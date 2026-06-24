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Lenovo představuje tablet Tab Plus Gen 2 s AI funkcemi

redakce
Dnes
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Lenovo Tab Plus Gen 2
Autor: Lenovo
Společnost Lenovo představila tablet Tab Plus Gen 2, který kombinuje 12,1palcový 2,5K displej, audiosystém JBL s devíti reproduktory a integrované AI funkce. Novinka míří na uživatele hledající zařízení pro sledování videí, poslech hudby, čtení i každodenní práci.
  • Výrobce: Lenovo
  • Distributoři ČR: AT Computers, eD system
  • Distributoři SR: ASBIS SK, eD system Slovakia
  • Cena: 10 999 Kč
  • Více informací: http://www.lenovo.com/

Lenovo Tab Plus Gen 2 navazuje na předchozí generaci multimediálně zaměřených tabletů a přináší několik významných vylepšení. Zařízení je určeno především pro konzumaci obsahu, práci s více aplikacemi současně a běžné každodenní používání doma i na cestách.

Jednou z hlavních předností je nový audiosystém JBL Pro s devíti reproduktory a podporou technologií Dolby Atmos a Dolby Audio. Tablet nabízí prostorovější zvuk, výraznější basy a lepší srozumitelnost dialogů při sledování filmů nebo seriálů. Zajímavostí je možnost využít zařízení také jako samostatný Bluetooth reproduktor pro přehrávání hudby z mobilního telefonu.

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O obraz se stará 12,1palcový LCD displej s rozlišením 2,5K, podporou Dolby Vision a HDR10. Panel nabízí jas až 800 nitů v režimu vysokého jasu, což zajišťuje dobrou čitelnost nejen v interiéru, ale také při používání venku na přímém slunci. Displej je určen pro sledování videa, hraní her i prohlížení fotografií.

Konstrukce tabletu využívá integrovaný 360° otočný stojánek, který umožňuje nastavení zařízení v několika různých polohách. Uživatelé mohou tablet postavit na šířku i na výšku, opřít jej při sledování videí nebo zavěsit podle konkrétní situace. V pohotovostním režimu může zařízení fungovat také jako digitální fotorámeček.

TIP: Další produktové tipy najdete zde

Součástí výbavy jsou také funkce využívající umělou inteligenci. Lenovo AI Live Transcript umožňuje překlady v reálném čase, zatímco nástroje Lenovo Smarter Reader a AI Notes pomáhají s prací s textem, organizací poznámek a orientací v obsahu.

O dostatečnou výdrž se stará baterie s kapacitou 10 200 mAh. Lenovo uvádí až 15 hodin streamování videa na YouTube na jedno nabití. Tablet podporuje rychlé 45W nabíjení a je kompatibilní s příslušenstvím včetně stylusu Lenovo Tab Pen Plus nebo bezdrátové klávesnice Lenovo Wireless Keyboard.

Díky kombinaci kvalitního zvuku, velkého displeje, flexibilního stojánku a AI funkcí se Lenovo Tab Plus Gen 2 řadí mezi multimediálně zaměřené tablety pro uživatele, kteří hledají univerzální zařízení pro zábavu i běžnou produktivitu.

Dostupnost a cena

Tablet Lenovo Tab Plus Gen 2 bude na českém trhu dostupný od 26. června 2026. Doporučená cena začíná na 10 999 Kč, přičemž v rámci úvodní akce bude možné zařízení po omezenou dobu pořídit za 9 999 Kč.

Zdroj: Lenovo

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redakce

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