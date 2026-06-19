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Optoma je součástí komunity platformy Microsoft Device Ecosystem Platform

redakce
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akvizice, fúze, spolupráce
Autor: Shutterstock
Připojením ke komunitě MDEP posiluje Optoma svou schopnost dodávat řešení, která odpovídají vyvíjejícím se požadavkům IT, AV a facility týmů působících v prostředích zaměřených na technologie Microsoft.

Společnost Optoma oznámila, že se připojila ke komunitě platformy Microsoft Device Ecosystem Platform (MDEP). Milník podle zástupců představuje významný krok ve strategii společnosti poskytovat bezpečná, škálovatelná a pro podnikové nasazení připravená vizuální řešení, která se bezproblémově integrují do pracovních prostředí spravovaných platformou Microsoft.

Díky účasti v MDEP přizpůsobuje Optoma své budoucí produktové platformy standardům společnosti Microsoft pro správu zařízení a zabezpečení, aby lépe podpořila moderní pracoviště, zasedací místnosti a digital signage uvnitř budov.

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MDEP je softwarová platforma podnikové úrovně postavená na projektu Android Open Source Project (AOSP). Je navržena tak, aby splňovala nejvyšší standardy zabezpečení, spolehlivosti, snadného nasazení a inovací, a poskytuje podnikům i výrobcům zařízení konzistentní a zákaznicky připravený základ pro tvorbu a nasazování zařízení ve velkém měřítku.

V rámci MDEP se Optoma zaměří na vývoj a rozvoj portfolia vizuálních řešení podnikové úrovně určených pro sdílené pracovní prostory, kolaborativní prostředí a aplikace digital signage — s důrazem na interoperabilitu, zabezpečení, spravovatelnost a škálovatelnost.

„Jsme nadšeni, že se stáváme součástí komunity MDEP, což je pro Optomu významné ocenění,“ uvedl Mark Yang, generální ředitel skupiny Optoma Corporation. „Tato spolupráce s týmem MDEP odráží náš strategický posun směrem k vizuálním řešením vedeným platformou a sladěným s IT, která se přirozeně začleňují do pracovního ekosystému Microsoft.“

Optoma a Microsoft Device Ecosystem Platform (MDEP)

Autor: Optoma

„Připojení společnosti Optoma ke komunitě MDEP odráží rostoucí dynamiku v oblasti zařízení podnikové úrovně pro moderní pracoviště. Těšíme se na spolupráci s Optomou při rozšiřování nabídky důvěryhodných vizuálních řešení a řešení digital signage dostupných pro naše společné zákazníky,“ doplnil Juha Kuosmanen, generální ředitel MDEP, Microsoft Corporation.

Optoma plánuje úzkou spolupráci se společností Microsoft v rámci MDEP. Další informace o směřování produktů, integracích v ekosystému a aktivitách pro uvedení na trh budou zveřejňovány postupně.

Zdroj: Optoma

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Autor článku

redakce

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