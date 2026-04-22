Philips rozšiřuje řadu Evnia 5000 o herní monitor 27M2N5201P s frekvencí až 260 Hz

- Výrobce: Philips
- Distributoři ČR: ASBIS CZ, AT Computers, eD system, SWS
- Distributoři SR: ASBIS SK, eD system
- Cena: 4 890 Kč
- Více informací: https://www.evnia.philips/cz/monitors/27m2n5201p_00
Monitor Philips Evnia 27M2N5201P rozšiřuje produktovou řadu Evnia 5000 a je navržen s důrazem na plynulost obrazu a čistotu pohybu. Využívá 27palcový panel typu Fast IPS s rozlišením Full HD, který umožňuje dosáhnout vysoké snímkové frekvence bez zvýšených nároků na hardware.
Zařízení podporuje nativní obnovovací frekvenci 240 Hz s možností přetaktování až na 260 Hz. Tato kombinace je určena především pro rychlé herní scénáře, kde je klíčová plynulost a rychlá odezva. Funkce Low Input Lag zároveň snižuje zpoždění mezi vstupem uživatele a zobrazením na obrazovce.
Kvalitu pohybu dále zlepšuje technologie Smart MBR s odezvou 0,3 ms, která omezuje rozmazání obrazu při rychlých scénách. Standardní doba odezvy 1 ms GtG přispívá k ostřejším přechodům a lepší čitelnosti obrazu v dynamických hrách.
Panel Fast IPS zajišťuje konzistentní barevné podání i při širších pozorovacích úhlech. Monitor zároveň podporuje HDR10, což umožňuje kompatibilním zdrojům využívat metadata pro zobrazení obsahu s vyšším dynamickým rozsahem.
Součástí výbavy je také technologie AI-Enhanced Ambiglow, která využívá RGB LED diody na zadní straně monitoru. Systém analyzuje obraz a zvuk v reálném čase a přizpůsobuje okolní osvětlení, čímž rozšiřuje vizuální vjem mimo samotný displej.
Z hlediska ergonomie je monitor vybaven stojanem s nastavitelnou výškou, sklonem, otočením i funkcí pivot. Konektivitu zajišťují porty HDMI 2.0 a DisplayPort 1.4 spolu s výstupem pro sluchátka, přičemž v balení jsou dodávány potřebné kabely pro snadné zapojení.
Pro komfort při delším používání jsou k dispozici technologie Flicker-free, LowBlue a SoftBlue, které pomáhají snižovat únavu očí. Nastavení monitoru lze rozšířit pomocí softwaru Philips Evnia Precision Center, který umožňuje správu profilů a detailní konfiguraci.
Dostupnost a cena
Philips Evnia 27M2N5201P bude dostupný od dubna za doporučenou maloobchodní cenu 4 890 Kč.
