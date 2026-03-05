Channeltrends  »  Press room  »  Od experimentu k nutnosti: proč je AI gramotnost novou klíčovou digitální kompetencí

Od experimentu k nutnosti: proč je AI gramotnost novou klíčovou digitální kompetencí

PR článek
Dnes
Doba čtení: 5 minut

AI gramotnost
Autor: Shutterstock.com
Ještě nedávno se AI mnoha firmám jevila jako „hezký experiment“. Ve skutečnosti ale byla přítomná už dávno – jen nenápadně a pod jinými názvy. Běžela tiše v pozadí vyhledávání, doporučovacích algoritmů, spam filtrů, systémů pro detekci podvodů nebo dynamického naceňování, aniž by ji někdo vůbec označoval dnešní zkratkou „AI“.

Současná generace AI už proniká přímo do procesů napříč firmami – od administrativy přes marketing a HR až po provoz a podporu. Podle evropských analýz hodlá většina podniků v nejbližších letech nasadit nástroje založené na AI, ale řada týmů si stále není jistá, kde začít, co je bezpečné a jak měřit přínos. Výsledek? Rozdíl mezi firmami, které AI využívají systematicky, a těmi, které ji jen „zkouší“, se rychle prohlubuje.

AI v praxi: od rutiny po tvorbu obsahu

AI zvládá víc než generování textu – a umí to dělat opakovaně, škálovatelně a měřitelně.

  • Administrativa & provoz: sumarizace dokumentů, přepisy schůzek, hledání klíčových informací, návrhy odpovědí.
  • Marketing & obchod: generování či posteditace textů a vizuálů, lokální mutace kampaní, rychlá tvorba krátkých videí, analýza dotazů zákazníků.
  • HR: návrhy inzerátů, pomoc s předvýběrem (bez automatizovaného rozhodování), návrh vzdělávacích plánů.
  • Vzdělávání & L&D: personalizované úkoly, interaktivní materiály, „coach“ pro prezentace nebo různí asistenti.

Schopnost pracovat s AI se tak stává novou základní digitální kompetencí – podobně jako kdysi práce s počítačem a internetem.

Proč nestačí „zkusit si to doma“

Jednorázový pokus („zadám dotaz do chatbota“) nestačí. Pro firemní využití je potřeba rámec:

  • Jak zadávat úkoly: prompty, kontext, omezení, testovací vzorky.
  • Jak validovat výstupy: práce s chybami/„halucinacemi“, verifikace zdrojů.
  • Jak chránit data: osobní údaje (PII), smluvní a obchodní tajemství, nastavení retention.
  • Kdo za co zodpovídá: RACI – vlastník obsahu, reviewer, bezpečnost, IT.

Bez tohoto rámce se AI rychle změní ve spouštěč rizik a reworku místo nástroje s jasně měřitelným přínosem.

Co znamená „AI gramotnost“ pro firmu

Stejně jako u jazykové strategie je efektivnější budovat AI kompetence podle rolí než spoléhat na jednorázové „AI školení“.

  • Koncoví uživatelé:
    Fokus na produktivitu – prompty, šablony, základní interní pravidla, kdy AI použít, a kdy ne.
  • Power users / ambasadoři:
    Tvorba knihovny promptů či rovnou agentů, vzorů a miniworkflow; pomoc kolegům a sběr feedbacku z praxe.
  • Manažeři:
    Výběr use casů, definice metrik, řízení rizik, komunikace změny a priorit.
  • Právo/Compliance/Bezpečnost:
    Politika dat, souhlasy, audit, zásady používání modelů a konkrétních služeb.

K tomu je vhodné doplnit katalog use casů (co je povoleno / co zakázáno) a styleguide – například jak citovat a označovat raw výstupy z AI.

Governance, bezpečnost, compliance (stručně, ale důležité)

  • Data & soukromí:
    Jasně definovat, jaká data do AI smí/nesmí; anonymizace a filtrování PII; nastavení data residency.
  • Model policy:
    Kdy lze použít veřejné služby, kdy vyžadovat enterprise variantu; netrénovat na firemních datech, pokud to není smluvně ošetřeno.
  • Audit & dohledatelnost:
    Logy dotazů a exportů, uchování promptů a verzí výstupů, pravidla mazání (retention).
  • Bezpečnostní minima:
    SSO, RBAC, práva k datům a výstupům; zákaz „copy–paste“ citlivých informací do neschválených nástrojů.
  • Transparentnost:
    Jasné hranice, kdy je AI vhodné, a kdy ne, a povědomí o tom, kdy je AI v procesu použita.

Jak měřit přínos (a udržet očekávání realistická)

  • Produktivita:
    U vybraných agend zkrácení času o X %, snížení reworku o Y %.
  • Kvalita:
    Chybovost před/po, počet nutných oprav; škála pro „factual errors“.
  • Adopce:
    Podíl týmů, které AI používají podle metodiky; počet validovaných šablon a workflow.
  • Rizika:
    Počet incidentů (úniky, chybné výstupy ve veřejných materiálech), jejich závažnost a čas do nápravy.

Doporučení: začněte s 3–5 use casy s jasnou metrikou a „definition of done“, podobně jako u jiných změnových projektů. Ani po úspěšném pilotu se však nikdy nespoléhejte pouze na výstup z AI – lidská kontrola má v procesu pevné místo vždy, a obzvlášť důsledná musí být tam, kde chyba skutečně bolí (právo, PR, finance).

AI školení pro firmy, které chtějí výsledky (ne jen demo)

Smysl má praktický program na reálných datech a procesech:

  1. Discovery (1–2 týdny):
    Audit příležitostí, seznam „rychlých vítězství“, riziková místa, existující nástroje.
  2. Pilot (4–6 týdnů):
    Šablony promptů, validační kritéria, knihovna příkladů; provozní pravidla pro vybrané use casy.
  3. Scale-up:
    Ambasadoři v týmech, katalog use casů, pravidelná revize metrik a bezpečnosti, zařazení do běžného řízení.

Obsah školení je role-based (uživatel/ambasador/manažer/compliance) a typicky zahrnuje:

  • práci s prompty a základními „chain-of-thought“ postupy bez vyzrazování citlivých dat,
  • kontrolní seznam pro validaci výstupů,
  • zásady bezpečného sdílení a ukládání,
  • miniworkflows v běžných nástrojích (Office/Docs, CRM, helpdesk, LMS).

Typické omyly (a jak se jim vyhnout)

  • „AI to napíše za nás.“
    Nenapíše bez podkladů; dodejte cíle, publikum, zdroje, terminologii.
  • „Stačí jeden nástroj pro všechno.“
    Nestačí; každá doména má jiné požadavky (kreativa vs. compliance, provoz vs. vývoj).
  • „Když to fungovalo doma, bude to fungovat i ve firmě.“
    Firemní prostředí = bezpečnost, audit, práva k datům, integrace s existujícími systémy.
  • „Rychleji = lépe.“
    Bez validace jen rychleji děláte chyby. Nastavte quality gates.
  • „Rozumí to všemu.“
    Odborník s AI dokáže mnohem více než laik. Ideální je, když AI používají experti v oboru (marketing, finance, právo, překlady) – a nástroj jim jen umožňuje rozšířit kapacitu.

Malý test: rozumíme AI aspoň v základu?

  1. Co je „velký jazykový model“ (LLM)?
    a) Statistický model, který předpovídá další token z velkého korpusu dat.
    b) Algoritmus, který funguje bez dat.
    c) Hardware pro rychlejší výpočty.
    Správně: a)
  2. Co je dnes zásadní výzva LLM?
    a) „Halucinace“ – přesvědčivé, ale chybné odpovědi.
    b) Neschopnost generovat víc než větu.
    c) Nedostatek výkonu v cloudu.
    Správně: a)
  3. Co je „prompt engineering“?
    a) Návrh mostů pomocí AI.
    b) Umění formulovat zadání tak, aby výstup odpovídal očekávání.
    c) Zkušební provoz modelu.
    Správně: b)

Závěr

AI gramotnost se stává novou klíčovou digitální kompetencí. Firmy, které ji uchopí systémově – s jasnými pravidly, bezpečností a měřením, získají rychlejší procesy, méně reworku a lepší dostupnost znalostí. AI ale rozhodně není řešení pro každý problém – dobře nastavené testy někdy ukážou, že stávající „ne-AI“ workflow je pro daný úkol efektivnější. I to je cenný výsledek: pomáhá soustředit energii tam, kde AI skutečně přináší hodnotu.

Experimentovat může každý; konkurenční výhodu ale přináší až governance, role-based trénink a malé, dobře řízené piloty s jasnými metrikami, které se dají škálovat. V takovém prostředí přestává být AI „hezkým experimentem“ a stává se provozní nutností.

AIT26

Mgr. Patrik Bulak, Skřivánek s. r. o.

Autor působí v jazykových službách 12 let. Ve Skřivánku zodpovídá za technologické a obchodní inovace a vede projektové týmy.

Autor článku

