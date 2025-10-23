Channeltrends  »  Novinky  »  NetApp a Red Hat urychlují modernizaci IT s Red Hat OpenShift Virtualization

NetApp a Red Hat urychlují modernizaci IT s Red Hat OpenShift Virtualization

Zuzana Peroutková Bičíková
Dnes
Doba čtení: 1 minuta

Sdílet

Týmová práce podnikatelů spolupracuje a kombinuje jednotlivé součástky
Autor: Shutterstock
Red Hat a NetApp rozšiřují společné vývojové úsilí s využitím Red Hat OpenShift Virtualization a úložných řešení NetApp s cílem podpořit úsilí zákazníků při modernizaci a migraci IT.

Společnosti NetApp a Red Hat oznámily, že rozšířily spolupráci a společně budou pracovat na urychlování nasazování řešení Red Hat OpenShift Virtualization v lokálních prostředích i ve veřejném cloudu.

Klíčovým aspektem spolupráce společností Red Hat a NetApp je vzájemná adopce technologií při rozvoji provozních a IT systémů obou společností. NetApp nyní provozuje svá vývojová a testovací inženýrská prostředí s využitím Red Hat OpenShift Virtualization, což je virtualizační funkce poskytovaná ve všech edicích Red Hat OpenShift, která umožňuje rychlejší a snazší nasazení, a podporuje větší agilitu.

Red Hat míří do vesmíru, s Axiom Space spustí datové centrum na oběžné dráze Přečtěte si také:

Red Hat míří do vesmíru, s Axiom Space spustí datové centrum na oběžné dráze

Díky využití Red Hat OpenShift Virtualization může vývojový tým společnosti NetApp pracovat efektivněji, aby zrychlil své postupy a zároveň mohl škálovat kapacity tak, aby vyhověly budoucím požadavkům.

Red Hat vybudoval inteligentní datovou infrastrukturu, která využívá technologie NetApp na podporu svých globálních IT a vývojových operací, což umožňuje rychlejší dodávání softwaru a dosažení vyšší provozní efektivity.

Díky NetApp ONTAP mohou IT týmy společnosti Red Hat rychleji vytvářet úložiště pro úlohy Red Hat OpenShift, chránit kritická data pomocí integrovaných funkcí zabezpečení a obnovy a snadněji řídit úlohy v lokálních a cloudových prostředích.

„Spojením výkonu Red Hat OpenShift Virtualization a řešení NetApp můžeme poskytnout konzistentní základ hybridního cloudu s možnostmi správy dat na podnikové úrovni, které jsou potřebné k dosažení agility a flexibility hybridního cloudu při zachování vysokých standardů ochrany dat,“ uvedl Mike Barrett, viceprezident a generální ředitel divize Hybrid Cloud Platforms v Red Hatu.

Channeltrends Awards

„Jako dlouholetý partner společnosti Red Hat jsme se na vlastní oči přesvědčili o výsledcích, které jejich platforma přináší našim společným zákazníkům, a těšíme se, až nám poslouží jako na budoucnost připravený základ pro naše vlastní operace,“ doplnil Dallas Olson, obchodní ředitel společnosti NetApp.

Zdroj: Red Hat

  • Našli jste v článku chybu?

Autor článku

Zuzana Bičíková

Zuzana Peroutková Bičíková

Témata:

Channeltrends Newsletter

Objednejte si zdarma náš pravidelný informační newsletter se souhrnem nejzajímavějších zpráv a článků.

Objednat

Mohlo by vás zajímat

Podcast

Speciální projekty

Promoakce

Partnerská setkání a semináře

Press room

Z našich webů

Dále u nás najdete

Česká armáda se zaměřuje na kvantové technologie a AI

Průměrná mzda se utrhla ze řetězu. Vzroste i ta minimální

Vrátil se trojský kůň vydávající se za nástroj pro Windows

Důchody 2026: Jak vypočítat, o kolik vám vzroste penze?

Nemáte účet Microsoftu? Nebudete mít ani Windows 11!

Světová premiéra sportovní videotechnologie v české extralize

Procesory 386 slaví čtyřicet let, vznikl díky nim Doom

Česká Sazka mizí v propadlišti dějin, Allwyn a OPAP se spojují

Předem si můžete najít, co názvy znamenají, zve Restaurant Week

Bývalý šéf Avastu založil AI platformu, rok pracoval v utajení

Říjnový státní svátek změní prodejní dobu. Otevřou jen někde

Vasektomie a sterilizace můžete mít i na pojišťovnu

Nejen Windows 10, podpora končí i pro Windows 11 23H2

Dneškem končí podpora Windows 10. Jaký je jeho příběh?

Proč jsem byla proti operaci lupavého palce u dcery?

Chceš-li snížit byrokracii, nesmíš zavádět novou

Běží prevence nádoru slinivky, jakým trpí expremiér Topolánek

Jsme digitálně zdraví? Jsme čím dál víc nemocní, trpí hlavně dívky

DPD vám nově doručí balík do výdejního boxu GLS a naopak

Umělá inteligence bude akcelerovat i počty právních sporů