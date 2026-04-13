Omdia: Trh PC v prvním čtvrtletí vyrostl o 3 %, ale zásoby se tenčí

Zuzana Peroutková Bičíková
Dnes
Analytici odhadují, že růstový vrchol máme pro letošní rok za sebou. Strmý růst cen pamětí a úložišť přenáší náklady dál do kanálu, trh již výrazně klesá například v Japonsku.

Společnost Omdia ve svém nejnovějším průzkumu zjistila, že celkové dodávky stolních počítačů, notebooků a pracovních stanic v prvním čtvrtletí 2026 meziročně stouply o 3,2 % na 64,8 milionu kusů.

Notebooky (včetně mobilních pracovních stanic) zaznamenaly ve sledovaném období mírný meziroční nárůst o 2,6 % na 50,8 milionu kusů. Stolní počítače (včetně stolních pracovních stanic) si mezitím vedly o něco lépe a polepšily si o 5,4 % na 14,0 milionů kusů.

Růst podle analytiků podpořili dodavatelé a distribuční partneři, kteří si v očekávání skokových nákladů na klíčové komponenty vytvořili zásoby. Těmi chtějí uspokojit pokračující poptávku související s přechodem na Windows 10, jež je v komerčním sektoru stále aktuální.

Vrchol máme za sebou

„Vzhledem k tomu, že tlaky na dodavatelský řetězec stále narůstají, bude mírný růst v prvním čtvrtletí pravděpodobně vrcholem celého roku,“ uvedl Ben Yeh z Omdie. Analytik očekává, že náklady na paměti a úložiště od druhého čtvrtletí dále porostou a to strměji, než se původně předpokládalo. To sníží hrubé marže výrobců PC a donutí je přenést náklady na distribuční partnery a koncové zákazníky.

„Rozšiřování datových center pro umělou inteligenci vytlačuje z nabídky pamětí a úložišť spotřebitelské kategorie. U těch meziročně došlo k přibližně pětinásobnému, respektive trojnásobnému nárůstu nákladů,“ pokračuje Yeh. „Ceny procesorů představují menší, ale kumulativní tlak, přičemž společnosti Intel a AMD předpovídají ve druhém čtvrtletí nárůst o 10–25 %.“

Mračna se stahují

Omdia rovněž odhalila, že jak porostou náklady na materiály, vendoři budou ze všech sil chránit dodávky, tržby a hrubou marži. To podle odborníků budou dělat tak, že začnou urychlovat dodávky, což ostatně potvrdila i regionální analýza Omdie provedená v průběhu čtvrtletí.

Předběžné regionální údaje naznačují, že distribuční partneři v Severní Americe již absorbovali maximum, co mohli, než ceny pro koncové uživatele vzrostly. V Japonsku zase začal trh vykazovat výraznější pokles, který je způsoben vysokou základnou objemu dodávek v prvním čtvrtletí 2025 a silnějším tlakem na náklady a dodávky komponentů v segmentu vzdělávání.

Vendoři balancují

Co se jednotlivých výrobců týče, první místo si ve sledovaném období s přehledem udrželo Lenovo, které dále rozšířilo svůj tržní podíl s meziročním růstem o 8,7 %. Dodávky dosáhly 16,5 milionu kusů a jeho podíl překročil 25 %.

HP zůstalo na druhém místě, ale slabé výsledky v Evropě a Spojených státech vedly k poklesu o 4,9 %, přičemž dodávky klesly na 12,1 milionu kusů. Dell navázal na silnou dynamiku z posledního čtvrtletí 2025 a zaznamenala meziroční růst o 7,8 %, přičemž dodávky dosáhly 10,3 milionu kusů.

Apple dosáhl 11% tržního podílu s nárůstem dodávek o 5,4 % díky solidním prodejním výsledkům MacBooku Air a počátečnímu prodeji MacBooku Neo. Asus na pátém místě si udržel dvouciferný růst dodávek, které vzrostly na 4,6 milionu kusů a tržní podíl dosáhl 7,1 %.

Zuzana Peroutková Bičíková

