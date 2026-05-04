Channeltrends  »  Novinky

Philips Evnia rozšiřuje ekosystém herního osvětlení o funkci AmbiScape

redakce
Dnes
Doba čtení: 1 minuta

Sdílet

Philips Evnia AmbiScape
Autor: Philips
Philips Evnia představuje funkci AmbiScape, která propojuje Ambiglow, standard Matter a Windows Dynamic Lighting. Umožňuje synchronizaci osvětlení monitoru i chytrých světel v místnosti v reálném čase podle obsahu na obrazovce.
  • Výrobce: Philips
  • Distributoři ČR: ASBIS CZ, AT Computers, eD system, SWS
  • Distributoři SR: ASBIS SK, eD system

Značka Philips Evnia přichází s novou funkcí AmbiScape, která posouvá možnosti ambientního osvětlení při hraní her i sledování obsahu. Novinka navazuje na technologii Ambiglow s podporou umělé inteligence a nově propojuje dění na obrazovce s osvětlením v celé místnosti. Výsledkem je plynulejší a více pohlcující vizuální zážitek, kdy se světlo přizpůsobuje tempu i atmosféře právě zobrazovaného obsahu.

AmbiScape funguje jako rozšíření stávajícího systému podsvícení a využívá standard Matter pro synchronizaci s kompatibilními chytrými světly. Ta dokáže řídit v reálném čase podle obrazu na monitoru, takže se například dynamické herní scény nebo filmové momenty přenášejí i do okolního prostoru. Osvětlení tak nepůsobí odděleně od displeje, ale stává se jeho přirozeným pokračováním.

TIP: Další produktové tipy najdete zde

Základem celého řešení je technologie Ambiglow, která s pomocí AI analyzuje obraz a upravuje podsvícení monitoru bez nutnosti pevně nastavených RGB profilů. Sleduje barevné přechody, jas i celkovou dynamiku scény a podle toho upravuje světelný výstup. Uživatelé si přitom mohou chování osvětlení detailně přizpůsobit podle vlastních preferencí prostřednictvím softwaru Precision Center.

Důležitou roli hraje také integrace s funkcí Dynamic Lighting v systému Windows 11. Ta umožňuje sjednotit správu RGB osvětlení napříč různými zařízeními přímo v prostředí operačního systému, bez nutnosti používat více samostatných aplikací. Monitor se připojuje pomocí USB a následné nastavení probíhá přímo v ovládacím rozhraní Windows.

Philips Evnia tímto krokem dále rozšiřuje svůj ekosystém a směřuje k plně propojenému hernímu prostředí, kde obraz na displeji přirozeně navazuje na prostor kolem hráče.

Dostupnost a cena

TOP100

Funkce AmbiScape je dostupná bez dodatečných nákladů pro uživatele kompatibilních monitorů s nainstalovanou aplikací Precision Center ve verzi 1.9 a vyšší, která je k dispozici od 29. dubna 2026. 

Zdroj: Philips

  • Našli jste v článku chybu?

Autor článku

redakce

Témata:

Channeltrends Newsletter

Objednejte si zdarma náš pravidelný informační newsletter se souhrnem nejzajímavějších zpráv a článků.

Objednat

Mohlo by vás zajímat

Podcast

Speciální projekty

Promoakce

Partnerská setkání a semináře

Press room

Z našich webů

Dále u nás najdete

Unikla data z Lacoste, Ralph Lauren a Canada Goose

V Brně lékaři přišili zcela amputovanou ruku

Končí lhůta pro elektronická přiznání za rok 2025. Čtěte souhrn všeho potřebného

CreditShare míří na drobné investory, úvěry vybírá přísně

Soud: Mironet má nárok na ušlý zisk po zpackané razii

Lidé už si nechtějí kupovat bezpečnost na míru

Kolové nápoje: Od lékárnických tajností k miliardovému marketingu

Zranitelnosti na historickém maximu, nejohroženější je Linux

Ukládání dat v EU láká. Půlka českých firem by za to připlatila

Počet sledujících je přežitek. Hledejte brand fit, radí odbornice

Hrozba, nebo příležitost? Umělá inteligence proměňuje webdesign

Vysílací rada dohlédne na youtubera Fiziho a Kluky z Prahy

Kyberhrozby v ČR mění tvář, průniky do systémů vytlačují DDoS

V Česku se budou řešit „zabijácké akvizice“

Kombinace některých doplňků nadělá víc škody než užitku

Odkud se berou a jak se zbavit domácích škůdců

Zdanění kryptoměn: kam v přiznání patří a na co dát pozor?

Daňový trapas Říčan: Za vyšší daň z nemovitostí totiž může radnice

Prodal byt, aby mohl pražit. Dnes má jednu z nejlepších káv v Evropě

Od televize po nákupní AI agenty: Fascinující cesta e-commerce