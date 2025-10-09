Channeltrends  »  Novinky  »  Milan Smil je nový chief technology officer ve společnosti Anect

Milan Smil je nový chief technology officer ve společnosti Anect

Zuzana Peroutková Bičíková
Dnes
Doba čtení: 1 minuta

Milan Smil, chief technology officer (CTO) ve společnosti Anect
Autor: Anect
Zkušený profesionál přináší know-how z oblasti týmové transformace či budování centra sdílených služeb.

Společnost Anect oznámila, že na pozici chief technology officera jmenovala Milana Smila. Ten do firmy přináší více než dvacetileté zkušenosti z řízení globálních infrastrukturních a bezpečnostních projektů.

Milan Smil působil naposledy jako director of networks & unified communications ve společnosti Rádio Svobodná Evropa (Radio Free Europe), kde vedl technologickou a týmovou transformaci. Zkušenosti získal také ve společnostech DHL, Dimension Data/NTT, Novartis a Sandoz, kde řídil konsolidaci a expanzi mezinárodních týmů a pomáhal budovat centra sdílených služeb.

TIP: Přehled personálních změn najdete zde

„Anect vnímám jako dynamickou společnost s jasnou vizí a silným odborným zázemím. Mojí prioritou bude rozvoj technologických kapacit a podpora inovací, které přinesou zákazníkům vyšší přidanou hodnotu a úroveň bezpečnosti,“ uvedl Milan Smil.

„Milan Smil je zkušený lídr s hlubokou znalostí ICT infrastruktury a kybernetické bezpečnosti. Jeho přístup a dlouholeté zkušenosti budou pro Anect velkým přínosem,“ uvedl Filip Winkelhofer, člen představenstva Anect.

Zdroj: Anect

Autor článku

Zuzana Bičíková

Zuzana Peroutková Bičíková

