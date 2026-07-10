Channeltrends  »  Novinky

Loxone posiluje český tým, novým country managerem je Petr Skála

Jakub Fišer
Dnes
Doba čtení: 1 minuta

Sdílet

Petr Skála, nový country manager Loxone
Autor: Loxone
Petr Skála, nový country manager Loxone
Společnost Loxone, evropský lídr v oblasti automatizace budov, jmenovala Petra Skálu country managerem pro Českou republiku.

Jmenování Petra Skály souvisí s dalším rozvojem českého zastoupení Loxone a rostoucí poptávkou po automatizaci budov ze strany developerů i dalších investorů do komerčních nemovitostí. Nově bude zodpovědný za obchodní rozvoj a strategické řízení aktivit na českém trhu. Skála nastupuje na pozici místo Pavla Lískovce, který dokončil svůj přesun do role šéfa pro východní Evropu.

„Zatímco v minulosti byla automatizace budov spojována především s luxusnějšími rezidencemi, dnes se stává běžnou součástí developerských projektů. Investoři ji vnímají jako nástroj pro efektivní správu budov, optimalizaci energetické náročnosti i zvýšení komfortu uživatelů. V současnosti tvoří přibližně 60 % našich realizací rezidenční sektor a zhruba 35 % komerční objekty. Jejich podíl však rychle roste a očekáváme, že se v následujících letech oba segmenty postupně vyrovnají. Jsem rád, že mohu být součástí tohoto vývoje a podílet se na dalším růstu společnosti na českém trhu,“ říká Petr Skála, nový country manager společnosti Loxone pro Českou republiku.

TIP: Přehled personálních změn najdete zde

Proměnu trhu potvrzuje i portfolio realizací. Technologie Loxone dnes využívají developeři jako JRD, YIT, KKCG nebo Finep. Mezi významné reference patří také projekty Fragment a Lihovar společnosti Trigema. Vedle toho nachází inteligentní správa budov uplatnění také v dalších typech komerčních projektů, od logistických a průmyslových areálů přes wellness resorty, až po vybrané pobočky McDonald's.

Petr Skála působí v oblasti obchodního rozvoje a projektového řízení více než deset let. Je zakladatelem společnosti BNB Plus zaměřené na správu nemovitostí a krátkodobé pronájmy. Zkušenosti získal také ve společnosti Gravelli, kde se podílel na mezinárodní expanzi firmy. Vystudoval mezinárodní obchod na Metropolitní univerzitě Praha.

Zdroj: Loxone

Seriál: Personálie
Přečtěte si všechny díly seriálu Personálie nebo sledujte jeho RSS
  • Našli jste v článku chybu?

Autor článku

Jakub Fišer

Témata:

Channeltrends Newsletter

Objednejte si zdarma náš pravidelný informační newsletter se souhrnem nejzajímavějších zpráv a článků.

Objednat

Mohlo by vás zajímat

Podcast

Speciální projekty

Promoakce

Partnerská setkání a semináře

Press room

Z našich webů