Michal Mravinač posiluje Synequs, bude řídit aktivity v Nizozemsku

Holding Synequs, jehož součástí je i společnost Enehano, oznámila novou posilu ve svém vedení. Na pozici chief revenue officer přichází Michal Mravinač, jenž posledních osm let působil v evropské struktuře Salesforce.
Michal Mravinač se bude po boku Martina Havelky, který řídí dodávky projektů, podílet na rozjezdu nizozemské pobočky. Na starosti bude mít zejména obchodní rozvoj, strategická partnerství a budování vztahů s novými klienty.
„Se zakladateli Enehana se znám prakticky od chvíle, kdy firmu jako startup zakládali,“ říká k nové výzvě Michal Mravinač. „Vidím zde možnost dokázat něco, co se povedlo jen hrstce IT firem z našeho regionu – prosadit se na západoevropských trzích pod vlastní značkou.“
Nizozemsko, brána do západní Evropy
Během působení v Salesforce vedl Mravinač mezinárodní obchodní týmy napříč evropskými regiony a získal hlubokou znalost nejen západoevropského trhu, ale i interního fungování celého ekosystému Salesforce.
Nizozemsko vnímá Synequs jako bránu do západní Evropy – jde o desetkrát větší trh než český, otevřený digitálním inovacím, se silnou orientací na anglicky vedené projekty. Enehano NL zde plánuje oslovit zejména klienty z oblasti finančních služeb a fintechu, kde má silné zkušenosti.
Za klíčový faktor úspěchu považuje Mravinač schopnost navázat těsnou spolupráci se Salesforce v Nizozemsku a dodat první projekty s jasnou přidanou hodnotou: „Jakmile se začnou objevovat první reference a spokojení zákazníci, získáme kredibilitu, která bude základem pro další růst,“ dodává.
Michal Mravinač je ženatý a má tři děti. Ve volném čase se nejraději věnuje plachtění nebo mořskému kajaku, a je také aktivním vedoucím v irském námořním skautském oddíle. K dobrovolnickým aktivitám ho inspirovalo jeho působení v českém skautu, konkrétně v oddíle založeném Jaroslavem Foglarem.
Zdroj: Synequs