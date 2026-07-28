Philips uvádí 32″ herní monitor Evnia s 4K QD-OLED panelem a 165 Hz

- Výrobce: Philips
- Cena: 21 190 Kč
- Více informací: https://www.philips.cz/c-e/so/monitory.html
Philips uvádí nový herní monitor Evnia 32M2N6901A, který cílí na náročnější hráče požadující kombinaci vysokého rozlišení a rychlého panelu. Novinka má úhlopříčku 32″ a využívá technologii QD-OLED s rozlišením 4K UHD, tedy 3840 × 2160 pixelů.
QD-OLED se skutečnými barvami
Použitý QD-OLED panel má nabídnout hlubokou černou, výrazné světlé části obrazu a přesnou reprodukci barev. Monitor získal certifikaci VESA DisplayHDR True Black 400 a podporuje skutečné 10bitové zobrazení barev, díky kterému dokáže nabídnout plynulejší barevné přechody a přirozenější stínování.
Philips se zaměřil také na komfort při delším používání. Technologie Low Blue Mode společně s konstrukcí panelu Low Blue Light omezuje množství vyzařovaného modrého světla, aniž by podle výrobce docházelo ke snížení přesnosti barev.
165 Hz a odezva 0,03 ms
Hernímu zaměření odpovídá obnovovací frekvence 165 Hz a odezva 0,03 ms. Kombinace obou parametrů má omezit rozmazání rychlého pohybu a tvorbu duchů v dynamických scénách. Funkce Low Input Lag navíc snižuje prodlevu mezi vstupním signálem a jeho zobrazením na panelu.
Evnia 32M2N6901A nabízí také technologii Ambiglow vylepšenou pomocí umělé inteligence. Osvětlení na zadní straně monitoru se synchronizuje s děním na obrazovce a barevně rozšiřuje zobrazovaný obsah do prostoru za monitorem. Principem tak připomíná známou technologii Ambilight z televizorů Philips.
Funkce AmbiScape možnosti osvětlení dále rozšiřuje o přizpůsobitelné světelné efekty v okolí monitoru. Kombinace AI-Enhanced Ambiglow a AmbiScape má sloužit nejen při hraní, ale také při sledování filmů a dalšího multimediálního obsahu.
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USB-C zvládne napájet notebook
Konektivitu doplňuje USB-C s funkcí Smart Power a napájecím výkonem až 90 W, takže monitor může současně sloužit jako zdroj energie například pro připojený pracovní notebook. Ve výbavě nechybí dvojice integrovaných 5W reproduktorů.
Součástí je také stojan Compact Ergo Base, který umožňuje upravovat výšku monitoru, jeho sklon a natočení. Uživatel si tak může polohu 32″ panelu přizpůsobit pracovnímu místu a způsobu používání.
Cena a dostupnost
Herní monitor Philips Evnia 32M2N6901A bude na českém trhu dostupný od konce července 2026 za doporučenou maloobchodní cenu 21 190 Kč. Na Slovensku byla cena stanovena na 869 eur.
Zdroj: Philips