Philips představuje oboustranný monitor Philips 24B2D5300

Profesionální monitor Philips 24B2D5300 přináší netradiční oboustrannou konstrukci se dvěma samostatnými obrazovkami. Novinka cílí především na firemní prostředí, recepce, servisní přepážky nebo zákaznická centra, kde může usnadnit komunikaci se zákazníky i spolupráci mezi zaměstnanci.

Philips 24B2D5300 je prvním samostatným oboustranným monitorem v portfoliu výrobce. Zařízení využívá dvojici 23,8palcových IPS panelů s rozlišením Full HD a obnovovací frekvencí 120 Hz, přičemž každá obrazovka je orientována na jinou stranu monitoru.

Výrobce nový model zaměřuje především na firemní použití a zákaznické provozy. Monitor umožňuje oddělit interní obsah určený zaměstnancům od informací zobrazovaných zákazníkům, což může usnadnit práci na recepcích, v bankách, zdravotnických zařízeních nebo servisních centrech.

Monitor podporuje technologie SmartView a DualView, které umožňují flexibilní správu obsahu na obou obrazovkách. Zadní displej může například zrcadlit hlavní obrazovku nebo fungovat jako samostatná rozšířená plocha pro prezentaci informací zákazníkům.

Každá obrazovka může být připojena k samostatnému zařízení prostřednictvím HDMI nebo USB-C. Díky tomu mohou na jednom monitoru současně pracovat dva uživatelé s oddělenými zdroji obrazu. Obě strany zároveň podporují technologii MultiView pro režimy obraz v obraze nebo obraz vedle obrazu.

Philips monitor vybavil otočným podstavcem umožňujícím 180stupňovou rotaci, což usnadňuje sdílení obsahu mezi uživateli. Konstrukce monitoru je navržena s důrazem na úsporu místa, takže zařízení může nahradit více samostatných displejů v prostředích s omezeným prostorem.

Konektorová výbava zahrnuje HDMI, USB-C s napájením až 65 W, integrovaný USB rozbočovač a audio konektor. USB-C umožňuje současný přenos obrazu, dat i napájení notebooku jediným kabelem.

Součástí výbavy jsou také technologie Flicker-free, SoftBlue a certifikace Eyesafe 2.0 zaměřené na ochranu zraku při dlouhodobé práci. Kombinace vyšší obnovovací frekvence a IPS panelů má přispět k lepšímu komfortu při každodenním používání.

Dostupnost a cena

Monitor Philips 24B2D5300 bude dostupný od června 2026 za doporučenou maloobchodní cenu 10 490 Kč včetně DPH.

