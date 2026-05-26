Philips představuje oboustranný monitor Philips 24B2D5300

- Výrobce: Philips
- Distributoři ČR: ASBIS CZ, AT Computers, eD system, SWS
- Distributoři SR: ASBIS SK, eD system
- Cena: 10 490 Kč
- Více informací: https://www.philips.cz/c-p/24B2D5300_00/pracovni-lcd-monitor
Philips 24B2D5300 je prvním samostatným oboustranným monitorem v portfoliu výrobce. Zařízení využívá dvojici 23,8palcových IPS panelů s rozlišením Full HD a obnovovací frekvencí 120 Hz, přičemž každá obrazovka je orientována na jinou stranu monitoru.
Výrobce nový model zaměřuje především na firemní použití a zákaznické provozy. Monitor umožňuje oddělit interní obsah určený zaměstnancům od informací zobrazovaných zákazníkům, což může usnadnit práci na recepcích, v bankách, zdravotnických zařízeních nebo servisních centrech.
Monitor podporuje technologie SmartView a DualView, které umožňují flexibilní správu obsahu na obou obrazovkách. Zadní displej může například zrcadlit hlavní obrazovku nebo fungovat jako samostatná rozšířená plocha pro prezentaci informací zákazníkům.
Každá obrazovka může být připojena k samostatnému zařízení prostřednictvím HDMI nebo USB-C. Díky tomu mohou na jednom monitoru současně pracovat dva uživatelé s oddělenými zdroji obrazu. Obě strany zároveň podporují technologii MultiView pro režimy obraz v obraze nebo obraz vedle obrazu.
Philips monitor vybavil otočným podstavcem umožňujícím 180stupňovou rotaci, což usnadňuje sdílení obsahu mezi uživateli. Konstrukce monitoru je navržena s důrazem na úsporu místa, takže zařízení může nahradit více samostatných displejů v prostředích s omezeným prostorem.
Konektorová výbava zahrnuje HDMI, USB-C s napájením až 65 W, integrovaný USB rozbočovač a audio konektor. USB-C umožňuje současný přenos obrazu, dat i napájení notebooku jediným kabelem.
Součástí výbavy jsou také technologie Flicker-free, SoftBlue a certifikace Eyesafe 2.0 zaměřené na ochranu zraku při dlouhodobé práci. Kombinace vyšší obnovovací frekvence a IPS panelů má přispět k lepšímu komfortu při každodenním používání.
Dostupnost a cena
Monitor Philips 24B2D5300 bude dostupný od června 2026 za doporučenou maloobchodní cenu 10 490 Kč včetně DPH.
Zdroj: Philips