Nová zařízení HP Poly zefektivňují videohovory i spolupráci na dálku

- Distributoři ČR: AT Computers, eD´ system Czech, SWS
- Distributoři SR: ASBIS SK, AT Computers SK, eD´ system Slovakia
- Cena: od 851 €
- Více informací: www.hp.com
Modely Poly Studio V12 a Poly Studio X32 nabízejí špičkové technické parametry i praktické funkce pro každodenní použití ve firmách všech velikostí.
Poly Studio V12: Kompaktní kamera pro osobní pracovní prostory a malé místnosti
Poly Studio V12 je řešení typu plug-and-play určené pro menší zasedačky, huddle roomy nebo domácí kanceláře. Kamera s rozlišením 4K a funkcí Poly DirectorAI zajišťuje ostrý obraz a přirozené záběry, které se plynule přizpůsobují pohybu osob v místnosti. Vestavěné mikrofony s technologií NoiseBlockAI dokážou rozlišit lidský hlas od okolního hluku a automaticky potlačit nežádoucí zvuky i ozvěnu.
TIP: Další produktové tipy najdete zde
Zařízení se připojuje k počítači přes USB, nabízí možnost napájení ze sítě přes PoE++ a je plně kompatibilní s oblíbenými platformami jako Zoom, Microsoft Teams nebo Google Meet. Kompaktní design umožňuje umístění v jakémkoliv prostoru, nechybí ani možnost vzdálené správy a aktualizací přes platformu Poly Lens. Studio V12 tak přináší profesionální kvalitu přenosu i do menších a flexibilně využívaných prostor.
Poly Studio X32: Samostatný systém pro efektivní spolupráci v malých zasedacích místnostech
Pro malé zasedačky je pak určený model Poly Studio X32, který spojuje video, zvuk a potřebné výpočetní funkce v jednom zařízení. Na rozdíl od běžných USB kamer funguje zcela samostatně, bez nutnosti připojení k počítači. Podporuje běh natívních aplikací jako Zoom Rooms či Microsoft Teams Rooms, což z něj činí plnohodnotné řešení typu all-in-one.
Díky 4K kameře s funkcí Poly DirectorAI, širokospektrálním mikrofonům a funkcím Acoustic Fence a NoiseBlockAI dokáže systém zacílit pouze na osoby uvnitř místnosti a potlačit jakékoli rušivé vlivy z okolí. Studio X32 se snadno instaluje, umožňuje připojení přes Wi-Fi i napájení přes PoE++ a jeho ovládání i správa probíhají přes jednotnou platformu Poly Lens. Výsledkem je ucelený, intuitivní systém, který zvyšuje kvalitu týmové spolupráce bez složité konfigurace.
Ceny a dostupnost
Obě zařízení jsou dostupná prostřednictvím oficiálních partnerů HP. Doporučená základní cena modelu Poly Studio V12 je 851 eur, u Poly Studio X32 pak 1986 eur.
Zdroj: HP