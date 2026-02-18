Channeltrends  »  Novinky  »  Anketa Channeltrends o storagích: Odpovídá Pavel Strašlipka (HPE)

Anketa Channeltrends o storagích: Odpovídá Pavel Strašlipka (HPE)

Zuzana Peroutková Bičíková
Dnes
Doba čtení: 2 minuty

Sdílet

Pavel Strašlipka, sales manager compute & storage, leader of the presales team, HPE
Autor: HPE
Pavel Strašlipka, sales manager compute & storage, leader of the presales team, HPE
Růstový potenciál mohou partneři najít v řešeních, která jim umožní pomoci zákazníkům chránit klíčové systémy a zároveň plnit regulatorní požadavky, uvádí v anketě Pavel Strašlipka ze společnosti HPE.
Velká anketa Channeltrends: Storage může nabídnout víc než ukládání dat Přečtěte si také:

Velká anketa Channeltrends: Storage může nabídnout víc než ukládání dat

Jaké příležitosti pro resellery přinášejí modely „storage as a service“ či modely na bázi předplatného v porovnání s tradičním modelem licencí?

Přinášejí předvídatelné a opakovatelné příjmy a zároveň partnery udržují v centru dění při modernizaci zákaznických prostředí IT. Namísto jednorázových transakcí mohou dlouhodobě poskytovat přidanou hodnotu v oblasti plánování kapacity, optimalizace výkonu a správy životního cyklu – a to nejenom infrastruktury. Naše řešení spojuje ekonomiku klasického CAPEX s agilitou cloudu, díky čemuž mají zákazníci i partneři větší kontrolu nad náklady, škálováním i načasováním investic.

Kde vidíte největší příležitosti v službách navazujících na hardware?

Pavel Strašlipka, sales manager compute & storage, leader of the presales team, HPE

Pavel Strašlipka

sales manager compute & storage, leader of the presales team, HPE

Největší růstový potenciál vidím v oblasti odolnosti dat a v řešeních, která partnerům umožní pomoci zákazníkům chránit klíčové systémy, plnit regulatorní požadavky a zajistit nepřetržitou dostupnost dat. Jeden z našich produktů nabízí vestavěnou detekci ransomwaru, integrovanou ochranu dat a neměnné snapshoty. Na tuto vrstvu plynule navazuje softwarové řešení, které partnerům umožňuje poskytovat služby disaster recovery s minimální ztrátou dat (RPO) i rychlou obnovou (RTO) formou spravované služby.

Jak vnímáte konkurenční tlak OEM storage řešení?

OEM konkurenti jsou stále velmi agresivní v oblasti specifikací a cen, ale to už dnes často není rozhodující faktor. Strategie HPE stojí na odlišení prostřednictvím jednotné platformy a inteligence – tedy sjednocení blokového, souborového a objektového přístupu. Díky tomu zákazníci nemusejí podstupovat náročné migrace a mají jistotu dlouhodobé ochrany své investice. HPE tak nesoutěží v cenové válce, ale v oblasti integrace, inteligence a celkové hodnoty pro hybridní datová prostředí.

 

Tento text původně vyšel v tištěném vydání magazínu Channeltrends z listopadu 2025.

Další články si můžete přečíst na webu zde.

Magazín si můžete objednat i v elektronické podobě.

Jak moc je pro vás prioritou posílení funkcí inteligentní automatizace, prediktivní analýzy a AI optimalizace?

Pro HPE je to naprosto klíčové. Inteligentní automatizace umožňuje zjednodušit správu hybridního IT ve velkém měřítku, zatímco prediktivní analytika a AI řízené poznatky dovolují proaktivně optimalizovat výkon i kapacitu napříč výpočetními, úložnými a síťovými systémy. Zákazníci se tak posouvají od pouhé správy infrastruktury směrem k „orchestraci výsledků“ – tedy k prostředí, které se samo učí, přizpůsobuje a optimalizuje.

Jaké konkrétní funkce považujete za „game changer“ pro resellery v následujících dvou až třech letech?

Za klíčové diferenciátory považuji technologie, které zjednodušují složitost, posilují odolnost a vytvářejí nové příležitosti pro partnerské služby. Díky těmto schopnostem mohou partneři HPE překročit rámec prodeje infrastruktury a stát se skutečnými poradci v oblasti hybridní datové strategie a business continuity. Jde například o HPE Timeless Storage, díky kterému zůstává zákazník „neustále moderní“, zatímco partner získává dlouhodobý a stabilní obchodní model s minimálním narušením provozu.

Zdroj: Channeltrends

Channeltrends

Channeltrends (dříve ChannelWorld), který je určený pro prodejce, dodavatele služeb a profesionály v prodejním kanálu IT a CE, si můžete objednat i jako klasický časopisV tištěném speciálu vydávaném čtvrtletně najdete články, rozhovory, komentáře, analýzy, přehledy partnerských programů a řadu dalších informací pro resellery, VAR a další profesionály působící v oblasti prodejního kanálu a distribuce.

Jednotlivá čísla si můžete objednat i v digitální podobě

  • Našli jste v článku chybu?

Autor článku

Zuzana Peroutková Bičíková

Zuzana Peroutková Bičíková

Témata:

Channeltrends Newsletter

Objednejte si zdarma náš pravidelný informační newsletter se souhrnem nejzajímavějších zpráv a článků.

Objednat

Mohlo by vás zajímat

Podcast

Speciální projekty

Promoakce

Partnerská setkání a semináře

Press room

Z našich webů

Dále u nás najdete

Česká jablka jsou plná pesticidů, ukázal test. Ovocnáři se bouří

Korekce bitcoinu snížila počet milionářů o téměř 12 tisíc

Mecha Comet: modulární kapesní počítač s výměnnými prvky

Komu se vyplatí podat přiznání za rok 2025 i když nemusí?

Temu a Shein čeká pád. Češi budou muset u zásilek platit i clo

Agentické nakupování mění pravidla e-commerce

Registrace a storno zaměstnání od dubna 2026

Daňové přiznání 2026: Termíny, novinky a změny

OSVČ senioři letos v přehledech uplatní slevu na pojistném

Divný hrnec, záhadný projektor. Tipněte si, na co se používaly

OSVČ musí podat daňové přiznání elektronicky, nemusí přes datovku

Hledala dokonalý šálek, našla životní vášeň a učí pít kakao

Drahé RAM máme i kvůli krachu posledního výrobce v Evropě

Začínající podnikatel: Přijímáme zaměstnance

JMHZ a změny v daních z příjmů v roce 2026 a 2027

Drony ve Stockholmu budou zachraňovat životy

30 % nákladů díky AI dolů, ale nuda v práci jde nahoru

Bitcoinová burza omylem rozdala 40 miliard dolarů

Prima v tichosti zpřísnila podmínky přetáčení reklam

Podmořské kabely budou bezpečnější, ochrání je senzory