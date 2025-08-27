Martin Punčochář je novým ředitelem logistiky Skladonu

Společnost Skladon oznámila, že na pozici ředitele logistiky (CLO) jmenovala Martina Punčocháře, jenž dříve dohlížel na logistické procesy ve společnosti Sportisimo. Na pozici CLO ve Skladonu nahrazuje Maxe Kováře, který řídil logistiku společnosti od roku 2019.
Punčochář se ve Skladonu se chce v krátkodobém horizontu zaměřit na stabilizaci a zefektivnění každodenních procesů. Dále plánuje rozvoj digitalizace a automatizace provozních operací s cílem zvýšit flexibilitu i efektivitu logistického oddělení. Jeho dlouhodobou vizí je upevnit pozici Skladonu mezi předními poskytovateli fulfillmentu ve střední Evropě a posilovat spolehlivost i kvalitu služeb pro klienty.
„Výzvou je pro mě to, že Skladon prochází intenzivními změnami – mou rolí bude jeho směřování ke stabilnímu fungování a dlouhodobě udržitelnému růstu,“ uvedl k nové roli Martin Punčochář.
Desetileté putování logistikou
Punčochář má za sebou více než desetiletou zkušenost v oboru. Do logistiky vstoupil hned na začátku své kariéry, kdy podnikal v autodopravě. Další profesní zkušenosti získal v DHL, kde se věnoval řízení skladových procesů a vedení týmů.
Nejvýrazněji jej však profesně formovalo působení ve Sportisimu, když zastával pozici operational logistic managera. V této roli vedl ve špičce až 600členný tým a nesl odpovědnost za kompletní provoz a chod distribučního centra.
Mimo pracovní oblast se Punčochář věnuje rodině – je čerstvým otcem. Ve volném čase rád pracuje se dřevem, jezdí na motorce, podniká vysokohorské túry a obecně jej baví sport nebo aktivní odpočinek.
Zdroj: Skladon