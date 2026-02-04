Channeltrends  »  Novinky  »  Microsoft slaví mimořádný fiskální rok 2025. Rekordně rostly tržby, cloud a AI

Microsoft slaví mimořádný fiskální rok 2025. Rekordně rostly tržby, cloud a AI

Zuzana Peroutková Bičíková
Dnes
Doba čtení: 2 minuty

Autor: Microsoft
Microsoft zakončil fiskální rok 2025 s rekordními tržbami 281,7 miliardy dolarů a čistým ziskem přes 100 miliard. Růst táhla především cloudová divize Azure, která meziročně vzrostla o 34 %.

Americký technologický gigant Microsoft zakončil fiskální rok 2025 s výrazným meziročním růstem ve všech hlavních ukazatelích. Společnost má důvod slavit, výsledky totiž táhla především vysoká poptávka po cloudových službách a rozšiřování umělé inteligence napříč celým portfoliem produktů.

Celkové tržby společnosti se vyšplhaly na 281,7 miliardy dolarů, což představuje meziroční nárůst o 15 %. Provozní zisk vzrostl o 17 % na 128,5 miliardy dolarů a čistý zisk se zvýšil o 16 % na 101,8 miliardy dolarů. Samotná platforma Azure překročila hranici 75 miliard dolarů tržeb, tedy o 34 % více než v předchozím roce. Růst byl rovnoměrný napříč hlavními segmenty, přičemž cloudové služby zůstávají hlavním tahounem výsledků.

Růst napříč divizemi

V segmentu Productivity and Business Processes dosáhly výnosy 120,8 miliardy dolarů, zatímco o rok dříve činily 106,8 miliardy. Segment Intelligent Cloud vzrostl z 87,5 miliardy na 106,3 miliardy dolarů. More Personal Computing vykázal tržby 54,6 miliardy dolarů, oproti 50,8 miliardy v roce 2024. Provozní zisk divize produktivity činil 69,8 miliardy dolarů, přičemž cloudové služby a produkty zaměřené na spolupráci zůstávají klíčovým motorem růstu.

Ve shrnující zprávě k hospodářským výsledkům Microsoft zdůraznil, že růst a strategické směřování společnosti jsou postavené na rozvoji umělé inteligence a cloud computingu. Poptávka po AI schopnostech ve firemních i spotřebitelských aplikacích výrazně roste a firma se zaměřuje na integraci AI do svých produktů, rozšiřování cloudových datacenter a podporu podnikových řešení pro digitální transformaci.

Společnost také investuje do nové generace datacenter optimalizovaných pro výpočty s AI modely a buduje infrastrukturu umožňující nasazení těchto modelů ve velkém měřítku. Současně ve zprávě upozorňuje na rizika, která mohou její výkon ovlivnit. Patří mezi ně zejména regulatorní tlak a geopolitická nejistota, sílící konkurence v oblasti cloudu a umělé inteligence, rostoucí náklady spojené s výstavbou AI infrastruktury a přísnější požadavky na technologickou integraci a bezpečnost.

Víra v budoucí roky

Přestože tyto faktory představují výzvy, Microsoft zdůraznil, že jeho široce diverzifikované portfolio poskytuje pevný základ pro udržitelný růst. Fiskální rok 2025 se tak stal jedním z nejúspěšnějších v historii společnosti. 

Výhled do dalších let zůstává podle vedení pozitivní, i když firma počítá s tím, že rychlý technologický vývoj a regulační prostředí budou představovat trvalé výzvy.

Zdroj: Microsoft

