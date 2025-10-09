Nechci, aby lidé byli snadnou kořistí hackerů, říká v podcastu Marek Prorok ze Zebra systems

Když se Marek Prorok, dnes sales manager projektu Company (Un)Hacked ve společnosti Zebra systems, poprvé setkal s kyberkriminalitou, nebylo to za počítačem, ale při obyčejném pokusu prodat starožitné židle. O tomto zážitku a mnohém dalším hovoří v nejnovější epizodě podcastu Ozvěny z kanálů magazínu Channeltrends.
Podcast si můžete poslechnout přímo zde:
Podvodníci mu tehdy vybrali účet. „Já to považuju za jednu z nejšťastnějších událostí svého života. Bylo tam naštěstí jenom patnáct tisíc, ale díky tomu jsem si uvědomil, že chci pomáhat ostatním, aby nenaletěli,“ vzpomíná. Z osobní zkušenosti se tak odrazil k nové profesní etapě.
Aktuálně se totiž věnuje vzdělávání v oblasti kyberbezpečnosti prostřednictvím školení Company (Un)Hacked, která využívají virtuální realitu a princip obrácených rolí. Účastník si tedy na chvíli zkusí práci hackera, aby lépe pochopil, jak útoky fungují. „Neříkáme, že z vás uděláme odborníka. Ale i základní zkušenost stačí k tomu, aby hacker šel o dům dál a vy se nestali snadnou kořistí,“ vysvětluje Marek Prorok.
Virtuální realita podle něj přináší plné soustředění a zážitek, který se propojí s emocemi, což je něco, co klasické školení nabídnout nemůže. Lidé pak snáze rozpoznají nebezpečné situace i v běžném životě. „Tohle je trénink, u kterého vydržíte od začátku do konce,“ říká Marek Prorok s tím, že účastníci často sami žádají o další scénáře.
Marka Proroka vedle kyberbezpečnosti fascinuje i svět inovací obecně – od virtuální reality po využívání velkých jazykových modelů. „Jsem nadšený, že jsem se dožil doby, kdy můžu pracovat s umělou inteligencí. Je to nástroj, který nám může ušetřit čas a umožnit dělat věci, které mají skutečný smysl,“ říká.
Když si ale potřebuje od technologií odpočinout, sahá po kytaře. I v hudbě a psaní však často reflektuje svět, ve kterém se pohybuje. Když se s Markem Prorokem potkáte, požádejte ho, aby vám zahrál píseň „Já jsem hacker, kdo je víc“ – s nadsázkou, ale zároveň s jasným poselstvím, že i kyberbezpečnost může být téma, o němž má smysl mluvit vážně i nevážně.
Zdroj: Channeltrends