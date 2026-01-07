MSP Community Day v Praze: příležitosti, strategie i zkušenosti z trhu

Konference MSP Community Day, která se 12. února uskuteční v Praze, nabídne přehled aktuálních trendů, praktické ukázky i zkušenosti partnerské komunity zaměřené na rozvoj MSP byznysu.
Program MSP Community Day je koncipován jak pro zavedené poskytovatele řízených služeb, tak pro společnosti, které se na cestu k MSP modelu teprve vydávají. Setkání staví na otevřeném dialogu s expertním týmem předního inovátora v oblasti pokročilé kybernetické bezpečnosti, sdílení zkušeností mezi partnery z celého regionu i na srozumitelné strategické vizi dalšího rozvoje MSP ekosystému společnosti Sophos.
Strategie, roadmapa i reálná praxe
Program konference propojí strategická témata s praktickými ukázkami a interaktivními formáty. Součástí bude MSP Strategy Update, který nabídne přehled aktuálních tržních trendů, podnětů z partnerské sítě i nástin dalšího vývoje MSP programů společnosti Sophos. V rámci workshopu „From Zero to Elevate“ budou představeny principy a možnosti nového Elevate Partner Programu zaměřeného na podporu růstu MSP byznysu a rozšiřování bezpečnostních služeb.
Jedním z hlavních bodů programu bude simulace „SOC vs. The Clock“, která v reálném čase přiblíží průběh řešení kybernetického útoku z pohledu bezpečnostního operačního centra. Technickou část doplní prezentace produktové roadmapy a přehled připravovaných technických novinek určených již aktivním MSP partnerům.
Na MSP Community Day dostanou prostor i samotní poskytovatelé služeb. V bloku Best Practice Spotlight se o své osvědčené postupy při překonávání MSP výzev podělí zástupci partnerské komunity.
Proč byste neměli chybět
MSP Community Day nabídne možnost získat exkluzivní vhled do trendů, strategie a technického vývoje MSP portfolia Sophosu, příležitost navázat nové kontakty a vyměnit si zkušenosti s dalšími poskytovateli řízených služeb. Program oživí praktické ukázky včetně simulace kybernetického útoku na SOC a konkrétní příklady, jak rozvíjet služby a hledat nové obchodní příležitosti.
MSP Community Day v Praze je příležitostí setkat se na jednom místě s odborníky, partnery i dalšími aktéry MSP trhu. Pro firmy, které chtějí své podnikání systematicky rozvíjet, představuje tato akce jednu z klíčových událostí letošního roku. Připojte se 12. února 2025 k MSP komunitě. Registrace je otevřena.