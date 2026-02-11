Channeltrends  »  Novinky  »  Velká anketa Channeltrends: Storage může nabídnout víc než ukládání dat

Velká anketa Channeltrends: Storage může nabídnout víc než ukládání dat

redakce
Dnes
Doba čtení: 2 minuty

Sdílet

Serverová místnost s moderním vybavením je páteří ukládání a zpracování dat. Zajišťuje bezproblémový provoz a zavedla důkladná opatření v oblasti kybernetické bezpečnosti.
Autor: Shutterstock
Storage už dávno není jen úložiště, výrobci budují ucelená řešení pro ukládání a ochranu dat. Do všech oblastí správy a ukládání dat navíc vstupuje AI, osvědčený partner je tak důležitější než kdy dřív, říkají v exkluzivní anketě Channeltrends zástupci vendorů.

Storage přestává být jen pasivním úložištěm dat a stále více se mění v inteligentní platformu, na které stojí chod moderního IT. Firmy dnes řeší nejen kapacitu, ale především dostupnost, bezpečnost, ochranu před kybernetickými hrozbami a schopnost pracovat s daty v hybridním prostředí. 

Do správy úložišť zároveň výrazně promlouvá umělá inteligence a automatizace, které mají zjednodušit provoz a snížit rizika. Jedním z nejvýraznějších posunů je nástup modelů storage as a service a předplatného, jež zásadně mění obchodní dynamiku – místo jednorázových projektů přinášejí opakované a lépe predikovatelné příjmyPrávě tyto trendy se silně promítají i do nabídky výrobců a do příležitostí, které se otevírají partnerům a resellerům. 

Co se v rozhovorech dozvíte?

  • Jaké příležitosti pro resellery přinášejí modely „storage as a service“
  • Kde se nacházejí největší příležitosti v službách navazujících na hardware
  • Jak vendoři vnímají konkurenční tlak OEM storage řešení
  • Jak moc je pro výrobce prioritou posílení automatizace, prediktivní analýzy a AI optimalizace
  • Které konkrétní funkce změní hru v blízké budoucnosti

Za klíčové „game changery“ pro následující dva až tři roky považují respondenti především jednotnou správu hybridních a multicloudových prostředí, nativní ochranu moderních aplikací, AI detekci hrozeb a rozvoj edge a privátní AI přímo na úložištích. 

Tyto funkce mají resellerům umožnit přechod od prodeje infrastruktury k poskytování komplexních služeb. Storage se tak definitivně posouvá z role technického zázemí do pozice strategického prvku, na kterém firmy stavějí svou digitální odolnost i další rozvoj.

To a mnohem víc vyplynulo z odpovědí zástupců vendorů, které magazín Channeltrends oslovil ve velké anketě zaměřené na storage.

Ta vyšla v listopadovém tištěném vydání a redakce vám nyní přináší odpovědi oslovených expertů z tuzemského IT. Každý týden se můžete těšit na nový díl.

Respondenti

  • Milan Hrabovský, regional channel sales manager (Dell Technologies)
  • Pavel Strašlipka, sales manager compute & storage, leader of the presales team (HPE)
  • Jan Jiskra, sales manager – data storage (Lenovo)
  • Václav Štajner, country manager CZ&SK (QNAP)
  • Lukáš Čermák, account manager Czech & Slovak Republic (Synology)

Sledujte seriál Zaostřeno, kde se ptáme odborníků z českého a slovenského trhu na trendy v oblasti nabídky, poptávky i příležitostí pro prodejní kanály, které rezonují v jejich produktovém segmentu.

Channeltrends

Channeltrends (dříve ChannelWorld), který je určený pro prodejce, dodavatele služeb a profesionály v prodejním kanálu IT a CE, si můžete objednat i jako klasický časopisV tištěném speciálu vydávaném čtvrtletně najdete články, rozhovory, komentáře, analýzy, přehledy partnerských programů a řadu dalších informací pro resellery, VAR a další profesionály působící v oblasti prodejního kanálu a distribuce.

Jednotlivá čísla si můžete objednat i v digitální podobě

Seriál: Zaostřeno:
Přečtěte si všechny díly seriálu Zaostřeno: nebo sledujte jeho RSS
  • Našli jste v článku chybu?

Autor článku

redakce

Témata:

Channeltrends Newsletter

Objednejte si zdarma náš pravidelný informační newsletter se souhrnem nejzajímavějších zpráv a článků.

Objednat

Mohlo by vás zajímat

Podcast

Speciální projekty

Promoakce

Partnerská setkání a semináře

Press room

Z našich webů

Dále u nás najdete

Ručí jednatel za daň, kterou nezaplatí firma?

Bezdrátové sítě jiné než Wi-Fi: HaLow, Z-Wave, Zigbee a Thread

V červenci začne přelomový screening rakoviny slinivky

Nedostatek a zdražování RAM pamětí není dočasný výpadek

Alza začala prodávat organizéry oblíbené mezi bastlíři

Telefonát jako malware. Podvody v ČR násobně rostou

Daně 2026: Návrat k bezlimitnímu osvobození příjmů a nové odpočty

První dítě dostalo lék, který odloží nástup cukrovky o několik let

Tuzemské firmy se chrání obstojně, rizikově se chovají lidé

Česká jablka jsou plná pesticidů, ukázal test. Ovocnáři se bouří

Kyberbezpečnost českých nemocnic je dál špatná

Podmořské kabely budou bezpečnější, ochrání je senzory

Na magnetické rezonanci nedaleko Prahy mají volno

Nehoda může přinést stovky tisíc nebo i rentu

Začínající podnikatel: Vedlejší podnikání

Komu se vyplatí podat přiznání za rok 2025 i když nemusí?

Seriál IT Crowd oslavil dvacáté narozeniny

Fialova vláda krátila připomínková řízení, Nový kabinet je přeskakuje

Obětmi růstu cen komponent jsou už i mobily

Služba pro zaměstnavatele pro sdělení identifikátorů pro JMHZ