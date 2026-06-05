Mercusys uvádí Halo E85X, Wi-Fi 6 mesh systém s multi-gigabitovými porty

- Výrobce: Mercusys
- Distributoři ČR: AT Computers
- Distributoři SR: AT Computers SK
- Cena: 2 799 Kč
Mercusys Halo E85X využívá standard Wi-Fi 6 (802.11ax), který přináší vyšší rychlosti, nižší latenci a efektivnější využití bezdrátového spektra. Systém dosahuje kombinované rychlosti až 3,0 Gb/s, konkrétně až 2 402 Mb/s v pásmu 5 GHz a 574 Mb/s v pásmu 2,4 GHz. Podporuje technologie OFDMA, MU-MIMO, 1024-QAM a 160MHz kanály, které pomáhají zajistit plynulý provoz i při vysokém zatížení sítě.
Jednotky systému vytvářejí jednotnou mesh síť, která pokrývá celou domácnost jedním názvem sítě. Technologie Seamless Roaming automaticky přepíná připojená zařízení na nejsilnější dostupný signál, což umožňuje plynulý pohyb mezi místnostmi bez výpadků během videohovorů, streamování nebo online hraní.
Halo E85X je navržen pro domácnosti s větším počtem připojených zařízení. Současně dokáže obsloužit desítky zařízení včetně notebooků, chytrých telefonů, televizorů, bezpečnostních kamer, herních konzolí nebo prvků chytré domácnosti. Technologie Beamforming a Self-Healing zároveň optimalizují pokrytí a automaticky vybírají nejvhodnější trasu přenosu dat mezi jednotlivými jednotkami.
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Každá jednotka je vybavena jedním 2,5Gb/s portem a dvěma gigabitovými porty s automatickou detekcí WAN/LAN. Uživatelé tak mohou využít rychlé kabelové připojení například pro herní počítače, NAS úložiště, pracovní stanice nebo chytré televizory. Multi-gigabitový port navíc umožňuje využít potenciál vysokorychlostních internetových přípojek.
Správa systému probíhá prostřednictvím mobilní aplikace MERCUSYS pro zařízení se systémy Android a iOS. Aplikace umožňuje rychlé nastavení sítě, správu připojených zařízení, vytvoření oddělené sítě pro hosty nebo nastavení rodičovské kontroly. Díky přehlednému rozhraní je konfigurace dostupná i méně zkušeným uživatelům.
Důraz byl kladen také na zabezpečení a flexibilitu provozu. Halo E85X podporuje šifrování WPA3, protokoly IPv4 a IPv6 i integrovaný SPI firewall. Systém lze provozovat v režimu routeru nebo přístupového bodu, což usnadňuje jeho nasazení v různých typech domácích sítí.
Dostupnost a cena
Mesh systém Mercusys Halo E85X je dostupný na českém trhu za doporučenou maloobchodní cenu 2 799 Kč.
Zdroj: Mercusys