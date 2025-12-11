N‑able spouští program kyberzáruky pro MSP, nabídne větší finanční jistotu

Společnost Zebra systems, distributor řešení N-able na českém a slovenském trhu, informuje o novém programu kybernetické záruky společnosti N-able, který je určen pro poskytovatele řízených služeb (MSP) a má jejich zákazníkům nabídnout větší finanční jistotu.
S řešením Adlumin MDR Advanced mohou MSP posílit důvěru zákazníků díky kybernetické záruce až do výše 100 000 dolarů pro každou chráněnou infrastrukturu, která pomáhá zajistit finanční ochranu v případě narušení bezpečnosti. Záruka nabízená ve spolupráci se společností Cysurance doplňuje tradiční kybernetické pojištění, přičemž podporuje rychlejší obnovu a kontinuitu podnikání.
Program kybernetické záruky podporuje MSP poskytovatele například rychlou náhradu nákladů spojených s porušením bezpečnosti, což umožňuje zachování kontinuity provozu. Zároveň zjednodušuje proces pojištění a umožňuje nabízet ucelenější MSP služby.
V případě malých a středních podniků poskytují kybernetické záruky rychlou finanční pomoc v případě nákladů spojených s porušením bezpečnosti, což umožňuje rychlou reakci a minimalizuje provozní výpadky.
„Kybernetické záruky nabízejí MSP poskytovatelům konkurenční výhodu tím, že přímo do jejich nabídky kybernetické bezpečnosti integrují finanční ochranu,“ říká Troels Rasmussen, generální ředitel pro oblast bezpečnostních produktů v N‑able.
Doplnění o kybernetickou záruku podle něj přidává k řešení Adlumin MDR Advanced zásadní vrstvu finanční ochrany, která pokrývá náklady na nápravu a právní poplatky, a pomáhá tak snížit finanční dopady kybernetických incidentů.
Zdroj: N-able