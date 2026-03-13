Channeltrends  »  Názory & Analýzy  »  Největší nárůst útoků hlásí zemědělství, pohostinství a cestovní ruch

Největší nárůst útoků hlásí zemědělství, pohostinství a cestovní ruch

Zuzana Peroutková Bičíková
Dnes
Doba čtení: 3 minuty

Hoodie-oděné postavy pomocí notebooku, abstraktní digitální graf
Autor: Shutterstock
Problém nedělá jen samotný počet útoků, ale hlavně to, že se rychle vyvíjejí a jsou čím dál sofistikovanější, varuje Check Point.

Podle zprávy Global Threat Intelligence Report výzkumného týmu společnosti Check Point Software Technologies čelila v únoru 2026 každá společnost v průměru 2 086 kybernetickým útokům týdně. To představuje meziroční nárůst téměř o 10 %.

„Naše data ukazují, že kyberzločinci vyvíjejí na organizace nepřetržitý tlak,“ říká Tomáš Růžička, SE Team Leader z Check Pointu. „Problémem ale není jen vysoký počet útoků, ale především jejich rychlá evoluce a rostoucí sofistikovanost.“

Umělá inteligence podle něj umožňuje, aby během několika dnů i osamocený hacker vytvořil komplexní hrozbu, na které by jinak pracovala profesionální skupina týdny nebo měsíce.

V České republice podle zjištění Check Pointu čelila v únoru každá společnost v průměru 2 327 kyberútokům týdně, což je meziroční nárůst o 4 %. Větší počet útoků zaznamenala v Evropě Itálie (2 507 kyberútoků týdně na jednu společnost).

„Největší meziroční nárůst útoků vykazuje v Evropě Irsko (o 62 %) a Velká Británie (o 36 %), přesto obě země čelí nižšímu počtu útoků než mnoho okolních zemí. Naopak ve Švýcarsku a Finsku klesl meziročně počet útoků o 7 %. Celosvětově vůbec největšímu počtu kyberútoků čelí organizace v Nigérii (4 326),“ upřesňuje Tomáš Růžička.

Restaurace, mějte se na pozoru

Analytici si povšimli, že vzdělávání bylo i v únoru nejčastěji napadeným odvětvím, v průměru 4 749 kybernetických útoků týdně na jednu organizaci, což je meziroční nárůst o 7 %. Na druhém místě zůstala veřejná správa (2 714 útoků) a na třetí příčce jsou telekomunikace s průměrem 2 699 útoků týdně na organizaci.

Nejvyšší meziroční nárůst útoků (o 96 %) Check Point opakovaně sleduje v zemědělství. Z toho jasně plyne, že na podobné trendy je potřeba rychle a aktivně reagovat. Alarmující je zároveň také nárůst útoků (o 56 %) na pohostinství a cestovní ruch.

Nejvíce útoků (3 123) zaznamenaly organizace v Latinské Americe, přičemž se jedná i o největší meziroční nárust napříč regiony (o 20 %). Naopak u afrických společností došlo k poklesu útoků o 9 %. V Evropě vzrostl jejich počet o 11 % na 1 764.

AI nástroje pomocníkem i hrozbou

Check Point upozorňuje, že využití generativní umělé inteligence představuje nadále významné riziko. Každý 31. prompt odeslaný z podnikových sítí byl spojen s vysokým rizikem úniku citlivých dat. Problém se týká 88 % organizací pravidelně používajících AI nástroje, což je pokles o 5 procentních bodů oproti lednu.

Dalších 16 % promptů obsahovalo potenciálně citlivé informace. Organizace používaly v průměru 11 různých GenAI nástrojů a průměrný zaměstnanec vytvořil v únoru 62 promptů.

Ransomware cílí na odvětví s velkým dopadem

V únoru bylo na stránkách ransomwarových gangů veřejně vydíráno 629 společností, což je meziroční pokles o 32 %. Pokles souvisí především s neobvykle rozsáhlou kampaní skupiny Clop, která probíhala před rokem. Bez této mimořádné události by byl počet vyděračských útoků na podobné úrovni.

„57 % obětí pochází ze Severní Ameriky, 17 % obětí je z Evropy, kde jsou hlavním terčem společnosti ve Velké Británii, Německu, Itálii a Francie. Útočníci se zaměřují zejména na sektory, kde výpadky provozu a úniky dat způsobují přímé finanční ztráty a poškození pověsti, čehož využívají při vyjednávání o výkupném,“ vysvětluje Tomáš Růžička.

„Nejčastěji vydírané jsou organizace z oblasti obchodních služeb, odkud pochází 37 % všech obětí. Následuje sektor spotřebního zboží a služeb (13 %) a průmyslová výroba (9 %). Více než 4 % obětí je ze zdravotnictví a znovu se tak ukazuje, že kyberzločinci nemají žádné morální zábrany a hlavní je pro ně zisk,“ dodává.

AIT26

V únoru vydíralo veřejně organizace po celém světě 49 různých ransomwarových skupin. Nejaktivnější byl Qilin, který je zodpovědný za 15 % zveřejněných útoků. Clop na druhém místě vydíral 13 % obětí a na třetím místě byla relativně nová skupina The Gentlemen (11 % útoků), která oproti lednu zdvojnásobila počet obětí.

Zdroj: Check Point Software Technologies

