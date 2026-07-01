Netgear Align sjednocuje správu AV a IT systémů do jediné platformy

- Výrobce: Netgear
- Distributoři ČR: ASBIS CZ, AT Computers, eD system, SWS
- Distributoři SR: AT Computers SK, eD system
Netgear Align představuje novou platformu určenou pro profesionální audiovizuální instalace využívající přenos obrazu a zvuku po IP sítích. Řešení spojuje síťovou infrastrukturu, správu zařízení a provoz specializovaných aplikací do jednoho systému, který lze spravovat vzdáleně prostřednictvím cloudu.
Základem platformy je řídicí jednotka Netgear Align Controller (GB406), která integruje klíčové síťové služby, synchronizaci času a centrální správu AV zařízení. Cílem je nahradit více samostatných komponent jediným zařízením, které zjednoduší instalaci i následnou správu rozsáhlejších projektů.
Align Controller je navržen pro montáž do standardních 19palcových racků a podporuje napájení prostřednictvím technologie Power over Ethernet (PoE). Součástí výbavy je také záložní napájení, které pomáhá zajistit nepřetržitý provoz i při výpadku hlavního zdroje energie.
TIP: Další produktové tipy najdete zde
Platforma umožňuje provoz aplikací Netgear i softwaru třetích stran. Součástí je podpora aplikace Netgear Engage pro konfiguraci a správu síťové infrastruktury, přičemž architektura systému je připravena také na budoucí rozšiřování o další specializované nástroje.
Významnou funkcí je bezpečný vzdálený přístup, který umožňuje správcům monitorovat stav sítě, provádět diagnostiku nebo řešit problémy bez nutnosti fyzické návštěvy instalace. Systém podporuje současné připojení až pěti uživatelů, což usnadňuje spolupráci servisních techniků i IT administrátorů.
Netgear navrhl platformu jako otevřené řešení, které propojuje správu audiovizuálních technologií s běžnou IT infrastrukturou. Díky tomu mohou organizace spravovat síťová zařízení, AV techniku i související aplikace z jednoho prostředí a postupně systém rozšiřovat podle svých potřeb.
Dostupnost a cena
Netgear Align Controller (GB406) bude uveden na trh v průběhu srpna 2026. Společnost řešení představila na veletrhu InfoComm 2026, cenu zařízení zatím nezveřejnila.
Zdroj: Netgear