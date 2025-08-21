Channeltrends  »  Novinky  »  Netgear Nighthawk 5G M7 Pro Mobile Hotspot Router je již k dispozici

Netgear Nighthawk 5G M7 Pro Mobile Hotspot Router je již k dispozici

redakce
Dnes
Doba čtení: 1 minuta

Sdílet

Netgear Nighthawk 5G M7 Pro Mobile Hotspot Router
Autor: Netgear
Společnost Netgear představila nejnovější generaci svého mobilního routeru Nighthawk 5G M7 Pro Mobile Hotspot Router (MR7450). Novinka s podporou WiFi 7 nabízí interesantní možnosti rychlého, bezpečného a stabilního připojení kdekoli na cestách. Mezi volitelné příslušenství patří výkonná rychlonabíječka a dokovací kolébka (cradle dock).
  • Výrobce: Netgear
  • Distributoři ČR: ASBIS CZ, AT Computers, eD system, SWS
  • Distributoři SR: AT Computers SK, eD system
  • Cena: 1199 €
  • Více informací: https://www.netgear.com

Router MR7450 je vybaven nejnovější generací WiFi 7 (IEEE 802.11be), která umožňuje agregovanou bezdrátovou rychlost až 5,8 Gb/s. Zároveň podporuje nejrychlejší 5G Sub-6 technologie (5G NR) až do 6 Gb/s, a zpětně je kompatibilní se 4G LTE. Díky nejnovějšímu modemu Qualcomm Snapdragon X75 a podpoře NR-CA (Carrier Aggregation) lze využívat nejmo-dernější sítě. Zařízení obslouží až 64 zařízení současně a nabízí tri-band provoz i v náročném pro-středí.

MR7450 má odnímatelnou baterii o kapacitě 5 040 mAh, která vydrží až 13 hodin provozu, a umožňuje provoz bez baterie pouze na adaptér. K dispozici je 2,5Gbps Ethernet port, USB-C port (až 10 Gb/s), externí anténní konektory (TS9) a intuitivní 2,8" dotykový LCD displej.

TIP: Další produktové tipy najdete zde

Pro správu a monitoring lze využít NETGEAR Insight Pro. Router funguje i jako „digitální pevnost“ – chrání zařízení online i na veřejných WiFi díky pokročilému šifrování a možnostem VPN.

Channeltrends letní speciál

Router je ideální pro náročné uživatele, kteří potřebují bezpečný a rychlý internet na cestách, při práci z domova, v karavanu nebo jako záložní řešení pro firmu – s podporou nejnovějších stan-dardů při maximálním výkonu a bezpečnosti.

Zdroj: Netgear

  • Našli jste v článku chybu?

Autor článku

redakce

Témata:

Čtěte dále

Kamil Nekarda posiluje obchodní tým společnosti Konecta
Kamil Nekarda posiluje obchodní tým společnosti Konecta
Velké útraty i na malém displeji. Češi přesouvají nákupy do telefonu
Velké útraty i na malém displeji. Češi přesouvají nákupy do telefonu
Panasonic Toughbook a Elvac budou lépe podporovat české zákazníky
Panasonic Toughbook a Elvac budou lépe podporovat české zákazníky
T-Mobile v prvním pololetí zvýšil ziskovost o 11 %, má přes 6,5 milionu zákazníků
T-Mobile v prvním pololetí zvýšil ziskovost o 11 %, má přes 6,5 milionu zákazníků
Česká e-commerce v druhém kvartálu vyrostla o 8 %, nejsilnější byl červen
Česká e-commerce v druhém kvartálu vyrostla o 8 %, nejsilnější byl červen
Od vize ke globálnímu úspěchu: Rozhovor s CEO Promise Group Piotrem Paszczykem
Od vize ke globálnímu úspěchu: Rozhovor s CEO Promise Group Piotrem Paszczykem

Channeltrends Newsletter

Objednejte si zdarma náš pravidelný informační newsletter se souhrnem nejzajímavějších zpráv a článků.

Objednat

Mohlo by vás zajímat

Podcast

Speciální projekty

Promoakce

Partnerská setkání a semináře

Press room

Z našich webů

Dále u nás najdete

Za ticho, přírodu a pohodlí si lidé rádi připlatí. Glamping frčí

Vyzkoušejte GPT-5 mini zdarma a anonymně

Online psychoterapie bez čekání. Přispět mohou zdravotní pojišťovny

Mzda versus plat. Jak nechybovat při odměňování zaměstnanců

S výdaji na školní potřeby pomůže stát. Loni v průměru 2000 Kč

Eset se připojuje k Europolu v boji proti mezinárodní kyberkriminalitě

Ledová káva jako z kavárny: Můžete si ji připravit i doma

Úkol pro novou vládu: zrušit změny u daně z nemovitých věcí

S transplantovanými plícemi se mladý muž vrátil zpátky do života

Zatím 900 nádorů, na které se většinou přišlo včas

Plete si 3 a 8 nebo P a R? Nemusí to být dys porucha, ale oči

Lékaři z Brna léčí arytmii metodou, která je šetrnější

Na trh míří dvě novinky ze světa potravin, které potěší hlavně střeva

Ministerstvo: Ať e-shopy mají tlačítko pro odstoupení od smlouvy

Sdílená kola od nextbiku dojela už i do menších měst

Děti bez boltce dostaly úspěšně implantát z 3D tiskárny

Policie zatkla Jiřikovského z kauzy bitcoinového daru

Světový architekt promění vnitroblok u Václaváku na park

Závod o studentské bydlení vrcholí. Kdo zaváhá, odejde s prázdnou

Každý je schopen zabít, stačí silný tlak, říká kriminalista