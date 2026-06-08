Lenovo uvádí ThinkStation P4, výkonný křižník mezi pracovními stanicemi

- Výrobce: Lenovo
- Distributoři ČR: AT Computers, eD system
- Distributoři SR: ASBIS SK, eD system Slovakia
ThinkStation P4 je nová stolní pracovní stanice navržená pro uživatele, kteří potřebují vysoký výpočetní výkon pro náročné profesionální aplikace. Lenovo ji vybavilo nejnovějšími procesory AMD Ryzen PRO řady 9000, které kombinují vysoký výkon s důrazem na energetickou efektivitu při dlouhodobém zatížení.
Vybrané konfigurace přinášejí také technologii AMD 3D V-Cache, která se v profesionálních pracovních stanicích objevuje poprvé. Rozšířená cache má urychlit práci s rozsáhlými datovými sadami a zvýšit výkon v aplikacích náročných na rychlý přístup k datům.
Grafický výkon zajišťují profesionální akcelerátory NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Workstation Edition nebo RTX PRO 6000 Blackwell Max-Q Workstation Edition. Ty jsou určeny pro 3D modelování, rendering, práci v CAD a BIM aplikacích, video produkci, vývoj softwaru i výpočty související s umělou inteligencí.
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Pracovní stanice podporuje až 256 GB operační paměti DDR5 a je vybavena pokročilým systémem chlazení. U nejvýkonnějších konfigurací je k dispozici také kapalinové chlazení, které má zajistit stabilní provoz a nízkou hlučnost i při dlouhodobé vysoké zátěži.
Lenovo zdůrazňuje připravenost systému na hybridní AI scénáře, kdy část výpočtů probíhá lokálně a část v cloudovém prostředí. Lokální zpracování dat může přinést nižší latenci, větší kontrolu nad daty a vyšší efektivitu při práci s rozsáhlými modely nebo simulacemi.
Z hlediska rozšiřitelnosti nabízí ThinkStation P4 podporu rozhraní PCIe Gen 5 a čtyři rozšiřující sloty. Úložný subsystém umožňuje kombinaci až šesti disků včetně rychlých M.2 SSD a kapacitních pevných disků. Součástí výbavy jsou také porty USB-C s přenosovou rychlostí až 20 Gb/s, DisplayPort 2.0 a integrovaný 2,5Gb Ethernet.
O bezpečnost se stará platforma Lenovo ThinkShield zahrnující ochranu na úrovni hardwaru i firmwaru. Součástí jsou bezpečnostní funkce BIOSu, nástroje pro bezpečné mazání dat a technologie určené k ochraně citlivých informací v podnikovém prostředí. Stanice současně disponuje certifikacemi ISV pro profesionální aplikace řady významných softwarových výrobců.
Dostupnost a cena
Pracovní stanice Lenovo ThinkStation P4 je dostupná od června 2026.
Zdroj: Lenovo