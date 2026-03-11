Channeltrends  »  Novinky  »  Anketa Channeltrends o storagích: Odpovídá Lukáš Čermák (Synology)

Anketa Channeltrends o storagích: Odpovídá Lukáš Čermák (Synology)

Zuzana Peroutková Bičíková
Dnes
Doba čtení: 2 minuty

Lukáš Čermák, account manager Czech & Slovak Republic, Synology
Autor: Synology
Modely typu storage as a service a předplatné otevírají resellerům zcela nové možnosti, které tradiční licenční model nenabízí, konstatuje v anketě Channeltrends Lukáš Čermák, account manager Czech & Slovak Republic ve společnosti Synology.
Velká anketa Channeltrends: Storage může nabídnout víc než ukládání dat

Velká anketa Channeltrends: Storage může nabídnout víc než ukládání dat

Jaké příležitosti pro resellery přinášejí modely „storage as a service“ či modely na bázi předplatného v porovnání s tradičním modelem licencí?

Modely typu storage as a service a predplatné otvárajú resellerom úplne nové možnosti, ktoré tradičný licenčný model neponúka. Kľúčovou výhodou sú stabilné a predvídateľné príjmy, ktoré pomáhajú budovať dlhodobý vzťah so zákazníkom. Pre zákazníkov je atraktívna nižšia vstupná investícia a flexibilita. V Synology vidíme veľký potenciál v tom, že reseller sa vďaka službám stáva strategickým partnerom, nie len dodávateľom hardvéru. Naše riešenia umožňujú kombinovať lokálne úložisko s cloudovými službami, čo otvára cestu k hybridným scenárom a vyššej pridanej hodnote.

Kde vidíte největší příležitosti v službách navazujících na hardware?

Najväčšiu príležitosť vidíme v tom, že zákazníci dnes nehľadajú iba hardvér, ale komplexné riešenie. Synology ponúka platformu, ktorá kombinuje NAS, zálohovací softvér, cloudové služby a bezpečnostné prvky. Oblasť disaster recovery je typickým príkladom – firmy si uvedomujú hodnotu dát a investujú do ich ochrany. Reseller môže ponúknuť balík: hardvér + služby + konzultácie, čím získa dlhodobý vzťah a vyššiu maržu.

Jak vnímáte konkurenční tlak OEM storage řešení?

OEM riešenia sú prirodzenou súčasťou trhu, ale Synology sa odlišuje tým, že ponúkame ekosystém, nie len hardvér. Ponúkame jednoduchú správu, bezpečnosť a flexibilitu. Reseller tak môže ponúknuť riešenie, ktoré je ľahko škálovateľné, bezpečné a cenovo dostupné, čo OEM často neponúkajú.

 

Tento text původně vyšel v tištěném vydání magazínu Channeltrends z listopadu 2025.

Další články si můžete přečíst na webu zde.

Magazín si můžete objednat i v elektronické podobě.

Jak moc je pro vás prioritou posílení funkcí inteligentní automatizace, prediktivní analýzy a AI optimalizace?

Ide o veľmi vysokú prioritu. Synology sa posúva od pasívnej správy k proaktívnej infraštruktúre. Naše ciele sú jasné: systémy, ktoré nielen reagujú na problémy, ale ich dokážu predvídať a samé optimalizovať výkon. To znamená menej výpadkov, vyššiu spoľahlivosť a nižšie náklady pre zákazníka.

Jaké konkrétní funkce považujete za „game changer“ pro resellery v následujících dvou až třech letech?

AIT26

Za „game changer“ považujeme funkcie, ktoré umožnia resellerom prejsť od jednorazového predaja k modelu opakovaných služieb. Napríklad prediktívny monitoring a inteligentná automatizácia na zníženie rizika výpadkov či komplexné zálohovacie riešenia pre fyzické aj virtuálne prostredie. Tieto funkcie umožnia resellerom budovať dlhodobé vzťahy, stabilizovať príjmy a stať sa kľúčovým partnerom pre zákazníka.

Zdroj: Channeltrends

Channeltrends (dříve ChannelWorld), který je určený pro prodejce, dodavatele služeb a profesionály v prodejním kanálu IT a CE, si můžete objednat i jako klasický časopisV tištěném speciálu vydávaném čtvrtletně najdete články, rozhovory, komentáře, analýzy, přehledy partnerských programů a řadu dalších informací pro resellery, VAR a další profesionály působící v oblasti prodejního kanálu a distribuce.

