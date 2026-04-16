Panasonic rozšiřuje portfolio displejů o řadu SQ3 a posiluje strategii MEVIX

- Výrobce: Panasonic
- Distributoři ČR: SWS
- Distributoři SR: Sofos
- Více informací: https://eu.connect.panasonic.com/
Společnost Panasonic prostřednictvím své divize Panasonic Projector & Display představila novou řadu profesionálních LCD displejů SQ3, která rozšiřuje ekosystém vizuálních řešení MEVIX. Novinka je navržena pro nepřetržitý provoz a reaguje na rostoucí požadavky firem i institucí na spolehlivá a škálovatelná zobrazovací řešení.
Řada SQ3 je součástí širší strategie MEVIX, která propojuje projekční, LED i LCD technologie do jednoho uceleného ekosystému. Cílem je umožnit organizacím nasazovat flexibilní řešení přizpůsobená konkrétním potřebám – od maloobchodu přes firemní prostředí až po vzdělávání nebo dohledová centra.
Displeje nabízejí rozlišení 4K (3840 × 2160) a podporu signálu 4K/60p, což zajišťuje ostrý a plynulý obraz pro prezentace, digitální signage i monitorovací aplikace. Antireflexní úprava panelu pomáhá minimalizovat odlesky a zlepšuje čitelnost i v jasně osvětlených prostorách.
Nová řada je dostupná v šesti velikostech od 43 do 86 palců, což umožňuje široké spektrum instalací. Větší modely využívají ADS panely pro široké pozorovací úhly a konzistentní barevnost, zatímco menší varianty jsou vybaveny VA panely.
Důležitým prvkem je také flexibilita instalace. Displeje lze naklopit až o 20° dopředu i dozadu, což usnadňuje jejich umístění v různých typech prostor. Funkce automatické detekce signálu navíc umožňuje zapnutí nebo vypnutí zařízení podle aktivity vstupu, čímž přispívá k úspoře energie a snížení provozních nákladů.
Pro snadnou integraci do AV infrastruktury jsou displeje vybaveny trojicí HDMI vstupů s podporou HDMI CEC a standardem HDCP 2.2. Nechybí ani podpora vzdálené správy prostřednictvím RS-232C a PJLink™, což ocení zejména organizace s centrálně řízenými instalacemi.
Řada SQ3 tak představuje komplexní řešení pro profesionální nasazení, kde je klíčová kombinace kvality obrazu, provozní spolehlivosti a snadné správy.
Dostupnost:
Displeje řady SQ3 budou dostupné ve všech velikostech od druhého čtvrtletí roku 2026. Konkrétní ceny jednotlivých modelů zatím nebyly oznámeny.
Zdroj: Panasonic