Anketa Channeltrends o storagích: Odpovídá Pavel Strašlipka (HPE)

Jaké příležitosti pro resellery přinášejí modely „storage as a service“ či modely na bázi předplatného v porovnání s tradičním modelem licencí?
Přinášejí předvídatelné a opakovatelné příjmy a zároveň partnery udržují v centru dění při modernizaci zákaznických prostředí IT. Namísto jednorázových transakcí mohou dlouhodobě poskytovat přidanou hodnotu v oblasti plánování kapacity, optimalizace výkonu a správy životního cyklu – a to nejenom infrastruktury. Naše řešení spojuje ekonomiku klasického CAPEX s agilitou cloudu, díky čemuž mají zákazníci i partneři větší kontrolu nad náklady, škálováním i načasováním investic.
Kde vidíte největší příležitosti v službách navazujících na hardware?
Největší růstový potenciál vidím v oblasti odolnosti dat a v řešeních, která partnerům umožní pomoci zákazníkům chránit klíčové systémy, plnit regulatorní požadavky a zajistit nepřetržitou dostupnost dat. Jeden z našich produktů nabízí vestavěnou detekci ransomwaru, integrovanou ochranu dat a neměnné snapshoty. Na tuto vrstvu plynule navazuje softwarové řešení, které partnerům umožňuje poskytovat služby disaster recovery s minimální ztrátou dat (RPO) i rychlou obnovou (RTO) formou spravované služby.
Jak vnímáte konkurenční tlak OEM storage řešení?
OEM konkurenti jsou stále velmi agresivní v oblasti specifikací a cen, ale to už dnes často není rozhodující faktor. Strategie HPE stojí na odlišení prostřednictvím jednotné platformy a inteligence – tedy sjednocení blokového, souborového a objektového přístupu. Díky tomu zákazníci nemusejí podstupovat náročné migrace a mají jistotu dlouhodobé ochrany své investice. HPE tak nesoutěží v cenové válce, ale v oblasti integrace, inteligence a celkové hodnoty pro hybridní datová prostředí.
Jak moc je pro vás prioritou posílení funkcí inteligentní automatizace, prediktivní analýzy a AI optimalizace?
Pro HPE je to naprosto klíčové. Inteligentní automatizace umožňuje zjednodušit správu hybridního IT ve velkém měřítku, zatímco prediktivní analytika a AI řízené poznatky dovolují proaktivně optimalizovat výkon i kapacitu napříč výpočetními, úložnými a síťovými systémy. Zákazníci se tak posouvají od pouhé správy infrastruktury směrem k „orchestraci výsledků“ – tedy k prostředí, které se samo učí, přizpůsobuje a optimalizuje.
Jaké konkrétní funkce považujete za „game changer“ pro resellery v následujících dvou až třech letech?
Za klíčové diferenciátory považuji technologie, které zjednodušují složitost, posilují odolnost a vytvářejí nové příležitosti pro partnerské služby. Díky těmto schopnostem mohou partneři HPE překročit rámec prodeje infrastruktury a stát se skutečnými poradci v oblasti hybridní datové strategie a business continuity. Jde například o HPE Timeless Storage, díky kterému zůstává zákazník „neustále moderní“, zatímco partner získává dlouhodobý a stabilní obchodní model s minimálním narušením provozu.
