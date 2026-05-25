Lenovo uvádí na český trh jedovatě zelenou limitku Lenovo LOQ 15AHP11

redakce
Dnes
Lenovo LOQ 15AHP11 Surge Green
Autor: Lenovo
Společnost Lenovo uvedla limitovanou edici herního notebooku Lenovo LOQ 15AHP11 v novém barevném provedení Surge Green. Novinka cílí především na mladší hráče, studenty a začínající profesionály, kteří hledají kombinaci dostupného herního výkonu, moderní výbavy a výraznějšího designu.
  • Výrobce: Lenovo
  • Distributoři ČR: AT Computers, eD system
  • Distributoři SR: ASBIS SK, eD system Slovakia
  • Cena: 32 990 Kč

Lenovo rozšiřuje portfolio notebooků LOQ o limitovanou edici modelu Lenovo LOQ 15AHP11 v netradičním zeleném provedení Surge Green. Výrobce novinku prezentuje jako dostupnější vstup do světa PC gamingu pro uživatele, kteří kromě výkonu požadují také osobitý vzhled zařízení.

Notebook je postaven na procesoru AMD Ryzen 7 250 s osmi jádry a frekvencí až 5,1 GHz. Součástí platformy je také NPU jednotka a technologie Lenovo AI Engine+, která optimalizuje výkon podle aktuální zátěže. Grafický výkon zajišťuje NVIDIA GeForce RTX 5060 nebo RTX 5050 s TGP až 115 W.

Lenovo notebook zaměřuje především na hraní populárních multiplayerových titulů, jako jsou Fortnite, Valorant, Counter-Strike 2, League of Legends nebo Marvel Rivals. Obraz zobrazuje 15,3palcový IPS displej s rozlišením WUXGA, obnovovací frekvencí 165 Hz, podporou G-SYNC a 100% pokrytím barevného prostoru sRGB.

Barevná varianta Surge Green se odlišuje od tradičního černo-šedého designu herních notebooků. Lenovo cílí zejména na uživatele z generace Gen-Z, kteří chtějí, aby jejich zařízení kromě funkčnosti nabízelo také výraznější vizuální styl. Ve stejném odstínu je dodávána i přibalená bezdrátová myš.

Notebook je navržen jako univerzální zařízení pro studium, práci i hraní. Konfigurace mohou nabídnout až 32 GB operační paměti DDR5 a SSD úložiště s kapacitou až 2 TB. Výbavu doplňuje 5Mpx webkamera s elektronickou závěrkou, která usnadňuje videokonference i online komunikaci.

O chlazení zařízení se stará technologie Lenovo Hyperchamber Cooling, která má zajistit stabilní výkon i při vyšší zátěži. Notebook dále nabízí moderní konektivitu včetně Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, USB4, HDMI 2.1, trojice USB-A portů a gigabitového Ethernetu.

Součástí výbavy je také MUX Switch umožňující efektivnější přepínání mezi integrovanou a dedikovanou grafikou. Notebook váží 2,1 kilogramu a je dodáván s operačním systémem Windows 11.

Dostupnost a cena

Lenovo LOQ 15AHP11 Surge Green bude dostupný od července 2026 na českém a slovenském trhu exkluzivně prostřednictvím Alza.cz. Doporučená cena začíná na 32 990 Kč s DPH za konfiguraci s grafikou NVIDIA GeForce RTX 5050. Limitovaná edice bude dostupná pouze do vyprodání zásob.

Zdroj: Lenovo

