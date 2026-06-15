Logitech uvádí prezentér Spotlight 2 s haptickou odezvou

- Výrobce: Logitech
- Distributoři ČR: ASBIS CZ, AT Computers, SWS, TD SYNNEX, ALSO
- Distributoři SR: AT Computers SK, eD system, SWS SK, TD SYNNEX
- Cena: 3 199 Kč
- Více informací: https://www.logitech.com
Logitech Spotlight 2 navazuje na koncept moderního prezentačního ovladače a rozšiřuje jej o haptickou zpětnou vazbu. Zařízení využívá jemné vibrace nejen při používání funkcí zvýrazňování obsahu, ale také pro vedené dechové cvičení, které má prezentujícím pomoci zvládat stres a soustředit se před vystoupením.
Ovladač je navržen s důrazem na ergonomii a intuitivní ovládání. Tvar zařízení umožňuje pohodlné držení v ruce a tlačítko pro zvýraznění reaguje na sílu stisku. Díky tomu lze jednotlivé funkce aktivovat přirozeně, aniž by prezentující musel odvádět pozornost od publika.
Mezi hlavní funkce Spotlight 2 patří pokročilé digitální efekty pro zvýrazňování prezentovaného obsahu. K dispozici jsou režimy Spotlight, Squarelight, Magnify a Annotation, které doplňuje digitální i klasické laserové ukazovátko. Tyto nástroje pomáhají zaměřit pozornost publika na důležité části prezentace během osobních i vzdálených prezentací.
Součástí výbavy je podpora aplikace Logi Options+, prostřednictvím které lze přizpůsobit funkci akčního tlačítka. Uživatelé si mohou nastavit například spuštění a pozastavení videa, vypnutí zvuku, vymazání obrazovky nebo další akce podle vlastního pracovního stylu.
Spotlight 2 nabízí dvě možnosti bezdrátového připojení. K dispozici je Bluetooth i USB-C přijímač Logi Bolt. Dosah bezdrátového spojení činí až 30 metrů, což umožňuje volný pohyb po místnosti bez nutnosti zůstávat v blízkosti počítače.
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Výrobce uvádí výdrž baterie až tři měsíce na jedno nabití. Praktická je také podpora rychlého nabíjení, kdy jedna minuta nabíjení postačí až na tři hodiny prezentování. Zařízení je kompatibilní s aplikacemi PowerPoint, Google Slides a Keynote v prostředí systémů Windows i macOS.
Při návrhu byl kladen důraz také na udržitelnost. Konstrukce využívá hliník vyráběný s využitím obnovitelných zdrojů energie a recyklované plasty ze spotřebitelského odpadu. Plastové části vybraných barevných variant obsahují 43 % recyklovaného materiálu a obal produktu je vyroben z papíru s certifikací FSC.
Dostupnost a cena
Prezentační ovladač Logitech Spotlight 2 bude dostupný v grafitové a pískové variantě, na vybraných trzích také ve světle fialovém a černém provedení. Doporučená maloobchodní cena činí 3 199 Kč.
Zdroj: Logitech