Který Wi-Fi 7 router zapadne do vaší domácnosti? Tři jasné volby od TP-Linku

Domácí Wi-Fi je dnes jedním z pilířů komfortního bydlení. Zvládnout plynulé videohovory, rychlé stahování, večerní stream v nejvyšší kvalitě, chytrou televizi, připojený alarm a k tomu pár mobilů, to je dnes běžný provoz. Když ale router nestíhá, pozná to doslova celá rodina. S nástupem Wi-Fi 7 dostává domácí internet výrazný posun kupředu. Nová generace bezdrátových sítí nabízí vyšší rychlosti, nižší latenci a lepší stabilitu, hlavně když se u vás připojí více zařízení současně. TP-Link přichází hned se třemi modely, které se liší podle nároků domácnosti – Archer BE550, Archer BE400 a Archer BE230.

Archer BE550 – pro ty, kteří chtějí maximum

Archer BE550 je router pro ty, kdo očekávají síť, která vydrží opravdu hodně. Třípásmová Wi-Fi 7 dokáže naplno využít i nejnovější pásmo 6 GHz, které je méně rušené a dokáže nabídnout vysokou rychlost i tehdy, když běží několik streamů a online her současně. Souhrnná rychlost až 9 214 Mb/s představuje dostatečnou rezervu do budoucna. Pět portů s rychlostí 2,5 Gb/s nabízí prostor pro připojení výkonných počítačů, serveru nebo herní konzole, aniž by byla přenosová rychlost jakkoli omezována. Šest interních antén se stará o rovnoměrné pokrytí většího domu, a technologie Multi-Link Operation umožňuje přenášet data přes více pásem naráz, což oceníte, když se síť dostane do vysoké zátěže. Pokud máte doma často více aktivit najednou a nechcete řešit, kdo zrovna využívá šířku pásma, BE550 je jistota, že internet nebude omezovat váš životní styl.

Archer BE400 – výborná rovnováha výkonu a ceny

Archer BE400 představuje ideální střed nabídky. Nabízí prakticky vše, co většina rodin potřebuje, a to i s velmi dobrým poměrem ceny a výkonu. Dvoupásmová Wi-Fi 7 síť s rychlostí až 6,5 Gb/s zvládne streamování ve vysokém rozlišení i online hraní bez výpadků. Dva porty 2,5 Gb/s doplněné o tři gigabitové porty vytvářejí prostor pro kabelové připojení televizí, NAS úložišť nebo počítačů. Stejně jako vyšší model podporuje Multi-Link Operation, takže síť dokáže zůstat stabilní i při prudkém nárůstu datového toku. Šest externích antén posílá signál přesně tam, kde je potřeba, a díky EasyMesh lze router snadno začlenit do větší domácí sítě. O bezpečnost se stará moderní šifrování WPA3 i funkce domácího zabezpečení.

Archer BE230 – chytrý a dostupný vstup do Wi-Fi 7

Pro menší byty a uživatele, kteří chtějí vstoupit do nové generace bezdrátových sítí bez velké investice, je tu Archer BE230. I když je cenově nejdostupnější, nabízí rychlost až 3,6 Gb/s, což je stále znatelný skok oproti starším routerům, které ještě mnoho domácností používá. Má čtyři výkonné antény pro lepší pokrytí a nabízí dvakrát 2,5Gb/s porty pro moderní kabelové připojení, doplněné o tři porty gigabitové. Pokud se síť později rozroste, EasyMesh umožní jednoduše připojit další přístupový bod a posílit tak signál tam, kde to bude potřeba. Pro běžné streamování, práci na dálku a připojení několika zařízení je tento model více než dostatečným a zároveň velmi chytrým a dostupným řešením.

Síť, která se přizpůsobí vašemu životu

Správná volba routeru vždy záleží na tom, jak domácnost internet skutečně využívá. V náročném provozu plném streamů, chytrých zařízení a paralelních online aktivit je Archer BE550 rozumnou investicí. Pokud jde o běžný každodenní provoz s občasnými náročnějšími aktivitami, BE400 poskytne stabilní výkon bez jejích omezení. A když je důležité zejména to, aby byla Wi-Fi rychlá, spolehlivá, a přitom za dostupnou cenu, BE230 představuje chytrý a moderní základ, který nezklame.

Wi-Fi 7 přináší klidnější a plynulejší zážitek pro všechny, kdo internet opravdu využívají. TP-Link nabízí řešení, která nenutí nikoho dělat kompromisy – stačí si jen vybrat, jak silnou síť opravdu potřebujete.

PR článek

