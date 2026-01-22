Marcel Divín: S tiskárnami Epson doma i ve firmě

Historie vývoje inkoustových tiskových systémů společnosti Epson sahá až do 80. let minulého století, kdy jsme uvedli první komerční inkoustovou tiskárnu Epson SQ-2000. Zásadním rokem, který nás nasměroval do dnešní podoby, byl ovšem rok 1993, kdy jsme na trh uvedli unikátní technologii Micro Piezo a postupně začali rozšiřovat možnosti inkoustové technologie pro široké využití doma, ve firemním prostředí, ale i v nestandardních aplikacích, jako jsou například velkoformátový tisk, tisk etiket, potisk textilu, reklamní tisk a mnoho dalších.
Základem této úspěšné cesty vždy byly inovace, za kterými si můžete představit investice ve vyšších stovkách milionů dolarů ročně, a to jak do vývoje hardwaru, tak i inkoustu jako takového. Výsledkem je komplexní portfolio výkonných, robustních tiskových řešení pro univerzální použití prakticky kdekoliv.
Mezi milníky patří uvedení přelomové technologie tiskových hlav Precision Core, Business Inkjet technologie pro efektivní a výkonný firemní tisk, tankových systémů pro zásadní snížení tiskových nákladů. Tankové systémy jsou stále naším kusově nejprodávanějším segmentem, a to nejen v regionu Česka a Slovenska. Za rok 2024 jsme dodali přes 40 000 kusů, celosvětově jsme překročili hranici 100 milionů prodaných kusů, což tuto technologii posouvá mezi nejzásadnější technologie na trhu.
Rozšířená výbava
Základem našeho úspěchu je široká paleta produktů pokrývající tiskové potřeby domácností, ale i menších kanceláří. V kombinaci s minimálními náklady na tisk, jednoduchým ovládáním, rozšířenou výbavou a vysokou robustností, aktuálně podpořenou prodlouženou zárukou na pět let po registraci zdarma (u vybraných modelů přímo u zákazníka!), jde o aktuálně nejlepší řešení na trhu.
V rámci implementace nových technologií jsme na trh uvedli kompletně nové řady multifunkčních tiskáren řady EcoTank L436×/L63×x, tedy zařízení pro domácí, malé kanceláře. Došlo k zásadnímu zvýšení výkonu, zvětšení robustnosti, rozšíření výbavy například o možnost duplexního skenování (L637×/L6390), zlepšení síťové konektivity.
Došlo také k úpravě vnitřní konstrukce tiskáren prostřednictvím implementace technologií z vyšších modelů řady Business Inkjet, díky kterým je konstrukce obecně robustnější, a zároveň efektivnější v rámci procesů údržby včetně čisticích procesů. Tyto inovace se promítly i do zvýšení záručních podmínek, a to na pět let/50 000 stran u modelu L43×x, respektive pět let/100 000 stran u modelů L63×x, což je u této řady unikátní propozice ve srovnání se všemi podobnými konkurenčními systémy na trhu.
Ekologická efektivita
Na řadu L63×x navazují vyšší systémy jak v segmentu A4, tak i A3 tisku, které prostřednictvím komplexní výbavy nabízejí partnerům možnost oslovit i zákazníky s vyšším objemem tisku. Zde i díky dlouhodobé promoakci „Trade In“ může partner získat okamžitou podporu ve výši až 3 000 Kč, a tím i možnost zvýšit svůj profit při prodeji těchto modelů tiskáren. Jako každý rok v tomto období mohou partneři v rámci podpory prodeje využít promoakci „CashBack“, která přináší přímo koncovému zákazníkovi dodatečnou slevu při nákupu vybraných řešení EcoTank do konce roku 2025.
Řešení Business Inkjet slouží jako přímá náhrada laserových tiskáren v kancelářích. Díky stále zásadnějšímu trendu optimalizace nákladů spojených s použitím tiskáren (TCO) v kombinaci s nízkou ekologickou náročností je inkoustová technologie efektivní cestou.
V roce 2024 a 2025 jsme postupně inovovali většinu produktového portfolia. Novinky najdeme jak v segmentu A4 mono i barevného tisku s velkokapacitními sáčky inkoustu WorkForce Pro RIPS. Mono řada WF-M5399/5899 přináší kombinaci dlouhodobého použití s minimem vyměnitelných dílů a unikátním inkoustovým sáčkem s kapacitou až 40 000 stran tisku, což v praxi znamená naprosto bezobslužný dlouhodobý provoz.
Ekvivalentem v barevném tisku je řada Ecological Printer/Multifunction WorkForce EP-C800RDW/EM-C800RDWF, která vychází ze stejného základu jako mono verze (stejný výkon, ovládání). I zde nalezneme unikátní sáčky inkousty s kapacitou 50 000 stran mono/20 000 stran barevně. Tedy opět robustní řešení s minimálními náklady na tisk, srovnatelnými s A3 multifunkčními zařízeními.
Robustní výkon
Inovovali jsme také řady A3+ WorkForce Pro RIPS multifunkční zařízení řady WorkForce Pro EM-C8100RDWF/C8101RDWF, kde jsme zvýšili kvalitu tisku, upravili jsme funkční věci jako rychlost skenování (C8101R), robustnost, optimalizace čisticích procesů, komplexnost softwarových aplikací. I zde nabízíme u modelu EM-C8101RDWF možnost využití velkokapacitního spotřebního materiálu 86 000 stran mono/50 000 stran barevně, což je naprosté unikum v tomto segmentu.
Navazujeme unikátní kombinací vysokého výkonu, ultimátní robustnosti a zároveň jednoduché, ekologicky šetrné konstrukce s velmi nízkými celkovými náklady na vlastnictví. Řada WorkForce Enterprise je určena pro segment kancelářského velkoobjemového tisku s rychlostí tisku od 40 do 100 stran za minutu mono/barva.
Jde o excelentní alternativu k laserovým tiskovým systémům při zachování zásadních výhod inkoustu – robustní konstrukce se životností až šest milion stran a servisním plánem začínajícím na 900 000 stranách, minimem servisních zásahů a odstávek, rychlým tiskem z jakéhokoliv stavu. Aktuální modelová řada sestává ze tří A4 modelů (včetně modelu s interním finišerem) a sedmi modelů v segmentu A3 (včetně mono modelů).
Co se chystá?
Na pomyslný konec jsem si nechal výhled na rok 2026. I zde se můžeme těšit na nové produkty, technologie, ale i na start nového MPS systému pronájmu tiskových zařízení, které partnerům nabídnou alternaci k vlastnímu financování.
V rámci partnerského prodeje uvedeme nový partnerský portál, inovujeme benefitní systémy a zvýšíme obecnou motivaci klasických partnerů prodávat tisková řešení Epson. Máme se společně na co těšit!
Zdroj: Epson, Channeltrends
