti nejsou jediným komponentem, který dopadá na běžné uživatele. Podobný příběh se odehrává i u procesorů. Intel přiznal, že špatně odhadl poptávku po serverových čipech a nyní čelí kapacitní krizi. Procesory Xeon 6 jsou dnes jedním z pilířů AI infrastruktury a Intel se rozhodl, že právě tam nasměruje většinu volné kapacity.
Finanční ředitel Intelu David Zinsner otevřeně přiznal, že výrobce bude upřednostňovat střední a vyšší třídu procesorů a omezí výrobu levnějších modelů. To může vést k vyšším cenám počítačů pro běžné spotřebitele a k omezené dostupnosti základních procesorů.
Zinsner nicméně očekává, že se omezení kapacity vymezené pro běžné spotřebitele v průběhu roku zmírní, jak se zlepší výtěžnost a do provozu se dostane víc nástrojů podporujících výrobní procesy Intel 7, Intel 3 a Intel 18. Zlepšení by měla přinést i připravovaná řada Core Ultra 3 s kódovým názvem Panther Lake, spoléhající právě na nejnovější proces Intel 18A.
Lákavá vyšší marže
AI boom dopadá i do dalších sfér. Ceny RAM a SSD vzrostly v některých případech o 300 až 400 procent, což je tempo, které by ještě před pár lety působilo jako sci-fi. Podobný tlak je patrný i u grafických karet, jelikož výrobci logicky upřednostňují modely s vyšší marží. To ovlivňuje dostupnost i ceny.
Příkladem je situace kolem modelu GeForce RTX 5070 Ti. Společnost Asus, největší AIB partner Nvidie, v polovině ledna naznačila, že by mohla ukončit jeho výrobu. Později své prohlášení sice odvolala, i taková epizoda však poukázala na širší ekonomickou realitu, které čelí výrobci GPU. Argumentace Asusu navíc byla zcela pragmatická – stejný křemík a paměti lze využít v dražší RTX 5080. Trh navíc tuto logiku potvrzuje: RTX 5070 Ti se prodává za 1 050 až 1 100 dolarů, zatímco RTX 5080 začíná na cenovce kolem 1 500 dolarů. Obě ceny jsou výrazně nad původními doporučenými cenami.
Podobný vývoj lze sledovat u SSD. Nejvíce zdražují disky s vyšší kapacitou, zatímco levnější modely od menších značek se ještě drží. Velcí výrobci jako Samsung nebo Western Digital však hlásí vyprodané zásoby nebo výrazně vyšší ceny. Kingston otevřeně deklaruje, že přestože skokový růst cen je za námi, zásoby budou omezené až do konce příštího roku. I tradiční pevné disky postupně zdražují, zejména modely určené pro NAS.
Vlci z Memory Street
„Aktuálně je kritická právě délka dodacích lhůt, například Seagate má vyprodané kapacity až do konce roku 2027,“ komentuje překotný vývoj Martin Wanke (AT Computers). „Do pololetí pravděpodobně budeme v situaci, kdy budeme při nákupu donuceni ke kompromisům. Zásadní bude skladovost, ale i ceny. Z historie víme (vyhořelá továrna na paměti, záplavy), že do normálu se ceny dostávají minimálně rok.“
Podle Jaroslava Petráše z Asbis CZ to aktuálně drhne na každé úrovni dodavatelského řetězce. „Třecí plochy jsou u výrobce při rozhodování o podílu enterprise a consumer portfolia a dále při rozhodování o alokacích mezi jednotlivé regiony a země. Distributoři následně řeší rozdělení přidělené kvóty mezi jednotlivé pobočky a aktuální projekty. Zákazníci se následně snaží získat největší ,část koláče‘ pro sebe a přinést koncovým zákazníkům nabídku, kterou jsou ochotní akceptovat,“ shrnuje situaci.
„Umělá inteligence zásadně přesouvá investice směrem k datovým centrům,“ konstatuje Honza Novák (eD system). „Vidíme výrazně vyšší poptávku po serverech, storage a high-performance networking řešeních. Zároveň část výrobních kapacit čipů směřuje právě do AI infrastruktury, což se promítá do růstu cen některých komponent používaných i ve spotřební elektronice. V důsledku toho očekáváme, že segment spotřební elektroniky bude v nejbližším období spíše stagnovat.“
Vítejte v nové realitě
Podle DC Byte se trh rozdělí na dvě hlavní kategorie. Na jedné straně budou stát prémiová zařízení s dostatkem paměti a výkonu pro lokální běh AI modelů, tedy stroje, které si většina lidí nekoupí jen tak. Na druhé straně vznikne svět kompromisních konfigurací, jež budou více závislé na cloudu a méně na lokálním výkonu.
A mezitím poroste význam repasované techniky. Starší komponenty, které nejsou závislé na současných výrobních kapacitách, se stávají ekonomicky atraktivní alternativou. Repasy tak přestávají být nouzovým řešením a stávají se racionální volbou.
Nedostatek pamětí, přesun výrobních kapacit do AI segmentu a rostoucí poptávka po serverových čipech zkrátka vytvářejí tlak, který se propisuje do celého ekosystému počítačového hardwaru. Zdražují paměti, procesory, grafické karty i SSD. Výrobci mění strategie, snižují specifikace a přesouvají kapacity tam, kde jsou vyšší marže. Spotřebitelé i firmy se tak ocitají v nové realitě, která bude trvat minimálně několik let.
Dovolte mi na závěr použít jednu otřepanou frázi, která nicméně tuto situaci vystihuje naprosto přesně. Ať už se nám to líbí, nebo ne, AI přepisuje pravidla hry – a běžný uživatel je zatím spíš divákem než vítězem.
Zdroj: Channeltrends