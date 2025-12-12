Channeltrends  »  Názory & Analýzy  »  Maloobchodníci se bojí ransomwaru, polovina ochotně zaplatí výkupné

Maloobchodníci se bojí ransomwaru, polovina ochotně zaplatí výkupné

Zuzana Peroutková Bičíková
Dnes
Doba čtení: 3 minuty

Sdílet

Autor: Depositphotos
Požadavky na výkupné se podle Sophosu zdvojnásobily a platby vzrostly. Téměř polovina maloobchodníků přičítá ransomwarové incidenty bezpečnostním mezerám, o jejichž existenci nevěděli.

Společnost Sophos zveřejnila svou pátou výroční studii Sophos State of Ransomware in Retail, kde na základě průzkumu mezi manažery IT a kybernetické bezpečnosti v 16 zemích zjistila, že takřka polovina (46 %) ransomwarových incidentů v maloobchodě byla způsobena neznámou bezpečnostní mezerou.

To podle odborníků potvrzuje přetrvávající problémy s přehledem o prostoru pro útoky v sektoru maloobchodu. Z organizací, kterým byla zašifrována data, 58 % zaplatilo výkupné, aby svá data získalo zpět. Jedná se o druhou nejvyšší míru plateb výkupného za posledních pět let.

Maloobchodníci po celém světě čelí složitější kyberbezpečnostní situaci, protože protivníci neustále hledají a využívají existující zranitelnosti, nejčastěji v podobě zneužití vzdáleného přístupu a síťových zařízení připojených k internetu,“ říká Chester Wisniewski, ředitel a CISO společnosti Sophos.

Sophos State of Ransomware 2025Autor: Sophos

„Povzbudivé je, že si to mnozí začínají uvědomovat a reagují investicemi do kybernetické obrany, která jim nejen umožňuje zastavit útoky dříve, než eskalují, ale také se rychleji zotavit,“ doplňuje.

I dobré zprávy pro maloobchod

Sophos dále odhalil, že po aktivních hrozbách je druhým nejčastějším provozním faktorem ohrožujícím bezpečnost maloobchodníků nízká odbornost jejich interních týmů (45 %), následovaná mezerami v ochraně (44 %). Bez správných dovedností a odpovídající ochrany mají maloobchodníci potíže s detekcí a neutralizací útoků.

Ransomware zasahuje nejen firemní data, ale i morálku zaměstnanců Přečtěte si také:

Ransomware zasahuje nejen firemní data, ale i morálku zaměstnanců

Vedle těchto výzev se ale objevují i známky pokroku. Podíl útoků zastavených před zašifrováním dat dosáhl pětiletého maxima, což naznačuje, že maloobchodní organizace zlepšují svou schopnost útoky rychle detekovat a neutralizovat. Míra zašifrování dat je na nejnižší úrovni za posledních 5 let – k zašifrování dat nyní vede pouze 48 % útoků.

Bezpečnost jako páteř celého byznysu

Přestože průměrná výše výkupného v maloobchodě vzrostla o 5 % (z 950 000 amerických dolarů v roce 2024 na 1 milion v roce 2025), je průměrná platba stále poloviční oproti průměrné výši požadovaného výkupného. To naznačuje, že maloobchodní organizace jsou stále odolnější vůči přehnaným požadavkům na výkupné a potenciálně vyhledávají odbornou pomoc, jak se s ransomwarovými útoky vypořádat.

Sophos State of Ransomware 2025Autor: Sophos

„Nakonec platí, že úspěšné bezpečnostní programy jsou zaměřené na řízení rizik. Aby mohli tato rizika posoudit a řídit, musí mít maloobchodníci přehled o hrozbách, kterým čelí, stejně jako o svých aktivech a celkové bezpečnostní situaci,“ upozorňuje Chester Wisniewski.

Další zjištění studie State of Ransomware in Retail 2025:

  • Podíl zašifrování dat klesá, ale útočníci se přizpůsobují: Přestože je míra zašifrování dat na nejnižší úrovni za posledních 5 let, útočníci se přizpůsobují, protože podíl maloobchodníků zasažených útoky zaměřenými pouze na vydírání se ztrojnásobil – ze 2 % v roce 2023 na 6 % v roce 2025.
  • Míra využití zálohování klesá: 62 % maloobchodníků, kteří zažili útoky, obnovilo svá data pomocí záloh – to je nejnižší podíl za poslední 4 roky.
  • Maloobchodníci odolávají požadavkům na výkupné: Při detailnějším pohledu na požadavky a platby vyplývá, že pouze 29 % maloobchodníků zaplatilo částku shodnou s původním požadavkem útočníků. Celkem 59 % zaplatilo méně, než útočníci požadovali, a 11 % naopak zaplatilo více.
  • Náklady na obnovu klesají: Povzbudivé je, že průměrné náklady na obnovu po ransomwarovém útoku, bez započítání výkupného, klesly za poslední rok o 40 % na 1,65 milionu amerických dolarů. To je nejnižší hodnota za poslední tři roky.
  • Ransomwarové útoky měly přímý dopad na týmy: Téměř polovina (47 %) týmů IT a/nebo kyberbezpečnosti ze sektoru maloobchodních firem zaznamenala po zašifrování dat zvýšený tlak, zatímco ve čtvrtině případů (26 %) došlo v důsledku toho k výměně vedoucích týmů.

Zdroj: Sophos

  • Našli jste v článku chybu?

Autor článku

Zuzana Bičíková

Zuzana Peroutková Bičíková

Témata:

Channeltrends Newsletter

Objednejte si zdarma náš pravidelný informační newsletter se souhrnem nejzajímavějších zpráv a článků.

Objednat

Mohlo by vás zajímat

Podcast

Speciální projekty

Promoakce

Partnerská setkání a semináře

Press room

Z našich webů

Dále u nás najdete

Důchody 2026: Jak vypočítat, o kolik vám vzroste penze?

Datové schránky se budou stěhovat a projdou redesignem

Y Soft hledá vývojáře na počítačové vidění a AI

Celková anestezie u zubaře bude na pojišťovnu, ale jen pro někoho

AI reklama Rohlíku to schytala na sítích. Prý je bezpohlavní

Je mi dobře, prášek si nevezmu. Lidé si nerozumně mění léčbu

Na ministerstvo dopravy míří expert ze Slovenska. Jejich vlaky jsou terčem vtipů

Google do Androidu přidává další várku pozoruhodných novinek

Babišův střet zájmů potvrdil soud, Agrofert už přišel o stovky milionů

Léky na tlak se nesnesou s lékořicí, zázvor není bezpečný pro diabetiky

Přehled změn v důchodech, které začnou platit v roce 2026

Proč je vánoční reklama na Kofolu tak oblíbená? Protože se v ní krade

Sociální pojištění 2026: změny v důchodech, odvodech i dávkách

Tváří se jako průzkum s odměnou, ale je to podvod

Nevymknou se vládní investice do IT kontrole?

Evropa už utíká od amerických cloudů

Změny v sociálním pojištění v roce 2026 v oblasti zaměstnávání

Umělá inteligence zásadně změní využívání robotů

Nemoc koz ji dovedla k podnikání a založila přírodní lékárnu

Stop nákupům, start pomoci: je tu Giving Tuesday