MSP Community Day v Praze: příležitosti, strategie i zkušenosti z trhu

PR článek
Včera
Doba čtení: 2 minuty

MSP Community Day
Autor: Sophos
Sílící kybernetické hrozby, tlak na marže a změny v očekávání zákazníků nutí poskytovatele IT a bezpečnosti přehodnocovat své strategie. MSP Community Day ukáže osvědčené postupy i exkluzivní vhled do trendů.

Konference MSP Community Day, která se 12. února uskuteční v Praze, nabídne přehled aktuálních trendů, praktické ukázky i zkušenosti partnerské komunity zaměřené na rozvoj MSP byznysu.

Program MSP Community Day je koncipován jak pro zavedené poskytovatele řízených služeb, tak pro společnosti, které se na cestu k MSP modelu teprve vydávají. Setkání staví na otevřeném dialogu s expertním týmem předního inovátora v oblasti pokročilé kybernetické bezpečnosti, sdílení zkušeností mezi partnery z celého regionu i na srozumitelné strategické vizi dalšího rozvoje MSP ekosystému společnosti Sophos. 

Strategie, roadmapa i reálná praxe

Program konference propojí strategická témata s praktickými ukázkami a interaktivními formáty. Součástí bude MSP Strategy Update, který nabídne přehled aktuálních tržních trendů, podnětů z partnerské sítě i nástin dalšího vývoje MSP programů společnosti Sophos. V rámci workshopu „From Zero to Elevate“ budou představeny principy a možnosti nového Elevate Partner Programu zaměřeného na podporu růstu MSP byznysu a rozšiřování bezpečnostních služeb.

MSP Community Day

Jedním z hlavních bodů programu bude simulace „SOC vs. The Clock“, která v reálném čase přiblíží průběh řešení kybernetického útoku z pohledu bezpečnostního operačního centra. Technickou část doplní prezentace produktové roadmapy a přehled připravovaných technických novinek určených již aktivním MSP partnerům.

Na MSP Community Day dostanou prostor i samotní poskytovatelé služeb. V bloku Best Practice Spotlight se o své osvědčené postupy při překonávání MSP výzev podělí zástupci partnerské komunity.

HR26

Proč byste neměli chybět

MSP Community Day nabídne možnost získat exkluzivní vhled do trendů, strategie a technického vývoje MSP portfolia Sophosu, příležitost navázat nové kontakty a vyměnit si zkušenosti s dalšími poskytovateli řízených služeb. Program oživí praktické ukázky včetně simulace kybernetického útoku na SOC a konkrétní příklady, jak rozvíjet služby a hledat nové obchodní příležitosti.

MSP Community Day v Praze je příležitostí setkat se na jednom místě s odborníky, partnery i dalšími aktéry MSP trhu. Pro firmy, které chtějí své podnikání systematicky rozvíjet, představuje tato akce jednu z klíčových událostí letošního roku. Připojte se 12. února 2025 k MSP komunitě. Registrace je otevřena.

