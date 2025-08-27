Channeltrends  »  Novinky  »  Martin Punčochář je novým ředitelem logistiky Skladonu

Martin Punčochář je novým ředitelem logistiky Skladonu

Zuzana Peroutková Bičíková
Dnes
Doba čtení: 1 minuta

Sdílet

Martin Punčochář, ředitel logistiky ve společnosti Skladon
Autor: Skladon
Ve Skladonu je nově zodpovědný za strategické i provozní řízení celého logistického oddělení, nastavování procesů nebo za přípravu na nadcházející logistickou sezónu.

Společnost Skladon oznámila, že na pozici ředitele logistiky (CLO) jmenovala Martina Punčocháře, jenž dříve dohlížel na logistické procesy ve společnosti Sportisimo. Na pozici CLO ve Skladonu nahrazuje Maxe Kováře, který řídil logistiku společnosti od roku 2019.

Punčochář se ve Skladonu se chce v krátkodobém horizontu zaměřit na stabilizaci a zefektivnění každodenních procesů. Dále plánuje rozvoj digitalizace a automatizace provozních operací s cílem zvýšit flexibilitu i efektivitu logistického oddělení. Jeho dlouhodobou vizí je upevnit pozici Skladonu mezi předními poskytovateli fulfillmentu ve střední Evropě a posilovat spolehlivost i kvalitu služeb pro klienty.

TIP: Přehled personálních změn najdete zde

„Výzvou je pro mě to, že Skladon prochází intenzivními změnami – mou rolí bude jeho směřování ke stabilnímu fungování a dlouhodobě udržitelnému růstu,“ uvedl k nové roli Martin Punčochář.

Desetileté putování logistikou

Punčochář má za sebou více než desetiletou zkušenost v oboru. Do logistiky vstoupil hned na začátku své kariéry, kdy podnikal v autodopravě. Další profesní zkušenosti získal v DHL, kde se věnoval řízení skladových procesů a vedení týmů.

Nejvýrazněji jej však profesně formovalo působení ve Sportisimu, když zastával pozici operational logistic managera. V této roli vedl ve špičce až 600členný tým a nesl odpovědnost za kompletní provoz a chod distribučního centra.

Channeltrends letní speciál

Mimo pracovní oblast se Punčochář věnuje rodině – je čerstvým otcem. Ve volném čase rád pracuje se dřevem, jezdí na motorce, podniká vysokohorské túry a obecně jej baví sport nebo aktivní odpočinek.

Zdroj: Skladon

Seriál: Personálie
Přečtěte si všechny díly seriálu Personálie nebo sledujte jeho RSS
  • Našli jste v článku chybu?

Autor článku

Zuzana Bičíková

Zuzana Peroutková Bičíková

Témata:

Čtěte dále

Anketa Channeltrends o AI v distribuci: Odpovídá Pavel Jarolímek (TD Synnex)
Anketa Channeltrends o AI v distribuci: Odpovídá Pavel Jarolímek (TD Synnex)
Snadno vydělané peníze. Malé a střední podniky jsou pod stále těžší palbou
Snadno vydělané peníze. Malé a střední podniky jsou pod stále těžší palbou
V českých počítačích dál řádí zákeřný infostealer Formbook
V českých počítačích dál řádí zákeřný infostealer Formbook
Češi milují sluchátka i powerbanky, v příslušenství k mobilům mají miliardy
Češi milují sluchátka i powerbanky, v příslušenství k mobilům mají miliardy
EET Group uzavírá partnerství se SystemHouse Solutions
EET Group uzavírá partnerství se SystemHouse Solutions
Martin Punčochář je novým ředitelem logistiky Skladonu
Martin Punčochář je novým ředitelem logistiky Skladonu

Channeltrends Newsletter

Objednejte si zdarma náš pravidelný informační newsletter se souhrnem nejzajímavějších zpráv a článků.

Objednat

Mohlo by vás zajímat

Podcast

Speciální projekty

Promoakce

Partnerská setkání a semináře

Press room

Z našich webů

Dále u nás najdete

Obvazováním se bércový vřed nevyléčí

Každý je schopen zabít, stačí silný tlak, říká kriminalista

Děti bez boltce dostaly úspěšně implantát z 3D tiskárny

Komu se od příštího roku nevyplatí paušální daň?

Zatím 900 nádorů, na které se většinou přišlo včas

Policie zatkla Jiřikovského z kauzy bitcoinového daru

Na trh míří dvě novinky ze světa potravin, které potěší hlavně střeva

Google představil telefony Pixel 10 s vylepšeným procesorem

Krém za 50 korun může mít složení bezpečné, ale nic nedělá

Které banky zvýhodňují hypotéky na nízkoenergetické domy?

Ty chceš být digitální tvůrce? A máš vymyšlenou monetizaci?

Šerlich, Prezidentská, Pustevny. Znáte slavné stavby?

Péče o dítě se začne započítávat do důchodu dalším lidem

Neobjednávejte si léky do výdejních boxů, vedro je zničí

Vyzkoušejte GPT-5 mini zdarma a anonymně

Jaký byl loňský kyberrok pohledem NÚKIBu?

Minimální mzda bude v roce 2026 nižší, než se předpokládalo

Strach, že to nestihnete? Hyperaktivní měchýř se dá léčit

Alergikům teď způsobí potíže ambrózie, dříve tu nerostla

Vyrábějí nejrůznější dobroty. Připomeňte si jejich příběhy