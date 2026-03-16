Kyberútoků v Česku přibývá. Samotné NIS2 a DORA ale firmy nespasí

Zuzana Peroutková Bičíková
Dnes
Doba čtení: 3 minuty

Systémy kybernetické bezpečnosti a ochrany dat pro digitální sítě.
Autor: Shutterstock
Kybernetická bezpečnost není projekt s termínem dokončení, ale kontinuální proces, který se musí přizpůsobovat vývoji hrozeb, upozorňuje Axelum.

Počet kybernetických incidentů v Česku výrazně vzrostl a zvyšuje tlak na firmy i veřejné instituce, upozorňuje společnosti Axelum. Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB) evidoval v lednu 2026 rekordních 32 incidentů, což je nejvíce za posledních dvanáct měsíců.

Co se dozvíte v článku
  1. Hrozby jsou realita, ne jen strašák
  2. Splnit zákon neznamená přežít útok
  3. Technologie bez schopnosti včasné reakce nestačí
  4. Bezpečnost jako kontinuální proces

V únoru jejich počet klesl na 23, i tak však zůstal nad průměrem posledního roku. Organizace současně řeší dopady nového českého zákona o kybernetické bezpečnosti vycházejícího ze směrnice NIS2 a evropského nařízení DORA. Podle odborníků o tom, zda firma útok ustojí, dnes často nerozhoduje audit, ale rychlost jeho odhalení a reakce.

Hrozby jsou realita, ne jen strašák

Český zákon o kybernetické bezpečnosti implementující evropskou směrnici NIS2 se dotýká tisíců organizací ve více než dvaceti odvětvích – od energetiky a zdravotnictví přes výrobu až po digitální služby a veřejnou správu. Ten přináší přímou odpovědnost statutárních orgánů za řízení kybernetických rizik a pokuty až ​250 000 000 Kč ​nebo ​dvě procenta čistého celosvětového ročního obratu. ​Pro finanční sektor je již v účinnosti evropské nařízení DORA, které zpřísňuje požadavky na digitální provozní odolnost a často se dotýká i dodavatelů ICT služeb.

Data NÚKIB ukazují, že kybernetické hrozby jsou realitou, nikoli abstraktním rizikem, a organizace musí být připraveny nejen na audit, ale především na skutečný útok. ​„Statistiky potvrzují to, co bezpečnostní týmy vidí v praxi – počet incidentů roste a útoky jsou stále sofistikovanější. Organizace proto nemohou spoléhat jen na preventivní opatření nebo formální splnění regulací. Stejně důležitá je schopnost útok rychle detekovat a reagovat na něj,“ ​uvádí Filip Štolle, generální ředitel společnosti ​Axelum.

Splnit zákon neznamená přežít útok

Největší omyl firem je, že považují splnění NIS2 za cíl. Ve skutečnosti je to teprve vstupenka do skutečné bezpečnosti. ​Audit, dokumentace a registrace u NÚKIB jsou sice nutné, samy o sobě ale organizaci před sofistikovaným útokem neochrání. ​

Podobnou zkušenost potvrzují také organizace z veřejného a finančního sektoru, které musí nové regulatorní požadavky promítnout do každodenního provozu. ​V prostředí veřejného sektoru a rozvojového financování vnímají kybernetickou bezpečnost stále více jako součást správy aktiv a řízení rizik, nikoli jako technický problém. Regulatorní požadavky NIS2 a DORA je vedou k tomu, aby budovali skutečnou odolnost – od nastavení procesů přes školení lidí až po schopnost na incident adekvátně reagovat.

„Kyberbezpečnost přestala být doménou IT oddělení a stala se strategickou otázkou pro vedení každé organizace. Firmy, které splnění regulatorních požadavků vnímají pouze jako cvičení, jsou v ohrožení. ​Útočníci se neřídí auditním checklistem. Jdou po místech, kde firma reaguje pomalu,“ ​dodává Marian Bartl, jednatel společnosti Axelum.

Technologie bez schopnosti včasné reakce nestačí

Jedním z nejdiskutovanějších témat současné kyberbezpečnosti je využití bezpečnostních dohledových center (SOC) a systému pro analýzu bezpečnostních událostí (SIEM), které pomáhají odhalovat potenciální kybernetické útoky. Tyto nástroje představují důležitou součást moderního bezpečnostního rámce, avšak jejich skutečná hodnota není v samotné technologii. ​

V praxi se často ukazuje, že firmy sice investují do bezpečnostních technologií, ale podceňují provozní stránku bezpečnosti. SOC bez schopnosti rychlé reakce je podle odborníků podobný poplachovému systému bez dispečinku – upozorní na problém, ale sám o sobě organizaci neochrání. ​

Mnoho organizací dnes generuje obrovské množství bezpečnostních alertů, ale skutečnou výzvou je rozlišit, které z nich představují reálný incident. Smyslem moderních SOC a SIEM řešení není produkovat více dat, ale pomoci bezpečnostním týmům rychle pochopit situaci a správně reagovat. Právě schopnost odlišit šum od skutečné hrozby dnes rozhoduje o tom, zda organizace útok zvládne. ​

Bezpečnost jako kontinuální proces

Zkušenosti z reálných projektů i incidentů ukazují, že organizace, které se kybernetické bezpečnosti věnují systematicky a dlouhodobě, zvládají krizové situace výrazně lépe – a to jak z hlediska rozsahu škod, tak z pohledu regulatorních dopadů. ​Klíčovou roli přitom hraje správné nastavení procesů a zapojení odborníků se zkušenostmi z praxe. ​

Odborníci proto doporučují zaměřit se na tři klíčové oblasti. ​„Firmy by měly věnovat pozornost zejména identifikaci kritických aktiv a skutečnému mapování rizik, vybudování funkčního systému detekce a reakce na incidenty a také kontinuálnímu vzdělávání managementu i zaměstnanců. Lidský faktor totiž zůstává nejslabším článkem většiny bezpečnostních systémů,“ ​uzavírá Filip Štolle.

Zdroj: Axelum

Zuzana Peroutková Bičíková

