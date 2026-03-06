Omdia: Těžký rok pro smartphony, dodávky drtí omezené paměti i geopolitické tlaky

Společnost Omdia ve své aktuální prognóze odhaduje, že letos poklesnou dodávky chytrých telefonů v meziročním srovnání o zhruba 7 %. Analytici vycházejí z předpokladů cen paměťových čipů v prvním kvartálu, které naznačují, že v druhé polovině roku začne zmiňovat cenový tlak a komponenty začnou být dostupnější.
Paměť nyní představuje výrazně větší podíl na výrobních nákladech chytrých telefonů, což snižuje ziskovost výrobců, zejména u zařízení nižší třídy. Od čtvrtého čtvrtletí 2025 již vendoři začali zvyšovat maloobchodní ceny, aby si udrželi ziskové marže. Trvalé zvyšování cen však dost možná oslabí poptávku, zejména na cenově citlivých rozvíjejících se trzích.
Globální dodávky chytrých telefonů letos poklesnou o 7 % v důsledku omezených paměťových kapacit a rostoucího geopolitického napětí.
Negativní faktory pro mobily mají podle Omdie jasné obrysy. Pokud budou ceny paměťových modulů růst i ve druhé polovině roku 2026 v důsledku omezené nabídky a rostoucí poptávky po AI serverech, které blokují výrobní kapacity, budou výrobci smartphonů čelit dalšímu nárůstu nákladů jak u základních, tak u prémiových zařízení.
Do karet nehraje ani eskalující geopolitické napětí na Blízkém východě, které by mohlo zesílit makroekonomickou volatilitu včetně vyšších cen energií, nákladů na dopravu a nestability měnových kurzů, což by dále oslabilo upgrade spotřebitelů na cenově citlivých trzích.
V tomto černém scénáři analytici společnosti Omdia dokonce odhadují, že by celosvětové dodávky chytrých telefonů mohly letos propadnout o více než 15 %, což by mohl být ještě horší výsledek než 12% pokles z roku 2022.
Drama pro základní telefony
„Očekává se, že rostoucí náklady na paměť a makroekonomické překážky budou mít nerovnoměrný dopad na poptávku po chytrých telefonech v různých cenových hladinách,“ uvedl Zaker Li, hlavní analytik společnosti Omdia.
Dodávky zařízení s cenovkou pod 100 dolarů by podle Lia měly meziročně klesnout o drastických 31 %, což odráží silný tlak na marže, kterému čelí prodejci v segmentech s extrémně nízkými cenami. Právě ty jsou velmi citlivé i na drobné změny v makroekonomickém prostředí.
Mobily základní třídy čelí nejprudšímu poklesu, zatímco prémiový segment zůstává odolný.
Klesat by měly i dodávky mobilů v cenovém pásmu 100–399 dolarů, které tvoří centrální objemový segment globálního trhu. Důvod je podobný – zdražování pamětí tlačí maloobchodní ceny nahoru na trzích citlivých na cenu.
„Tyto segmenty jsou z velké části obsluhovány prodejci zaměřenými na základní segment, kteří se silně spoléhají na paměti LPDDR4X, pracují s nízkými maržemi a často mají nižší prioritu v dodavatelském řetězci pamětí, což je vystavuje většímu riziku inflace nákladů a potenciálního nedostatku dodávek,“ vysvětluje Li.
V důsledku toho analytik očekává, že výrobci soustředění v těchto cenových kategoriích se budou potýkat s omezením výroby a poklesem dodávek, přičemž řada vendorů by roce 2026 mohla zaznamenat i dvouciferný pokles.
Zkouška pro prémiové stroje
Naopak prémiový segment by měl podle Omdie i přes rostoucí náklady na komponenty zůstane relativně odolný. U zařízení s cenovkou nad 800 dolarů se v roce 2026 předpokládá růst o přibližně 4 %, který bude podporován silnějším postavením značky a větší flexibilitou cen.
„Apple si udržuje dominantní postavení na trhu s high-endovými produkty a těží ze silných vztahů v dodavatelském řetězci a vyšších marží, které pomáhají absorbovat inflaci nákladů na komponenty,“ komentuje Li.
„Samsung také těží z vertikální integrace a interních kapacit v oblasti polovodičů, které poskytují větší jistotu dodávek a přednostní přístup ke klíčovým komponentům. I když Samsung v některých modelech stále využívá LPDDR4X a čelí podobným nákladovým tlakům, jeho výhody v dodavatelském řetězci snižují riziko významného nedostatku,“ uzavírá analytik.
