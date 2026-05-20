Omdia: Gamingu zdar, trh monitorů táhnou vzhůru herní modely

Zuzana Peroutková Bičíková
Dnes
Doba čtení: 3 minuty

Herní nastavení se zářivým osvětlením, reklamním bannerem a prostředím pro sport.
Globální trh stolních monitorů se po pandemických výkyvech zvedá. Podle analytiků společnosti Omdia vzrostly dodávky v roce 2025 o 4,3 % na 133,4 milionu kusů. Největší zásluhu na oživení přitom mají herní monitory, jejichž popularita roste napříč cenovými kategoriemi.

Očekává se, že dodávky herních monitorů letos stoupnou na 43 milionů kusů, a to díky zvýšené cenové efektivitě a rozšířeným funkcím. Tento trend odráží posun směrem ke specializovaným spotřebitelským aplikacím a lepším uživatelským zážitkům.

Herní segment jako motor růstu

Dodávky herních monitorů podle analytiků dosáhly v roce 2025 celkem 41 milionů kusů, což představuje meziroční skok o výrazných 50,2 %. Herní modely tak tvoří už třetinu celého trhu a jejich růst jedenáct čtvrtletí v řadě potvrzuje, že jde o nejdynamičtější segment monitorů vůbec.

Zaostřeno na monitory: Odpovídá Jaroslav Král (Lenovo)

Zájem zákazníků táhnou především modely s obnovovací frekvencí nad 120 Hz, rychlejší odezvou a většími úhlopříčkami. Podle Hidetoshiho Himury z Omdie je vývoj herních monitorů úzce svázán s tempem inovací v oblasti CPU a GPU. „Když na trh vstoupí nové grafické karty, například řada NVIDIA RTX50, okamžitě následují monitory s vyššími obnovovacími frekvencemi,“ konstatuje.

Trumfy jménem OLED a duální režimy

Nabídka herních monitorů se zároveň rychle diverzifikuje. Prémiové modely s OLED panely – QD‑OLED od Samsungu nebo WOLED od LG – si podle odborníků díky perfektní černé a extrémně rychlé odezvě ukusují stále větší podíl. Kvůli vysokým výrobním nákladům se však většina nabídky pohybuje v dražších cenových hladinách.

Na opačném konci spektra rostou prodeje dostupnějších modelů s vylepšenými parametry, které cílí na příležitostné hráče. Kombinace prémiových inovací a cenově dostupných variant tak rozšiřuje celkový trh a posiluje roli monitorů jako doplňku k notebookům, jejichž integrované displeje často nestačí nárokům moderních her.

Budoucnost? E‑sport a nové technologie

Omdia očekává, že trh bude dál akcelerovat zejména díky e‑sportu a rychlému nástupu pokročilých panelových technologií. Velmi silnou pozici si budují 27" QHD monitory s frekvencí 240 Hz a odezvou 0,03 ms, jejichž ceny postupně klesají.

Omdia: Poptávka po tabletech ochabuje, trh vyrostl o nevalných 0,1 %

„E‑sport vytváří ekosystém orientovaný na výkon. Profesionální hráči preferují monitory s frekvencí 240–360 Hz a odezvou 1 ms nebo nižší, kde je konkurenční výhoda důležitější než cena,“ říká Benjamin Tan z Omdie.

Rychle rostoucí kategorií jsou také monitory s duálním režimem, které umožňují přepínat mezi vysokým rozlišením (např. 4K/240 Hz) a extrémní obnovovací frekvencí (např. 1080p/480 Hz). Díky hardwarovému celočíselnému škálování si obraz zachovává ostrost i při nižším rozlišení a integrovaná AI dokáže optimalizovat parametry v reálném čase.

Omdia předpokládá, že v roce 2026 porostou dodávky těchto modelů dvouciferným tempem. Hráči tak mohou využít vysokou frekvenci s aktuálními GPU a zároveň být připraveni na budoucí upgrade.

Vrásky dělají ceny i nejisté dodavatelské řetězce

Omdia uvádí, že přestože poptávka po herních monitorech roste, širšímu rozšíření některých technologií stále brání několik překážek. Největší z nich jsou vysoké výrobní náklady OLED panelů, které drží ceny prémiových modelů vysoko a znesnadňují jejich dostupnost pro uživatele s omezeným rozpočtem. Přetrvávají také obavy z vypalování obrazu, které se sice postupně zmírňují díky technologickým vylepšením, ale stále mohou odrazovat část zákazníků.

Další nejistotu do trhu podle odborníků vnáší nestabilita dodavatelských řetězců a materiálů. Nedostatek čipů, geopolitické napětí a kolísající ceny vstupů mohou narušovat výrobní plány a zvyšovat náklady výrobců. Tyto faktory mohou zpomalit tempo inovací i dostupnost některých modelů, přestože celkový trend poptávky zůstává silný.

Zdroj: Omdia

Zuzana Peroutková Bičíková

