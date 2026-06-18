Mercusys uvádí Wi-Fi 7 mesh systém Halo E27BE s pokrytím až 460 m²

- Výrobce: Mercusys
- Distributoři ČR: AT Computers
- Distributoři SR: AT Computers SK
- Cena: 4 299 Kč
- Více informací: https://www.mercusys.com/cz/product/mesh/halo-e27be/
Mercusys Halo E27BE je dvoupásmový mesh systém navržený pro pokrytí větších domácností stabilním bezdrátovým připojením. Využívá nejnovější standard Wi-Fi 7, který přináší vyšší přenosové rychlosti, nižší latenci a efektivnější správu síťového provozu ve srovnání s předchozími generacemi bezdrátových sítí.
Celková kombinovaná rychlost systému dosahuje až 3,6 Gb/s, přičemž pásmo 5 GHz nabízí rychlost až 2 880 Mb/s a pásmo 2,4 GHz až 688 Mb/s. O vyšší efektivitu přenosu dat se starají technologie Multi-Link Operation (MLO), 4K-QAM a Multi-RUs, které pomáhají zlepšit výkon zejména při větším počtu současně připojených zařízení.
Jednotlivé jednotky Halo vytvářejí jednotnou mesh síť s jedním názvem a heslem. Technologie automatického roamingu umožňuje plynulé přepínání mezi přístupovými body podle síly signálu bez přerušení připojení. Dvoučlenná sada dokáže pokrýt prostor o rozloze až 460 m² a je určena především pro větší byty a rodinné domy.
TIP: Další produktové tipy najdete zde
Systém je navržen pro domácnosti s vysokým počtem připojených zařízení. Výrobce uvádí podporu až 200 současně připojených klientů, což zahrnuje nejen počítače a mobilní zařízení, ale také televizory, herní konzole, bezpečnostní kamery nebo prvky chytré domácnosti.
Každá jednotka je vybavena jedním 2,5Gb/s portem a dvojicí gigabitových ethernetových portů s automatickým rozpoznáním WAN a LAN. Díky tomu lze využít vysokorychlostní kabelové připojení například pro herní počítače, NAS úložiště nebo chytré televizory a zároveň naplno využít rychlé internetové přípojky.
Správa systému probíhá prostřednictvím mobilní aplikace MERCUSYS dostupné pro zařízení s operačními systémy Android a iOS. Aplikace umožňuje rychlou instalaci, správu připojených zařízení, vytvoření oddělené sítě pro hosty i nastavení rodičovské kontroly. Součástí je také možnost vzdálené správy domácí sítě.
Z hlediska zabezpečení podporuje Halo E27BE standard WPA3, který poskytuje vyšší úroveň ochrany bezdrátové komunikace. K dispozici je rovněž podpora VPN protokolů OpenVPN, PPTP, L2TP/IPSec a WireGuard. Zařízení lze provozovat v režimu routeru nebo přístupového bodu podle požadavků konkrétní síťové infrastruktury.
Dostupnost a cena
Wi-Fi 7 mesh systém Mercusys Halo E27BE je dostupný na českém trhu za doporučenou maloobchodní cenu 4 299 Kč.
Zdroj: Mercusys