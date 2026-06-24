Lenovo představuje tablet Tab Plus Gen 2 s AI funkcemi

- Výrobce: Lenovo
- Distributoři ČR: AT Computers, eD system
- Distributoři SR: ASBIS SK, eD system Slovakia
- Cena: 10 999 Kč
- Více informací: http://www.lenovo.com/
Lenovo Tab Plus Gen 2 navazuje na předchozí generaci multimediálně zaměřených tabletů a přináší několik významných vylepšení. Zařízení je určeno především pro konzumaci obsahu, práci s více aplikacemi současně a běžné každodenní používání doma i na cestách.
Jednou z hlavních předností je nový audiosystém JBL Pro s devíti reproduktory a podporou technologií Dolby Atmos a Dolby Audio. Tablet nabízí prostorovější zvuk, výraznější basy a lepší srozumitelnost dialogů při sledování filmů nebo seriálů. Zajímavostí je možnost využít zařízení také jako samostatný Bluetooth reproduktor pro přehrávání hudby z mobilního telefonu.
O obraz se stará 12,1palcový LCD displej s rozlišením 2,5K, podporou Dolby Vision a HDR10. Panel nabízí jas až 800 nitů v režimu vysokého jasu, což zajišťuje dobrou čitelnost nejen v interiéru, ale také při používání venku na přímém slunci. Displej je určen pro sledování videa, hraní her i prohlížení fotografií.
Konstrukce tabletu využívá integrovaný 360° otočný stojánek, který umožňuje nastavení zařízení v několika různých polohách. Uživatelé mohou tablet postavit na šířku i na výšku, opřít jej při sledování videí nebo zavěsit podle konkrétní situace. V pohotovostním režimu může zařízení fungovat také jako digitální fotorámeček.
TIP: Další produktové tipy najdete zde
Součástí výbavy jsou také funkce využívající umělou inteligenci. Lenovo AI Live Transcript umožňuje překlady v reálném čase, zatímco nástroje Lenovo Smarter Reader a AI Notes pomáhají s prací s textem, organizací poznámek a orientací v obsahu.
O dostatečnou výdrž se stará baterie s kapacitou 10 200 mAh. Lenovo uvádí až 15 hodin streamování videa na YouTube na jedno nabití. Tablet podporuje rychlé 45W nabíjení a je kompatibilní s příslušenstvím včetně stylusu Lenovo Tab Pen Plus nebo bezdrátové klávesnice Lenovo Wireless Keyboard.
Díky kombinaci kvalitního zvuku, velkého displeje, flexibilního stojánku a AI funkcí se Lenovo Tab Plus Gen 2 řadí mezi multimediálně zaměřené tablety pro uživatele, kteří hledají univerzální zařízení pro zábavu i běžnou produktivitu.
Dostupnost a cena
Tablet Lenovo Tab Plus Gen 2 bude na českém trhu dostupný od 26. června 2026. Doporučená cena začíná na 10 999 Kč, přičemž v rámci úvodní akce bude možné zařízení po omezenou dobu pořídit za 9 999 Kč.
Zdroj: Lenovo