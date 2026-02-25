Anketa Channeltrends o storagích: Odpovídá Jan Jiskra (Lenovo)

Jaké příležitosti pro resellery přinášejí modely „storage as a service“ či modely na bázi předplatného v porovnání s tradičním modelem licencí?
Lenovo nemá ambici konkurovat poskytovatelům cloudových služeb – naopak, naším cílem je s nimi spolupracovat. Otevíráme proto prostor jak pro velké, tak i menší, lokální i globální poskytovatele služeb. Právě zde vidíme významnou příležitost pro partnery, kteří mohou na naší infrastruktuře nabízet své služby nebo duševní vlastnictví. Kromě samotné infrastruktury nabízíme také flexibilní licenční modely a možnosti financování, které jsou dostupné i v České republice.
Kde vidíte největší příležitosti v službách navazujících na hardware?
Lenovo nenabízí vlastní veřejný cloud, ale řada našich produktů je ideální pro poskytování služeb formou private nebo public cloudu. Partneři tak mohou technologie Lenovo využívat jako základ pro své vlastní cloudové služby. V oblasti správy dat jsou klíčovými řešeními například takové storage systémy, které umožňují vytvářet multitenantní prostředí pro ukládánímdat s možností integrace do hyperscale cloudů, jako jsou AWS nebo Azure.
Jak vnímáte konkurenční tlak OEM storage řešení?
Lenovo nabízí široké portfolio řešení pro ukládání dat – od vlastních technologií až po produkty v rámci OEM partnerství. Ve většině případů, kdy Lenovo poskytuje řešení prostřednictvím OEM spolupráce, zařízení zároveň vyrábíme a montujeme v našich vlastních továrnách. To nám umožňuje mít plnou kontrolu nad celým výrobním a logistickým řetězcem – a tím i nad kvalitou dodávaného řešení.
Jak moc je pro vás prioritou posílení funkcí inteligentní automatizace, prediktivní analýzy a AI optimalizace?
V Lenovu věnujeme automatizaci a umělé inteligenci v oblasti správy dat velkou pozornost. Vybrané produkty umožňují v rámci platformy OnTAP definovat širokou škálu workflow a automatizovat řadu procesů. Pokročilé prvky AI a machine learningu navíc přinášejí zákazníkům konkrétní benefity – například pokročilou detekci ransomwaru a automatické spuštění obranných mechanismů chránících data.
Jaké konkrétní funkce považujete za „game changer“ pro resellery v následujících dvou až třech letech?
V následujících dvou až třech letech budeme svědky masivního nástupu AI do všech oblastí správy a ukládání dat. V Lenovu jsme na tento vývoj připraveni – umělá inteligence je dnes přirozenou součástí našeho přístupu napříč produktovým portfoliem. Na tento posun se budou muset připravit i reselleři. Z vlastní zkušenosti práce s partnery z toho nicméně obavy nemám, protože vím, jak tvrdě na transformaci svých obchodních i technických modelů většina z nich pracuje.
