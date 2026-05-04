Philips Evnia rozšiřuje ekosystém herního osvětlení o funkci AmbiScape

Značka Philips Evnia přichází s novou funkcí AmbiScape, která posouvá možnosti ambientního osvětlení při hraní her i sledování obsahu. Novinka navazuje na technologii Ambiglow s podporou umělé inteligence a nově propojuje dění na obrazovce s osvětlením v celé místnosti. Výsledkem je plynulejší a více pohlcující vizuální zážitek, kdy se světlo přizpůsobuje tempu i atmosféře právě zobrazovaného obsahu.
AmbiScape funguje jako rozšíření stávajícího systému podsvícení a využívá standard Matter pro synchronizaci s kompatibilními chytrými světly. Ta dokáže řídit v reálném čase podle obrazu na monitoru, takže se například dynamické herní scény nebo filmové momenty přenášejí i do okolního prostoru. Osvětlení tak nepůsobí odděleně od displeje, ale stává se jeho přirozeným pokračováním.
Základem celého řešení je technologie Ambiglow, která s pomocí AI analyzuje obraz a upravuje podsvícení monitoru bez nutnosti pevně nastavených RGB profilů. Sleduje barevné přechody, jas i celkovou dynamiku scény a podle toho upravuje světelný výstup. Uživatelé si přitom mohou chování osvětlení detailně přizpůsobit podle vlastních preferencí prostřednictvím softwaru Precision Center.
Důležitou roli hraje také integrace s funkcí Dynamic Lighting v systému Windows 11. Ta umožňuje sjednotit správu RGB osvětlení napříč různými zařízeními přímo v prostředí operačního systému, bez nutnosti používat více samostatných aplikací. Monitor se připojuje pomocí USB a následné nastavení probíhá přímo v ovládacím rozhraní Windows.
Philips Evnia tímto krokem dále rozšiřuje svůj ekosystém a směřuje k plně propojenému hernímu prostředí, kde obraz na displeji přirozeně navazuje na prostor kolem hráče.
Dostupnost a cena
Funkce AmbiScape je dostupná bez dodatečných nákladů pro uživatele kompatibilních monitorů s nainstalovanou aplikací Precision Center ve verzi 1.9 a vyšší, která je k dispozici od 29. dubna 2026.
Zdroj: Philips