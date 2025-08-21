Netgear Nighthawk 5G M7 Pro Mobile Hotspot Router je již k dispozici

- Výrobce: Netgear
- Distributoři ČR: ASBIS CZ, AT Computers, eD system, SWS
- Distributoři SR: AT Computers SK, eD system
- Cena: 1199 €
- Více informací: https://www.netgear.com
Router MR7450 je vybaven nejnovější generací WiFi 7 (IEEE 802.11be), která umožňuje agregovanou bezdrátovou rychlost až 5,8 Gb/s. Zároveň podporuje nejrychlejší 5G Sub-6 technologie (5G NR) až do 6 Gb/s, a zpětně je kompatibilní se 4G LTE. Díky nejnovějšímu modemu Qualcomm Snapdragon X75 a podpoře NR-CA (Carrier Aggregation) lze využívat nejmo-dernější sítě. Zařízení obslouží až 64 zařízení současně a nabízí tri-band provoz i v náročném pro-středí.
MR7450 má odnímatelnou baterii o kapacitě 5 040 mAh, která vydrží až 13 hodin provozu, a umožňuje provoz bez baterie pouze na adaptér. K dispozici je 2,5Gbps Ethernet port, USB-C port (až 10 Gb/s), externí anténní konektory (TS9) a intuitivní 2,8" dotykový LCD displej.
Pro správu a monitoring lze využít NETGEAR Insight Pro. Router funguje i jako „digitální pevnost“ – chrání zařízení online i na veřejných WiFi díky pokročilému šifrování a možnostem VPN.
Router je ideální pro náročné uživatele, kteří potřebují bezpečný a rychlý internet na cestách, při práci z domova, v karavanu nebo jako záložní řešení pro firmu – s podporou nejnovějších stan-dardů při maximálním výkonu a bezpečnosti.
Zdroj: Netgear