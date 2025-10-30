Channeltrends  »  Novinky  »  Obrazem: Halloweenské hrátky na historicky posledním eD World 2025

Obrazem: Halloweenské hrátky na historicky posledním eD World 2025

Zuzana Peroutková Bičíková
Včera
Světoví IT výrobci, odborníci z distribučního trhu, produktové novinky a networking. To vše do Prahy přinesla tradiční konference eD World. Příští rok ji v eventovém kalendáři eD system už ale nenajdete.

Na konferenci se sešlo přes 600 odborníků z IT distribučního trhu. Nechyběli mezi nimi zástupci značek, prodejci a reselleři. Těm byl po celý den k dispozici početný tým eD system – produktoví manažeři, obchodníci i členové top managementu. Vysoká koncentrace odborníků přinesla den nabitý networkingem. Více než čtyřicítka značek představila novinky ze svého portfolia – na stáncích i odborných přednáškách.

Koho a co konkrétně mohli účastníci vidět a zaslechnout? Novinky ze světa herních PC i kabeláže představili Tomáš Zapletal a Lukáš Owczarzy z LYNX. Do budoucnosti počítačů s Windows 11 a Copilot+PC dal nahlédnout Jan Biroš z Microsoftu. Projektory pro vzdělávání i konference ukázal Matěj Kopecký z Epsonu a pozadu nezůstali ani další přednášející, kteří promluvili na aktuální témata trhu.

Moderátorka Hanka Koutná a CEO eD system Šimon Churý 

Autor: eD system

Prezentace, káva, závodění

„Ve třech přednáškových sálech zaznělo celkem jednadvacet prezentací z úst zástupců značek. Ve výstavním sále pak mohli účastníci procházet desítky expozic, které nabídly přehlídku IT novinek. Samozřejmě nechyběla možnost si produkty ozkoušet či zkonzultovat přímo na stánku s výrobci,“ upřesnila Martina Brauner, eventová manažerka z eD system. 

Svůj vlastní výstavní sál navíc připravila značka AOC/Phillips – lákala v něm na závodní simulátor, soutěž o nejrychlejší kolo a tradičně i na lahodnou kávu z kávového stánku. Speciální zónu připravilo také HP a privátní značka distributora eD system LYNX.

eD World naposledy

Po vyhlášení tomboly se před 17. hodinou organizátoři rozloučili s účastníky a konferenci oficiálně ukončili – a to nejen tu letošní. Jak prozradila eventová manažerka Martina Brauner, další eD World již distributor nechystá. 

„Tradiční eD World již není součástí eventového kalendáře pro příští rok. Neznamená to však, že bychom na podzim setkání s partnery neplánovali. Naopak, připravujeme inovovaný formát a slibujeme, že se účastníci mají na co těšit. Všechny ostatní akce zachováváme – eD Expo, eD Profi, eD Forum, workshopy i regionální partnerské dny. Eventový kalendář zveřejníme již brzy,“ prozradila manažerka.

Genius loci v Gabriel Loci

Ve večerních hodinách zamířili někteří z účastníků do areálu Gabriel Loci. Od 19:30 hodin se zde konala večerní VIP party. Mystické prostory bývalého kláštera ožily v duchu Halloweenu. A jak je na večerní části zvykem, hosté měli o zábavu postaráno – organizátoři pro ně připravili halloweenskou rockovou show, pekelné strážce, fotokoutek nebo 360° video point. Samozřejmostí byl DJ, bohatý raut a otevřený bar.

Channeltrends Awards

„Večerní party se zúčastnily čtyři stovky hostů, řada z nich tematicky s halloweenskou maskou či doplňky. To jen podtrhlo už tak skvělou atmosféru. Děkujeme všem za účast a těšíme se u další příležitosti,“ uzavřela Martina Brauner.

 Zdroj: eD system

Autor článku

Zuzana Peroutková Bičíková

