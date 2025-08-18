Od vize ke globálnímu úspěchu: Rozhovor s CEO Promise Group Piotrem Paszczykem

Už 33 let Promise Group ukazuje svým partnerům cestu technologickým světem. A přesto jsme teprve na začátku, říkají vrcholní představitelé firmy. Pod vedením generálního ředitele Piotra Paszczyka – který je zároveň většinovým vlastníkem a hlavní hnací silou skupiny posledních 17 let – jsme se z národního hráče stali respektovanou značkou v celém regionu.
Dnes míříme výš. Chceme se stát globálním lídrem v oblastech, které budou formovat budoucnost celého byznysu: v kybernetické bezpečnosti a umělé inteligenci.
Naše ambice nejsou bez opory. Jsme dlouhodobě jedním z nejvýznamnějších partnerů Microsoftu, dvojnásobní držitelé ocenění Partner roku, a náš tým tvoří více než 300 odborníků. Investujeme do lidí, know-how a služeb, které zefektivňují fungování firem a posilují naše partnery.
V exkluzivním rozhovoru přibližuje Piotr Paszczyk vizi Promise Group – inspirovat, podporovat růst a pomáhat lidem i firmám naplno využít jejich potenciál. Přečtěte si o tom, jak se rodí strategie, jak vznikají akvizice a jakou roli hrajeme v rychle se měnícím regionu CEMA i za jeho hranicemi.
AI není módní vlna. Je to nový základ
Umělá inteligence dominuje byznysovým debatám. Považujete ji za skutečně přelomovou technologii – na úrovni internetu? A v čem se odlišuje od dřívějších trendů?
Umělá inteligence je podle mě zcela zásadní. Je to technologie, která mění způsob, jak pracujeme, rozhodujeme se a komunikujeme. Podobně jako to kdysi udělal internet.
Na rozdíl od metaverza, které vyžadovalo zásadní přehodnocení toho, jak fungujeme online, AI se tiše a nenápadně začleňuje do každodenní praxe. Automatizuje úkoly, personalizuje zážitky, zrychluje a zpřesňuje rozhodování. Už teď mění zdravotnictví, finance, vzdělávání – a to zdaleka není konec.
Díky cloudu a moderním platformám je navíc dostupná i pro menší firmy. Právě v tom je její síla – je univerzální, škálovatelná a skutečně praktická.
Inovace a bezpečnost. Vždy společně
Promise Group staví na dvou klíčových kompetencích – umělé inteligenci a kybernetické bezpečnosti. Jak spolu tyto oblasti souvisejí a proč jsou pro vás zásadní?
Věříme, že inovace bez bezpečnosti nemá smysl. Když vyvíjíme nové nástroje nebo zavádíme AI do firemních procesů, vždy zároveň řešíme i ochranu dat, integritu systému a soulad s legislativou.
Tuto rovnováhu promítáme do celé naší strategie. Na jedné straně otevíráme klientům nové příležitosti díky AI. Na straně druhé zajišťujeme, aby vše bylo v souladu s GDPR, důsledně zabezpečené a důvěryhodné.
Díky této kombinaci nejen rosteme, ale také budujeme dlouhodobé vztahy – s partnery, zákazníky i institucemi. A to je pro nás klíčové.
Nejčastější potřeba? Automatizace, přehled a rychlost
S čím za vámi firmy nejčastěji přicházejí? Kde jim AI pomáhá nejvíc a jak vypadá vaše spolupráce v praxi?
Firmy dnes chtějí hlavně zefektivnit rutinu. Typicky řeší automatizaci obsahu – například generování textů pro webináře nebo personalizované marketingové kampaně. Často se ptají na chatboty pro zákaznický servis, využití AI pro analýzu velkých objemů dat nebo podporu v rámci compliance.
Postupujeme postupně. Začínáme s malými, jasně definovanými projekty Proof of Concept. K tomu přidáváme školení a řešení stavíme na osvědčených nástrojích, jako je Microsoft Copilot.
Výhodou tohoto přístupu je, že přínos je viditelný od prvního dne a zároveň držíme rizika pod kontrolou.
Vývoj AI se zrychluje. A s tím i potřeba zabezpečení
Kam se podle vás bude umělá inteligence v příštích letech posouvat? A jakou roli v tom bude hrát kybernetická bezpečnost?
AI bude dál chytřejší, přesnější a lépe integrovaná do každodenního fungování firem. Očekáváme, že se rozšíří její využití v oblasti zpracování jazyka, prediktivní analytiky nebo real-time práce s daty.
S tím ale roste i náročnost na bezpečnost. Už teď vidíme, jak nástroje jako Microsoft Sentinel nebo Copilot for Security dokážou monitorovat systémy v reálném čase a včas upozornit na hrozby.
Z naší strany je naprosto nevyhnutelné, aby každé AI řešení odpovídalo nejpřísnějším bezpečnostním a regulatorním standardům. A právě v tom je naše expertiza – umíme inovovat, aniž bychom obětovali důvěryhodnost.
Bezpečnost, která není jen na papíře
Jak konkrétně řešíte bezpečnost dat a soulad s předpisy, jako je GDPR?
Začínáme výběrem správné platformy – například Microsoft Azure OpenAI, která splňuje nejpřísnější bezpečnostní požadavky i evropskou legislativu.
Na tom pak stavíme vlastní rámec: jasná pravidla pro použití, pravidelné audity, školení pro partnery a nástroje, které v reálném čase hlídají případné nesrovnalosti. Tak můžeme reagovat okamžitě a zajistit bezpečné prostředí pro všechny zapojené strany.
Co dál? Větší záběr, hlubší expertiza
Jaké jsou vaše další kroky v oblasti AI a mezinárodního růstu v dnešní čím dál rychlejší a dynamičtější realitě?
Jsme teprve na začátku. Letos jsme vstoupili na sedm nových trhů a celkově jsme aktivní ve 14 zemích. Chceme dál rozšiřovat naši stopu a zároveň zachovat kvalitu služeb, na které jsou naši partneři zvyklí.
Naše strategie je jednoduchá: replikujeme ověřený model, který spojuje špičková AI řešení a kvalitní kyberbezpečnost. Investujeme do vývoje, výzkumu a strategických partnerství – především s Microsoftem – abychom přinášeli inovace ještě rychleji a efektivněji. A z toho právě těží naši zákazníci.
Plánujeme přinášet ještě víc řešení na míru, podporovat partnery vzděláváním a dál stavět na modelu opakovaných příjmů. Nechceme jen reagovat na změny – chceme být těmi, kdo je formuje.
