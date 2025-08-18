Monitory AGON by AOC CS24A a AG46FK6 nabízejí 610Hz výkon

- Výrobce: AOC
Model AGON PRO CS24A, vytvořený ve spolupráci s hrou Counter-Strike 2, a jeho protějšek v dobře známém designu značky, AGON PRO AG246FK6, představují vrchol esportovní herní technologie a přinášejí ultra rychlou dobu odezvy a revoluční technologii MBR+ (Motion Blur Reduction Plus) Backlight Strobing, kterou profesionální hráči vyžadují.
Spolupráce mezi AGON by AOC a Counter-Strike 2 spojuje dva lídry v oblasti kompetitivního hraní a spojuje hru, která napsala pravidla pro esport, s monitory navrženými tak, aby tato pravidla posunula až na samé hranice. Vzhledem k tomu, že se obnovovací frekvence vyšplhaly ze 144 Hz na 240 Hz a dále, monitor CS24A nyní nastavuje nové měřítko na 610 Hz a poskytuje okamžitou odezvu, která je pro přesné hraní hry Counter-Strike nezbytná.
AGON by AOC představí tyto revoluční monitory na IEM Cologne 2025, jednom z nejprestižnějších turnajů ve hře Counter-Strike, na stánku G2, kde si profesionální hráči mohou monitory vyzkoušet v živých herních scénářích.
Monitor CS24A je důkazem dokonalosti esportu a je vybaven exkluzivní značkou Counter-Strike 2 s výraznými oranžovými akcenty, které oslavují jeden z nejikoničtějších titulů soutěžního hraní. Těm, kteří dávají přednost decentnějšímu vzhledu, nabízí model AG246FK6 stejný výkon zabalený do charakteristického designového jazyka společnosti AGON PRO. Oba monitory jsou vybaveny 24,1palcovým TN panelem zaměřeným na esport optimalizovaným pro soutěžní hry, který poskytuje rozlišení Full HD (1920 × 1080) při obnovovací frekvenci 600 Hz s možností vestavěného přetaktování na 610 Hz, čímž nastavuje nové měřítko pro displeje pro esport.
Srdcem obou monitorů je technologie MBR+ společnosti AGON by AOC, která je vybavena systémem dvojitého podsvícení, jenž zajišťuje bezprecedentní čistotu pohybu. Na rozdíl od tradičních řešení s jednoduchým podsvícením využívá technologie MBR+ konstrukci dvojitého světelného pruhu s 20 skupinami LED, které jsou řízeny ovladačem LED. To umožňuje, aby každá oblast displeje pulzovala v dokonalé synchronizaci s velmi vysokou obnovovací frekvencí monitoru. Tato technologie minimalizuje rozmazání pohybu a duchy na dříve nedosažitelnou úroveň a zajišťuje, že rychle se pohybující cíle zůstanou čisté i během nejintenzivnějších přestřelek.
Precizní konstrukce pro profesionální hraní
Oba monitory dosahují bleskurychlé doby odezvy až 0,5 ms GtG a 0,3 ms MPRT, což eliminuje rozmazání pohybu a duchy i v těch nejintenzivnějších soubojích. Technologie panelu TN zajišťuje nulové kompromisy v rychlosti, zatímco certifikace DisplayHDR 400 přináší lepší viditelnost na světlých i tmavých místech, což je klíčové pro zpozorování protivníků v náročných mapových lokacích. Díky špičkovému jasu 500 cd/m² poskytují monitory čistotu obrazu i v jasných prostředích, jako jsou turnaje.
Displeje nabízejí působivou přesnost barev s 99,8% pokrytím sRGB (CIE 1931) a 93,6% pokrytím DCI-P3 (CIE 1976) a 125,1% gamutem sRGB (CIE 1931) spolu s 8bitovou barevnou hloubkou a průměrnou hodnotou DeltaE pod 2 pro barevný prostor sRGB, což zajišťuje, že obraz zůstane věrný a zároveň si zachová konkurenceschopný výkon. Výraznou vlastností monitoru CS24A je speciální předvolba CS2, která je vyladěna tak, aby poskytovala optimální vizuální zážitek pro jedinečné herní požadavky hry Counter-Strike 2.
Monitory podporují technologii Adaptive-Sync a jsou certifikovány s AMD FreeSync Premium. Nabízejí také kompatibilitu s Nvidia G-SYNC, což zajišťuje hraní bez trhání v širokém rozsahu snímkových frekvencí. Připojení je komplexní díky 2× portům HDMI 2.1 a 1× DisplayPort 1.4, zatímco integrovaný rozbočovač USB 3.2 Gen 1 (5 Gbit/s) se čtyřmi porty zajišťuje připojení a přístup k herním periferiím.
Ovládání QuickSwitch pro okamžité nastavení
Oba monitory obsahují kabelový ovladač QuickSwitch, který poskytuje přístup k nastavení monitoru bez přerušení hraní. Tento speciální ovladač umožňuje upravovat klíčová nastavení, jako je jas, kontrast a herní režimy, pomocí vyhrazených tlačítek. Oba monitory jsou vybaveny sofistikovanými herními režimy vyvinutými speciálně pro kompetitivní hraní FPS.
CS24A obsahuje tři speciální režimy: exkluzivní režim CS vyladěný pro hru Counter-Strike 2 a režimy FPS2 a FPS3 optimalizované pro různé soutěžní scénáře. Výběrem režimu CS prostřednictvím přepínače QuickSwitch se odemkne agresivní optimalizace v nastaveních kontrastu, kontroly stínů a MBR+, která nabízí ostřejší obraz a lepší čistotu speciálně pro hru Counter-Strike 2.
Pro srovnání, AG246FK6 nabízí sadu režimů FPS (FPS1, FPS2, FPS3) určených pro širší preference střelců – každý s odlišnými profily pro jas, kontrast a tón. Hráčům, kteří se soustředí na čistotu pohybu a viditelnost cíle, poskytuje režim CS modelu CS24A větší konkurenční výhodu hned po vybalení.
Plně ergonomický stojan poskytuje 130mm výškové nastavení spolu s funkcemi naklápění (–5°/+23°), otáčení (–28°/+28°) a pivot. Vestavěný držák náhlavní soupravy zvyšuje pohodlí. Třístranný bezrámečkový design maximalizuje prostor na obrazovce a umožňuje bezproblémové konfigurace více monitorů pro streamování nebo rozšířené zorné pole.
Herní funkce, na kterých záleží
Komplexní sada herních nástrojů AGON by AOC zahrnuje Shadow Control pro lepší viditelnost v tmavých oblastech, nastavení Game Colour pro optimální vizuální čistotu a překryvný kříž Dial Point pro lepší přesnost. Režim Low Input Lag zajišťuje, že se každý pohyb myši a stisk kláves přímo promítne do akce na obrazovce, zatímco přizpůsobitelné RGB Light FX přidává atmosférické osvětlení, které se synchronizuje s hrou.
Cena a dostupnost
AGON PRO AG246FK6 bude dostupný od srpna 2025 za cenu 17 174 Kč (699 eur). Model AGON PRO CS24A bude následovat v září 2025 za cenu 17 174 (699 eur).
